Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bed142b2-1efe-42b6-bb46-2195f396b8c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"November 21-én nem csak meccsel nyit az új székesfehérvári stadion. ","shortLead":"November 21-én nem csak meccsel nyit az új székesfehérvári stadion. ","id":"20181115_Fluor_Tomiekkal_avatjak_fel_a_Vidi_Molstadiont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bed142b2-1efe-42b6-bb46-2195f396b8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5098fe7-9755-4b00-b97e-1cf292626d48","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Fluor_Tomiekkal_avatjak_fel_a_Vidi_Molstadiont","timestamp":"2018. november. 15. 14:31","title":"A NER-kritikus Fluor Tomival avatják fel a Mol-Vidi-stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9c2437-3acc-4447-99a3-046039134ef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőrök most nem mentek igazoltatni. ","shortLead":"Rendőrök most nem mentek igazoltatni. ","id":"20181115_Orban_haza_ele_vitte_az_Orbanellenes_plakatot_a_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d9c2437-3acc-4447-99a3-046039134ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7115964d-f01b-4c17-895b-eac5c1e6d1dd","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Orban_haza_ele_vitte_az_Orbanellenes_plakatot_a_Momentum","timestamp":"2018. november. 15. 17:04","title":"Orbán háza elé vitte az Orbán-ellenes plakátot a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Miért csak Habony lapja lehet a BKV területén? - kérdezte Barabás Richárd.","shortLead":"Miért csak Habony lapja lehet a BKV területén? - kérdezte Barabás Richárd.","id":"20181116_A_Parbeszed_kerdore_vonta_Tarlost_a_Lokal_kizarolagos_engedelye_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a181a29d-474b-446a-bc5b-d48507d09370","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_A_Parbeszed_kerdore_vonta_Tarlost_a_Lokal_kizarolagos_engedelye_miatt","timestamp":"2018. november. 16. 11:06","title":"A Párbeszéd kérdőre vonta Tarlóst a Lokál kizárólagos engedélye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abf3e25-c6c6-476b-857c-e7d66841a5a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Katar még a 32 csapatos vébére érkező szurkolóknak sem tud majd szállást biztosítani.","shortLead":"Katar még a 32 csapatos vébére érkező szurkolóknak sem tud majd szállást biztosítani.","id":"20181115_Erik_a_vilagbotrany_a_kovetkezo_labdarugo_vebe_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4abf3e25-c6c6-476b-857c-e7d66841a5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f807bbf-7659-4b0e-a104-25b206209a01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Erik_a_vilagbotrany_a_kovetkezo_labdarugo_vebe_korul","timestamp":"2018. november. 15. 10:29","title":"Érik a világbotrány a következő labdarúgó-vb körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy onnantól mi történt, azt nem kommentálják.","shortLead":"Hogy onnantól mi történt, azt nem kommentálják.","id":"20181116_Miniszterelnokseg_Macedoniabol_nem_mi_hoztuk_ki_Gruevszkit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd61c3a-970a-476a-a274-4fae2d2688ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Miniszterelnokseg_Macedoniabol_nem_mi_hoztuk_ki_Gruevszkit","timestamp":"2018. november. 16. 12:48","title":"Miniszterelnökség: Macedóniából nem mi hoztuk ki Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd2e9a8-6f03-4449-9536-e50220f3d44b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181115_Magyarorszag_megnyitja_hatarait_a_menekultek_elott_Elkepeszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dd2e9a8-6f03-4449-9536-e50220f3d44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45887e24-f36d-4aba-a7da-103079e456f2","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Magyarorszag_megnyitja_hatarait_a_menekultek_elott_Elkepeszto","timestamp":"2018. november. 15. 09:21","title":"\"Magyarország megnyitja határait a menekültek előtt. Elképesztő...\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Phone Arena mérései alapján a Huawei idei Mate 20-a kiemelkedő akkumulátoridővel rendelkezik, annyira, hogy a kapcsolódó teszt során valamennyi új készüléket maga mögé utasított. Egy másik akkumulátoros tesztnél is ez a telefon bizonyult a legjobbnak.","shortLead":"A Phone Arena mérései alapján a Huawei idei Mate 20-a kiemelkedő akkumulátoridővel rendelkezik, annyira...","id":"20181115_huawei_mate_20_pro_mate_20_iphone_xs_max_xs_xr_note9_galax_s9_s9_plus_akkumulator_ido_toltesi_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220db95b-cac2-48cf-a85b-a397ad9db846","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_huawei_mate_20_pro_mate_20_iphone_xs_max_xs_xr_note9_galax_s9_s9_plus_akkumulator_ido_toltesi_ido","timestamp":"2018. november. 15. 14:33","title":"A Huawei új mobilja a legjobb iPhone-ra is köröket ver üzemidőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0648a424-ed75-4137-aba1-144fd18c693c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben az amerikai gyártó tisztán elektromos hajtású újdonsága, melynek platóján akár egy betonkeverőt is lehet szállítani. Nem kis tempóval.","shortLead":"Érkezőben az amerikai gyártó tisztán elektromos hajtású újdonsága, melynek platóján akár egy betonkeverőt is lehet...","id":"20181115_sportkocsikhoz_hasonloan_gyorsulhat_a_tesla_hatalmas_villany_pickupja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0648a424-ed75-4137-aba1-144fd18c693c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7a19d3-2ee2-4309-bad7-138836fb8a40","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_sportkocsikhoz_hasonloan_gyorsulhat_a_tesla_hatalmas_villany_pickupja","timestamp":"2018. november. 15. 13:21","title":"Sportkocsikhoz hasonlóan gyorsulhat a Tesla hatalmas villanypickupja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]