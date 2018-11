Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db6aee39-76bb-4589-a932-8675f5f37950","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is megrendezték a fehérkalapos hackerek versenyét, és újra csak kiderült, még a legdrágább okostelefonok gazdái sem érezhetik teljes biztonságban a készüléküket.","shortLead":"Idén is megrendezték a fehérkalapos hackerek versenyét, és újra csak kiderült, még a legdrágább okostelefonok gazdái...","id":"20181119_pwn2own_2018_feherkalapos_hackerek_versenye_sebezhetosegek_csucstelefonokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db6aee39-76bb-4589-a932-8675f5f37950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcefbb82-663b-4750-93fd-64aec198a0ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_pwn2own_2018_feherkalapos_hackerek_versenye_sebezhetosegek_csucstelefonokban","timestamp":"2018. november. 19. 13:33","title":"Összecsaptak a legnevesebb hackerek és a legismertebb okostelefon-gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e24de84-a282-437c-a5ba-3315463daf0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia tulajdonban lévő villám logós, német márka izgalmas két esztendő elé néz, egymás után érkeznek majd az új modellek.","shortLead":"A francia tulajdonban lévő villám logós, német márka izgalmas két esztendő elé néz, egymás után érkeznek majd az új...","id":"20181120_jon_az_elektromos_opel_corsa_es_ez_meg_csak_a_kezdet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e24de84-a282-437c-a5ba-3315463daf0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc4a656-088f-4d38-b727-0dcba177734e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181120_jon_az_elektromos_opel_corsa_es_ez_meg_csak_a_kezdet","timestamp":"2018. november. 20. 13:21","title":"Jön az elektromos Opel Corsa és ez még csak a kezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d10b4d-0c4f-48a9-ac54-51767da7a95d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak annyi kellett hozzá, hogy az egyik díjazott Tajvan függetlenségét emlegesse.","shortLead":"Csak annyi kellett hozzá, hogy az egyik díjazott Tajvan függetlenségét emlegesse.","id":"20181120_Eloben_cenzurazott_a_kinai_teve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0d10b4d-0c4f-48a9-ac54-51767da7a95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55f0bae-e61a-4807-88f4-2e34c21bb7e6","keywords":null,"link":"/kultura/20181120_Eloben_cenzurazott_a_kinai_teve","timestamp":"2018. november. 20. 10:46","title":"Élőben cenzúrázott a kínai tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor személyes döntése volt az, hogy Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök megkapta Magyarországon a menekültstátust. A HVG diplomáciai forrásokból származó értesülései szerint a sietség sem volt véletlen.\r

","shortLead":"Orbán Viktor személyes döntése volt az, hogy Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök megkapta Magyarországon...","id":"20181120_Ezert_kapta_meg_Gruevszki_a_menedeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f094b186-df87-4ddf-b848-64c7cdf28e17","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Ezert_kapta_meg_Gruevszki_a_menedeket","timestamp":"2018. november. 20. 15:45","title":"Orbán megígérte, hogy megmenti Gruevszkit, és ezzel ki is végezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az idei és a 2019-es díjazott személyéről is egy tíztagú testület dönthet, miután a Svéd Akadémia egyik tagjának férjét szexuális erőszak miatt ítélték el. ","shortLead":"Az idei és a 2019-es díjazott személyéről is egy tíztagú testület dönthet, miután a Svéd Akadémia egyik tagjának férjét...","id":"20181119_Atmeneti_testulet_itelheti_oda_a_botrany_miatt_ki_nem_osztott_irodalmi_Nobeldijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3121e930-9d7f-446d-af18-21b62a26efa8","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Atmeneti_testulet_itelheti_oda_a_botrany_miatt_ki_nem_osztott_irodalmi_Nobeldijat","timestamp":"2018. november. 19. 18:07","title":"Átmeneti testület ítélheti oda a botrány miatt ki nem osztott irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465b8ae4-199b-4759-a28d-651d9ee60093","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfő este, nem sokkal 21 óra előtt technikai hiba lépett fel a Facebookon.","shortLead":"Hétfő este, nem sokkal 21 óra előtt technikai hiba lépett fel a Facebookon.","id":"20181119_facebook_messenger_nem_mukodik_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=465b8ae4-199b-4759-a28d-651d9ee60093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881adace-46f0-4bb4-b0bf-d0c68ec9824d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_facebook_messenger_nem_mukodik_hiba","timestamp":"2018. november. 19. 21:00","title":"Baj van, elromlott a Facebook Messenger, nem mennek át az üzenetek [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerb elnök elmondta, nem állíthatták meg, mert akkor még nem volt ellene nemzetközi körözés, a Magyarországra belépési engedélyt pedig Albániában kapta meg. ","shortLead":"A szerb elnök elmondta, nem állíthatták meg, mert akkor még nem volt ellene nemzetközi körözés, a Magyarországra...","id":"20181120_Vucic_Gruevszki_Roszkenel_lepett_be_Magyarorszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abb7aec-7b7a-4d23-8360-e51fe59f2d20","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Vucic_Gruevszki_Roszkenel_lepett_be_Magyarorszagra","timestamp":"2018. november. 20. 14:45","title":"Vucic: Gruevszki Röszkénél lépett be Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff38068e-b048-474a-bb1d-f1949c26cc30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ZTE zászlaja alatt működő kínai gyártó korábban is villantott már érdekes eszközt, nemrég azonban egy annál is különlegesebb készülékkel rukkolt elő. Itt a két kijelzős Nubia X. ","shortLead":"A ZTE zászlaja alatt működő kínai gyártó korábban is villantott már érdekes eszközt, nemrég azonban egy annál is...","id":"20181120_zte_nubia_x_ket_kijelzos_mobil_dupla_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff38068e-b048-474a-bb1d-f1949c26cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d233b3-6e9c-4b65-be7e-69c95d5384ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_zte_nubia_x_ket_kijelzos_mobil_dupla_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2018. november. 20. 19:03","title":"Ilyen mobilt még nem látott: két kijelző és két ujjlenyomat-olvasó van a Nubia X-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]