Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 22 éves férfit Milánóban fogták el, miután közölte, hogy \"készen áll a harcra\".","shortLead":"A 22 éves férfit Milánóban fogták el, miután közölte, hogy \"készen áll a harcra\".","id":"20181121_Orizetbe_vettek_a_terrorizmust_hirdeto_egyiptomit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db85f01-6dfd-43f8-8897-d425044108fe","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Orizetbe_vettek_a_terrorizmust_hirdeto_egyiptomit","timestamp":"2018. november. 21. 10:27","title":"Őrizetbe vették Milánóban a terrorizmust hirdető egyiptomit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjszakértő szerint az infláció megugrott az év végére, de a jövő évi költségvetésben még nem igazították ehhez a számokat. ","shortLead":"A nyugdíjszakértő szerint az infláció megugrott az év végére, de a jövő évi költségvetésben még nem igazították ehhez...","id":"20181120_Ha_a_kormany_nem_lep_a_nyugdijasok_jovo_novemberig_hiteleznek_az_allamnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dd19b5-da37-419d-851f-5a1ff7ceda30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_Ha_a_kormany_nem_lep_a_nyugdijasok_jovo_novemberig_hiteleznek_az_allamnak","timestamp":"2018. november. 20. 10:56","title":"Ha a kormány nem lép, a nyugdíjasok jövő novemberig hiteleznek az államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Csinghua Egyetem kutatóinak köszönhetően kerülhet a világon először gyártásba a szilárdtest-akkumulátor, amelynek köszönhetően nemcsak a mobil üzemideje, de az elektromos autók hatótávolsága is jelentősen megnő majd.","shortLead":"A kínai Csinghua Egyetem kutatóinak köszönhetően kerülhet a világon először gyártásba a szilárdtest-akkumulátor...","id":"20181121_kina_szilardtest_akkumulator_csinghua_egyetem_kunshan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e56466-e831-4a00-a2e6-c854b4c3dcc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_kina_szilardtest_akkumulator_csinghua_egyetem_kunshan","timestamp":"2018. november. 21. 14:03","title":"Kína megcsinálta az akkumulátort, amitől jóval tovább bírja egy feltöltéssel a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit trón várományosa, Károly herceg 70. születésnapi ünnepségén a Buckingham-palotában játszott Pál István Szalonna és bandája.","shortLead":"A brit trón várományosa, Károly herceg 70. születésnapi ünnepségén a Buckingham-palotában játszott Pál István Szalonna...","id":"20181120_magyar_zeneszek_jatszottak_karoly_herceg_szuletesnapjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e844d9-e421-4cf0-811a-600b2ddc8acd","keywords":null,"link":"/kultura/20181120_magyar_zeneszek_jatszottak_karoly_herceg_szuletesnapjan","timestamp":"2018. november. 20. 18:07","title":"Magyar zenészek játszottak Károly herceg születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház új viselkedési szabályokat vezetett be, ha valaki többet szeretne kérdezni az elnöktől, ahhoz külön engedély kell.","shortLead":"A Fehér Ház új viselkedési szabályokat vezetett be, ha valaki többet szeretne kérdezni az elnöktől, ahhoz külön...","id":"20181120_Donald_Trump_Jim_Acosta_CNN_Fehr_Haz_sajtotajekoztato_kerdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebca220c-248a-46a7-a2de-b2fdb81e6c68","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_Donald_Trump_Jim_Acosta_CNN_Fehr_Haz_sajtotajekoztato_kerdes","timestamp":"2018. november. 20. 05:24","title":"Mostantól csak egy kérdést tehetnek fel az újságírók Trump sajtótájékoztatóin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cefdc0-a677-4694-b45c-85e6d324138b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Didier Roche 1995-ben lett vállalkozó. Alapított egy céget, amely a látássérülteknek gyárt segédeszközöket. Roche nagyon is tudta miről van szó, hiszen ő maga száz százalékos látássérült, vagyis vak.","shortLead":"Didier Roche 1995-ben lett vállalkozó. Alapított egy céget, amely a látássérülteknek gyárt segédeszközöket. Roche...","id":"20181121_Minden_akadalyt_lekuzdott_ma_kilenc_cege_van_es_sorstarsain_is_segit_a_vak_francia_vallalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66cefdc0-a677-4694-b45c-85e6d324138b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79b2658-b20f-4d84-8572-5887620f5408","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Minden_akadalyt_lekuzdott_ma_kilenc_cege_van_es_sorstarsain_is_segit_a_vak_francia_vallalkozo","timestamp":"2018. november. 21. 11:34","title":"Minden akadályt leküzdött, ma kilenc cége van és sorstársain is segít a vak francia vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb772d3-3255-4dd0-b66d-f65169987aa4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lengyel Róbert azt mondja, az ügyben alakult ellenzéki árnyék-bizottságnak is megmutatta a város lámpacseréjéről szóló iratokat, de csak a sajtóból értesült róla, hogy a rendőrség végül lezárta a nyomozást.","shortLead":"Lengyel Róbert azt mondja, az ügyben alakult ellenzéki árnyék-bizottságnak is megmutatta a város lámpacseréjéről szóló...","id":"20181120_Eliosugy_Siofok_fuggetlen_polgarmestere_honapokig_orizte_a_dokumentumokat_de_hiaba_varta_a_nyomozokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cb772d3-3255-4dd0-b66d-f65169987aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4dc085-1fc1-47c7-aece-9f420e30a589","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Eliosugy_Siofok_fuggetlen_polgarmestere_honapokig_orizte_a_dokumentumokat_de_hiaba_varta_a_nyomozokat","timestamp":"2018. november. 20. 09:48","title":"Elios-ügy: Siófok független polgármestere hónapokig őrizte a dokumentumokat, de hiába várta a nyomozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump a 2016-os elnökválasztáskor komoly veszélyként írta le legnagyobb riválisa, Hillary Clinton egy korábbi ügyét, mikor az elnökjelölt privát e-mail-címét használva intézkedett külügyminiszteri ügyekben. Ugyanezt most Trump lánya követte el.","shortLead":"Donald Trump a 2016-os elnökválasztáskor komoly veszélyként írta le legnagyobb riválisa, Hillary Clinton egy korábbi...","id":"20181120_donald_trump_ivanka_trump_hillary_clinton_privat_email_cim_feher_haz_privatbeszelgetes_maganlevelezes_titkositott_informaciok_allamtitok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc36bb67-50d3-49ae-9a7a-3fb611e90ecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_donald_trump_ivanka_trump_hillary_clinton_privat_email_cim_feher_haz_privatbeszelgetes_maganlevelezes_titkositott_informaciok_allamtitok","timestamp":"2018. november. 20. 10:33","title":"Trump lánya elkövette azt, amiért az elnök legutóbb világvégét kiáltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]