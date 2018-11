Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68ef509f-1cc9-410e-81b2-93c8cea460ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig 21 országból 104 személyt szállítottak Törökországba ugyanerre hivatkozva.","shortLead":"Eddig 21 országból 104 személyt szállítottak Törökországba ugyanerre hivatkozva.","id":"20181114_83_orszagbol_452_gulenista_kiadasat_keri_Torokorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68ef509f-1cc9-410e-81b2-93c8cea460ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e12730-ac0f-41b1-8dea-ae3c02bc46fc","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_83_orszagbol_452_gulenista_kiadasat_keri_Torokorszag","timestamp":"2018. november. 14. 21:52","title":"83 országból 452 \"gülenista\" kiadását kéri Törökország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix felveszi a kesztyűt az ázsiai konkurenciával, és egy minden eddiginél olcsóbb előfizetői díjat vezet be. Malajziában már tesztelik, mennyire életképes az új üzleti modell.","shortLead":"A Netflix felveszi a kesztyűt az ázsiai konkurenciával, és egy minden eddiginél olcsóbb előfizetői díjat vezet be...","id":"20181114_netflix_elofizetes_streaming_szolgaltatas_elofizetoi_csomag_azsia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b7e317-fa76-4a0c-b00b-f481d55232f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_netflix_elofizetes_streaming_szolgaltatas_elofizetoi_csomag_azsia","timestamp":"2018. november. 14. 18:13","title":"Jóárasította a havi előfizetését a Netflix, de nem örülhet neki mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0414fbb0-6425-41c3-91b9-a0e71a0f6c0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy indonéz menyasszony vőlegénye alig pár nappal az esküvő előtt vesztette életét egy repülőgép-katasztrófában. A nő ennek ellenére elkészítette az esküvői fotóját.","shortLead":"Egy indonéz menyasszony vőlegénye alig pár nappal az esküvő előtt vesztette életét egy repülőgép-katasztrófában. A nő...","id":"20181114_Ennel_szomorubb_eskuvoi_fotot_nehez_elkepzelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0414fbb0-6425-41c3-91b9-a0e71a0f6c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8b7a20-b04d-4214-b605-c7fe61b6024f","keywords":null,"link":"/elet/20181114_Ennel_szomorubb_eskuvoi_fotot_nehez_elkepzelni","timestamp":"2018. november. 14. 15:33","title":"Ennél szomorúbb esküvői fotót nehéz elképzelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt vizsgálta volna az ENSZ-küldöttség, hogy miként érvényesülnek a fogvatartott menedékkérők jogai, de nem engedték be őket a hatóságok a tranzitzónákba, ezért felfüggesztették a hivatalos látogatásukat.","shortLead":"Azt vizsgálta volna az ENSZ-küldöttség, hogy miként érvényesülnek a fogvatartott menedékkérők jogai, de nem engedték be...","id":"20181115_Nem_engedtek_az_ENSZ_szakertoit_a_tranzitzonakba_a_hataron_felfuggesztettek_a_latogatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2480968e-4cc2-4a08-a899-734b98f298e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Nem_engedtek_az_ENSZ_szakertoit_a_tranzitzonakba_a_hataron_felfuggesztettek_a_latogatast","timestamp":"2018. november. 15. 17:16","title":"Nem engedték az ENSZ szakértőit a tranzitzónákba a határon, felfüggesztették a látogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről szóló megállapodástervezet szerint megkötések nélkül Nagy-Britanniában maradhatnak azok a külföldi EU-állampolgárok, akik a várhatóan 2020 decemberének végéig tartó, valódi Brexit előtti átmeneti időszak lejártáig már öt évet eltöltöttek az országban.","shortLead":"A brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről szóló megállapodástervezet szerint megkötések nélkül...","id":"20181115_brexit_tervezet_tartosan_nagy_britanniaban_elo_kulfoldi_unios_allampolgarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84f2bb1-b7c4-4e50-9b4f-f8cc76acbf08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_brexit_tervezet_tartosan_nagy_britanniaban_elo_kulfoldi_unios_allampolgarok","timestamp":"2018. november. 15. 06:19","title":"Brexit-tervezet: maradhatnak a tartósan Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az egyik helyi hírportál szerint környezetszennyezés miatt feljelentették a szolnoki műtrágyagyárat, a rendőrség és a katasztrófavédelem mintegy háromszáz embere ment ki.","shortLead":"Az egyik helyi hírportál szerint környezetszennyezés miatt feljelentették a szolnoki műtrágyagyárat, a rendőrség és...","id":"20181115_Rendorok_szalltak_meg_a_szolnoki_mutragyagyarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e15a936-410a-46d4-8b04-5218c7dadc11","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Rendorok_szalltak_meg_a_szolnoki_mutragyagyarat","timestamp":"2018. november. 15. 17:24","title":"Rendőrök szállták meg a szolnoki műtrágyagyárat, az 5. leggazdagabb magyar érdekeltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d869a0-f1a3-499e-afa2-b879ab8af79d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tüzet már eloltották, senki nem sérült meg, de óriási a torlódás.","shortLead":"A tüzet már eloltották, senki nem sérült meg, de óriási a torlódás.","id":"20181115_Egy_kigyulladt_busz_miatt_lepesben_halad_a_forgalom_a_Szell_Kalman_ternel__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0d869a0-f1a3-499e-afa2-b879ab8af79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073115af-5d08-4db8-8946-4a271d6ac080","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_Egy_kigyulladt_busz_miatt_lepesben_halad_a_forgalom_a_Szell_Kalman_ternel__video","timestamp":"2018. november. 15. 08:27","title":"Egy kigyulladt busz miatt nagyon belassult a forgalom a Széll Kálmán térnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f9d4a8-d850-42cd-bab6-7ae78ba41691","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Adele bús-szerelmes számát, a Someone Like You-t adta elő egy busznyi úszónak egy verseny után.\r

","shortLead":"Adele bús-szerelmes számát, a Someone Like You-t adta elő egy busznyi úszónak egy verseny után.\r

","id":"20181115_hosszu_katinka_fina_uszo_vilagkupa_szingapur_enekles_karaoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47f9d4a8-d850-42cd-bab6-7ae78ba41691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b50858-4f9a-462a-b4bd-16b6db1a77a0","keywords":null,"link":"/sport/20181115_hosszu_katinka_fina_uszo_vilagkupa_szingapur_enekles_karaoke","timestamp":"2018. november. 15. 19:57","title":"Hosszú Katinka legalább olyan lelkesen énekel, mint úszik - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]