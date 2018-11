Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"617355b4-a647-4c0f-b710-025bce7a0831","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A közpénzből fenntartott gimnáziumnak kell végül bírságot fizetnie, amiért a biológia-szakkörben állatokat – köztük egy még élő kiscsibét – boncoltak tizenéves diákok, derül ki a hvg.hu birtokába került kormányhivatali határozatból. A rendőrség korábban megszüntette a nyomozást, a hatóság viszont elfogadhatatlannak tartja, hogy egy állami oktatási intézményben állatokat öljenek le „elfogadható ok nélkül”. A szakkört vezető tanár is megszólalt, szerinte egy húsevő társadalomban mindez „üres és visszataszító” képmutatás.","shortLead":"A közpénzből fenntartott gimnáziumnak kell végül bírságot fizetnie, amiért a biológia-szakkörben állatokat – köztük...","id":"20181114_Az_allatok_leoleseben_a_diakok_is_segedkezhettek__buntettek_az_iskolai_boncolasert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=617355b4-a647-4c0f-b710-025bce7a0831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34e3c0b-27db-4ab0-9101-fe29305519fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Az_allatok_leoleseben_a_diakok_is_segedkezhettek__buntettek_az_iskolai_boncolasert","timestamp":"2018. november. 14. 06:30","title":"„A leölésben a diákok is segédkezhettek” – büntettek az iskolai állatboncolásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Halálos kimenetelű kamionbaleset történt az M0-s autóút diósdi lehajtójánál szerda délelőtt; a balesetben egy ember meghalt – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.","shortLead":"Halálos kimenetelű kamionbaleset történt az M0-s autóút diósdi lehajtójánál szerda délelőtt; a balesetben egy ember...","id":"20181114_kamion_halalos_baleset_m0_diosd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595bf97e-910a-4e0c-b7b8-85219c3d52c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_kamion_halalos_baleset_m0_diosd","timestamp":"2018. november. 14. 09:51","title":"Három kamion ütközött az M0-son, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6143fe04-0206-4a3b-a072-a3b97d0e8251","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A majdnem 19 karátos kőért több mint 50 millió dollárt fizetett egy amerikai ékszerész. ","shortLead":"A majdnem 19 karátos kőért több mint 50 millió dollárt fizetett egy amerikai ékszerész. ","id":"20181114_14_milliard_forintert_ment_el_a_gyemantok_Leonardo_da_Vincije__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6143fe04-0206-4a3b-a072-a3b97d0e8251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e07298-b527-46bc-9df1-633644529034","keywords":null,"link":"/elet/20181114_14_milliard_forintert_ment_el_a_gyemantok_Leonardo_da_Vincije__video","timestamp":"2018. november. 14. 08:56","title":"14 milliárd forintért ment el \"a gyémántok Leonardo da Vincije\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553c6736-9778-4722-94a1-cfafc0e1b907","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már 85 pszichoaktív szer szerepel a tiltott anyagok listáján. ","shortLead":"Már 85 pszichoaktív szer szerepel a tiltott anyagok listáján. ","id":"20181114_Ujabb_11_anyagot_tettek_fel_a_dizajnerdrogok_listajara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=553c6736-9778-4722-94a1-cfafc0e1b907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d575ae47-6e98-40b1-aea1-e5faff735357","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Ujabb_11_anyagot_tettek_fel_a_dizajnerdrogok_listajara","timestamp":"2018. november. 14. 07:32","title":"Újabb 11 anyagot tettek fel a dizájnerdrogok listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257fbce3-c6ba-4aa1-9120-f071a243a457","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szóba kerültek a gyertyák is a tortán.","shortLead":"Szóba kerültek a gyertyák is a tortán.","id":"20181115_Meghato_koszontot_mondott_Erzsebet_kiralyno_a_fia_70_szuletesnapjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=257fbce3-c6ba-4aa1-9120-f071a243a457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f0b22b-91c3-42d1-9866-55c5a2c03fe0","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Meghato_koszontot_mondott_Erzsebet_kiralyno_a_fia_70_szuletesnapjan","timestamp":"2018. november. 15. 11:36","title":"Megható köszöntőt mondott Erzsébet királynő a fia 70. születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82146b3f-a8bc-4db0-87d6-bc04291d79a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy svéd párt ötletét tálalta a Tények, amihez természetesen ismét a kormányoldali média kedvenc migránsszakértőjét, Nógrádi Györgyöt vetették be.","shortLead":"Egy svéd párt ötletét tálalta a Tények, amihez természetesen ismét a kormányoldali média kedvenc migránsszakértőjét...","id":"20181114_Napi_soros_Migranssimogato_svedekkel_riogat_a_Tv2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82146b3f-a8bc-4db0-87d6-bc04291d79a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6245ca65-08c9-4e65-a839-330cbe069bc9","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Napi_soros_Migranssimogato_svedekkel_riogat_a_Tv2","timestamp":"2018. november. 14. 13:06","title":"Napi soros: most migránssimogató svédekkel riogat a Tv2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e366ea56-c248-4b93-847d-19967a0b5547","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legerősebb számítógépében 2,4 millió processzormag van, a másodikban \"csak\" 1,6 millió.","shortLead":"A világ legerősebb számítógépében 2,4 millió processzormag van, a másodikban \"csak\" 1,6 millió.","id":"20181114_szuperszamitogep_amerika_egyesult_allamok_usa_summit_sierra_ibm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e366ea56-c248-4b93-847d-19967a0b5547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9cddb4-c3aa-4232-b17a-37cbed93fb68","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_szuperszamitogep_amerika_egyesult_allamok_usa_summit_sierra_ibm","timestamp":"2018. november. 14. 11:03","title":"Íme a friss lista: ezek most a leggyorsabb számítógépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03bce392-e899-4f2e-8e1b-0f6f60d57b3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen összetett formát más technikával szinte lehetetlen előállítani, az új felni feltehetően igen borsos árát azonban egyelőre még nem merik elárulni. ","shortLead":"Ilyen összetett formát más technikával szinte lehetetlen előállítani, az új felni feltehetően igen borsos árát azonban...","id":"20181115_itt_a_vilag_elso_3dnyomtatott_titan_felnije_es_elkepesztoen_mutat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03bce392-e899-4f2e-8e1b-0f6f60d57b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a450adf-881b-4db1-ad1f-cc4720386035","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_itt_a_vilag_elso_3dnyomtatott_titan_felnije_es_elkepesztoen_mutat","timestamp":"2018. november. 15. 11:21","title":"Itt a világ első 3D-nyomtatott titánfelnije, és elképesztően mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]