[{"available":true,"c_guid":"3f596b21-ca16-4c3a-9078-f6eddb0cb305","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a puttonyos Audival a hétvégi bevásárlás és az autópályán történő száguldás egyaránt könnyű feladat.","shortLead":"Ezzel a puttonyos Audival a hétvégi bevásárlás és az autópályán történő száguldás egyaránt könnyű feladat.","id":"20181121_csaladapak_alma_735_loerovel_bucsuzik_az_audi_rs6_kombi_v8_biturbo_tuning","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f596b21-ca16-4c3a-9078-f6eddb0cb305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd1aa91-2a36-40a4-8174-3e1f4ce3f5c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_csaladapak_alma_735_loerovel_bucsuzik_az_audi_rs6_kombi_v8_biturbo_tuning","timestamp":"2018. november. 21. 08:21","title":"Családapák álma: 735 lóerővel búcsúzik az Audi RS6 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8810452d-49e0-4cbf-9145-e6809733f9fa","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Minden idők egyik leghíresebb bonbonját, a Mozart-golyót máig sokan utánozzák és gyártják nagyüzemi eszközökkel. Ám az eredeti, 130 éves recept alapján készülő édesség ma is kapható Salzburgban, a Fürst család cukrászdáiban. Ám mi köze a Mozart-golyónak a zeneszerzőhöz? És milyen féltett titkot őriz a Fürst-család? ","shortLead":"Minden idők egyik leghíresebb bonbonját, a Mozart-golyót máig sokan utánozzák és gyártják nagyüzemi eszközökkel. Ám...","id":"feelaustria_20181120_MandulamogyorfaplcikapisztciaLassan130vesaMozartgolyo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8810452d-49e0-4cbf-9145-e6809733f9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed24f66-8984-4c64-a1cb-4ad5b95b4c9e","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181120_MandulamogyorfaplcikapisztciaLassan130vesaMozartgolyo","timestamp":"2018. november. 22. 07:30","title":"Mandula, mogyoró, fapálcika, pisztácia – Lassan 130 éves a Mozart-golyó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"1a1f93f5-2aaa-4106-91cb-4fdee280a7f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aludni kellett volna még egyet erre a karácsonyi dekorációra: egy brit plázában közösülő, plüss jegesmedvék fogadták a bevásárlókat. A bevásárlóközpont elnézést kért a látványért. ","shortLead":"Aludni kellett volna még egyet erre a karácsonyi dekorációra: egy brit plázában közösülő, plüss jegesmedvék fogadták...","id":"20181121_Parzo_jegesmedvekkel_kivan_boldog_karacsonyt_egy_brit_bevasarlokozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a1f93f5-2aaa-4106-91cb-4fdee280a7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1193d197-8907-4f78-b5d7-50c5202f3466","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Parzo_jegesmedvekkel_kivan_boldog_karacsonyt_egy_brit_bevasarlokozpont","timestamp":"2018. november. 21. 10:19","title":"Párzó jegesmedvékkel kívánt boldog karácsonyt egy brit bevásárlóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Közép-Amerikába és az Egyesült Államokba csempészték volna azt a több tonna kokaint, amelyet lefoglaltak a hatóságok.","shortLead":"Közép-Amerikába és az Egyesült Államokba csempészték volna azt a több tonna kokaint, amelyet lefoglaltak a hatóságok.","id":"20181121_Negy_es_fel_tonnas_kokainszallitmanyt_kapcsoltak_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d52f8b-e14e-4ecc-aa8b-3c30cc830345","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Negy_es_fel_tonnas_kokainszallitmanyt_kapcsoltak_le","timestamp":"2018. november. 21. 21:12","title":"Négy és fél tonnás kokainszállítmányt kapcsoltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kósa Lajos szerint a képviselő átlépte a „vörös vonalat”, amikor Orbán Flóra repüléséről beszélt.","shortLead":"Kósa Lajos szerint a képviselő átlépte a „vörös vonalat”, amikor Orbán Flóra repüléséről beszélt.","id":"20181122_Demeter_Marta_Kosa_Lajos_NATO_parlamenti_kozgyules_visszahivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac03dab1-ed71-4b87-961b-5d1de49b6fe5","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Demeter_Marta_Kosa_Lajos_NATO_parlamenti_kozgyules_visszahivas","timestamp":"2018. november. 22. 12:00","title":"Visszahívná Demeter Mártát a NATO parlamenti közgyűléséből a honvédelmi bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87de3ea-3ffb-4904-945c-a49b119f3b3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ-nál idén jelentősen több motor készül, mint tavaly, és jövőre is növekedni fog a gyártókapacitás.","shortLead":"Az AvtoVAZ-nál idén jelentősen több motor készül, mint tavaly, és jövőre is növekedni fog a gyártókapacitás.","id":"20181121_lenduletben_az_oroszok_felporog_a_lada_motorok_gyartasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f87de3ea-3ffb-4904-945c-a49b119f3b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb8d32f-fde9-4c41-ab4e-b33c3aa1866a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_lenduletben_az_oroszok_felporog_a_lada_motorok_gyartasa","timestamp":"2018. november. 21. 13:21","title":"Lendületben az oroszok: felpörög a Lada-motorok gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577113e1-c4c6-41d1-be2b-40cbd5262b2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az \"idegenrendészeti szerv\" jövő júliustól állna fel. ","shortLead":"Az \"idegenrendészeti szerv\" jövő júliustól állna fel. ","id":"20181120_A_rendorseg_reszeve_szervezik_a_bevandorlasi_hivatalbol_alakulo_idegenrendeszeti_szervet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=577113e1-c4c6-41d1-be2b-40cbd5262b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93134a85-54c7-4815-8057-2a83863bc6d2","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_A_rendorseg_reszeve_szervezik_a_bevandorlasi_hivatalbol_alakulo_idegenrendeszeti_szervet","timestamp":"2018. november. 20. 19:52","title":"A rendőrség részévé szervezik a bevándorlási hivatalból alakuló \"idegenrendészeti szervet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1bcc39a-5143-49c2-a097-8498a84a03ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Orbán Viktor miniszterelnök és George F. Hemingway klubtulajdonos csütörtökön átadta a Budapest Honvéd labdarúgócsapat Magyar Futball Akadémiájának új utánpótlásközpontját.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök és George F. Hemingway klubtulajdonos csütörtökön átadta a Budapest Honvéd labdarúgócsapat...","id":"20181122_Orban_A_magyar_futball_celja_hogy_megismetelje_Puskas_sikeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1bcc39a-5143-49c2-a097-8498a84a03ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2b985f-ec1c-434e-817b-929ae1e039d3","keywords":null,"link":"/sport/20181122_Orban_A_magyar_futball_celja_hogy_megismetelje_Puskas_sikeret","timestamp":"2018. november. 22. 13:24","title":"Orbán: A magyar futball célja, hogy megismételje Puskás sikerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]