[{"available":true,"c_guid":"54a51092-73b5-4f1e-b753-ad7366191216","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Álhír, hogy felbukkant egy hat éve ellopott Picasso-festmény: a kép megtalálását bejelentő holland írónő elmondása szerint \"tréfa áldozata lett\". Egy belgiumi színházi produkció alkotói közölték, hogy ők csapták be a megtalálót és hamisítvány a Romániában talált, Picassónak tulajdonított festmény - közölte a holland NOS televízió.","shortLead":"Álhír, hogy felbukkant egy hat éve ellopott Picasso-festmény: a kép megtalálását bejelentő holland írónő elmondása...","id":"20181119_Picasso_festmeny_trefa_szinhaz_Mira_Feticu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54a51092-73b5-4f1e-b753-ad7366191216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a115f558-5118-4a0c-b627-54fe0964d49b","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Picasso_festmeny_trefa_szinhaz_Mira_Feticu","timestamp":"2018. november. 19. 17:14","title":"Becsapták a \"Picasso-festményt\" találó írónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint a világgazdasági, világpolitikai változások miatt egy teljesen új világrend jött létre.","shortLead":"A külügyminiszter szerint a világgazdasági, világpolitikai változások miatt egy teljesen új világrend jött létre.","id":"20181121_Szijjarto_eros_es_versenykepes_Europa_a_cel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a35273-5c6e-4bd3-9b8a-71a2ce50bcc9","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Szijjarto_eros_es_versenykepes_Europa_a_cel","timestamp":"2018. november. 21. 10:40","title":"Szijjártó: Erős és versenyképes Európa a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec4c974-f50e-40c1-82ce-74305aadd7f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Barilla állítólag már jövőre piacra dobja pálmaolaj-mentes és kevésbé cukros mogyorókrémét. ","shortLead":"A Barilla állítólag már jövőre piacra dobja pálmaolaj-mentes és kevésbé cukros mogyorókrémét. ","id":"20181120_Jon_az_uj_olasz_mogyorokrem_versenytarsat_kap_a_Nutella","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ec4c974-f50e-40c1-82ce-74305aadd7f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3271d57b-7a89-4141-9d71-0564b782e1ed","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Jon_az_uj_olasz_mogyorokrem_versenytarsat_kap_a_Nutella","timestamp":"2018. november. 20. 19:02","title":"Jön az új olasz mogyorókrém, versenytársat kap a Nutella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e0e8d4-eb42-46fd-aa77-bdcffd729b3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha esküvői slágerek vannak, miért ne lehetnének válós számok is?","shortLead":"Ha esküvői slágerek vannak, miért ne lehetnének válós számok is?","id":"20181120_Ezekre_a_dalokra_a_legjobb_elvalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8e0e8d4-eb42-46fd-aa77-bdcffd729b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dafd6b-a376-433b-b42b-f9988308fcaf","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Ezekre_a_dalokra_a_legjobb_elvalni","timestamp":"2018. november. 20. 11:03","title":"Ezekre a dalokra a legjobb elválni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cd1e62-4c29-4862-b07e-9ab3818dd44c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A DK irodái szombaton égtek ki.","shortLead":"A DK irodái szombaton égtek ki.","id":"20181119_Megsemmisult_a_DK_konyvelese_es_az_osszes_Hadhazynak_gyujtott_alairas_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02cd1e62-4c29-4862-b07e-9ab3818dd44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10e791d-3827-45ae-8a4e-9a46002d34a3","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Megsemmisult_a_DK_konyvelese_es_az_osszes_Hadhazynak_gyujtott_alairas_is","timestamp":"2018. november. 19. 14:56","title":"Megsemmisült a DK könyvelése és az összes, Hadházynak gyűjtött aláírás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115873af-fe5f-41f7-8ad5-81374af27b7d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 15 éves fiú unta a tanulást, ezért mitológiai alakokat rajzolt a könyve margóira.","shortLead":"A 15 éves fiú unta a tanulást, ezért mitológiai alakokat rajzolt a könyve margóira.","id":"20181120_Mar_a_18_szazadi_diakok_is_telefirkaltak_a_konyveiket_leginkabb_emberevo_oriasokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=115873af-fe5f-41f7-8ad5-81374af27b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bc275e-10fc-4fb0-b73d-82796359bdd8","keywords":null,"link":"/kultura/20181120_Mar_a_18_szazadi_diakok_is_telefirkaltak_a_konyveiket_leginkabb_emberevo_oriasokkal","timestamp":"2018. november. 20. 12:12","title":"Már a 18. századi diákok is telefirkálták a könyveiket, leginkább emberevő óriásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca59128-c47d-44b2-9c81-d0f3fc649f84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sokakban reményt keltő projektet állított le az Alphabet (a Google ernyővállalata): nem lesz olyan kontaktlencse, amely mérné a vércukorszintet.","shortLead":"Egy sokakban reményt keltő projektet állított le az Alphabet (a Google ernyővállalata): nem lesz olyan kontaktlencse...","id":"20181121_alphabet_google_vercukorszintmero_kontaktlencse_projekt_leallitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ca59128-c47d-44b2-9c81-d0f3fc649f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ad89bb-dfa4-4bb5-915d-46299cc8712c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_alphabet_google_vercukorszintmero_kontaktlencse_projekt_leallitasa","timestamp":"2018. november. 21. 12:03","title":"Milliók várták, mégsem lesz semmi a cukorbetegek életét megkönnyítő kontaktlencséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Attila egyelőre marad az államigazgatásban a Népszava értesülése szerint: a Nemzeti Népegészségügyi Központot továbbra is ő vezetheti. ","shortLead":"Kovács Attila egyelőre marad az államigazgatásban a Népszava értesülése szerint: a Nemzeti Népegészségügyi Központot...","id":"20181121_Ugy_hirlik_Kasler_felmentette_a_tisztifoorvost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a60b9f-fe2a-42b9-b425-844c5ba1a06d","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Ugy_hirlik_Kasler_felmentette_a_tisztifoorvost","timestamp":"2018. november. 21. 06:10","title":"Úgy hírlik, Kásler felmentette a tiszti főorvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]