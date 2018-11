Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amerikában máshogy látják Nikola Gruevszki ügyét, mint Magyarországon.","shortLead":"Amerikában máshogy látják Nikola Gruevszki ügyét, mint Magyarországon.","id":"20181121_Amerikai_kulugy_Gruevszkit_jogszeruen_iteltek_el_hazajaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0812cf5-43db-4c6e-aa93-2be176a63e23","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Amerikai_kulugy_Gruevszkit_jogszeruen_iteltek_el_hazajaban","timestamp":"2018. november. 21. 11:06","title":"Amerika nem adott volna menedékjogot Gruevszkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd46c9-d685-4f96-af10-b2a9a9c483b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szilveszter éjjelén bármi megtörténhet. Jó is, rossz is, furcsa is. A december 6-ától látható BÚÉK című magyar filmvígjáték egyik fő betétdalát az Intim Torna Illegál írta: a Minden kedden című dalhoz filmpremier előtt most készült egy videóklip is, amelyet nálunk láthat először. ","shortLead":"Szilveszter éjjelén bármi megtörténhet. Jó is, rossz is, furcsa is. A december 6-ától látható BÚÉK című magyar...","id":"20181122_BUEK_minden_kedden__itt_az_Intim_Torna_Illegal_uj_klipje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd46c9-d685-4f96-af10-b2a9a9c483b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ccaf37-84eb-4782-b2b3-395e28fdcaff","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_BUEK_minden_kedden__itt_az_Intim_Torna_Illegal_uj_klipje","timestamp":"2018. november. 22. 10:00","title":"BÚÉK minden kedden! – itt az Intim Torna Illegál új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7adea9d3-bf4a-4afd-a06c-5bbfd36823a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 10-es főút egy adott szakaszán garantáltan csúszásmentes útburkolaton lehet közlekedni.","shortLead":"A 10-es főút egy adott szakaszán garantáltan csúszásmentes útburkolaton lehet közlekedni.","id":"20181122_megkezdte_a_teli_szezont_az_elso_magyar_okosut_ahol_sosincs_lefagyas_pilisvorosvar_10es_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7adea9d3-bf4a-4afd-a06c-5bbfd36823a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac1362f-e619-4ff6-be7f-8ef9b6bf80b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_megkezdte_a_teli_szezont_az_elso_magyar_okosut_ahol_sosincs_lefagyas_pilisvorosvar_10es_ut","timestamp":"2018. november. 22. 06:41","title":"Megkezdte a téli szezont az első magyar okosút, ahol sosincs lefagyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680bdd4d-47e0-41da-b376-0ca9eda44561","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Akár a biztonsági öv hatásához mérhető jelentősége lehetne az autók egymás közötti kommunikációjának, például ha jeleznék, hogy beavatkozás híján pár másodperc múlva egymásba rohannak. Közeleg az idő, amikor a hálózatba kapcsolt járművek ontani fogják az információkat.","shortLead":"Akár a biztonsági öv hatásához mérhető jelentősége lehetne az autók egymás közötti kommunikációjának, például ha...","id":"20181122_Mikorra_lesznek_kepesek_a_kocsik_arra_hogy_beszeljenek_egymassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=680bdd4d-47e0-41da-b376-0ca9eda44561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c93082-8403-434e-b63f-7c00195505c6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181122_Mikorra_lesznek_kepesek_a_kocsik_arra_hogy_beszeljenek_egymassal","timestamp":"2018. november. 22. 13:15","title":"Mikorra lesznek képesek a kocsik arra, hogy beszéljenek egymással?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9048e54-a744-4ee9-803a-87294e98b819","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron már korábban megígérte, hogy felülvizsgálja a médiaszabályozást, szerinte ugyanis az álhírek befolyásolhatják a választásokat. ","shortLead":"Emmanuel Macron már korábban megígérte, hogy felülvizsgálja a médiaszabályozást, szerinte ugyanis az álhírek...","id":"20181121_Alhirellenes_szabalyozast_fogadott_el_a_francia_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9048e54-a744-4ee9-803a-87294e98b819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3356886d-9f0d-4a5a-ae89-c9de948d4e74","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Alhirellenes_szabalyozast_fogadott_el_a_francia_parlament","timestamp":"2018. november. 21. 14:17","title":"Álhírellenes szabályozást fogadott el a francia parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Attila egyelőre marad az államigazgatásban a Népszava értesülése szerint: a Nemzeti Népegészségügyi Központot továbbra is ő vezetheti. ","shortLead":"Kovács Attila egyelőre marad az államigazgatásban a Népszava értesülése szerint: a Nemzeti Népegészségügyi Központot...","id":"20181121_Ugy_hirlik_Kasler_felmentette_a_tisztifoorvost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a60b9f-fe2a-42b9-b425-844c5ba1a06d","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Ugy_hirlik_Kasler_felmentette_a_tisztifoorvost","timestamp":"2018. november. 21. 06:10","title":"Úgy hírlik, Kásler felmentette a tiszti főorvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584524c9-ab94-48ec-9c9a-adf05a7c7c10","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi évek legnagyobb szállodafejlesztési programja körül csoportosulnak a kormányhoz közeli cégek.","shortLead":"Az utóbbi évek legnagyobb szállodafejlesztési programja körül csoportosulnak a kormányhoz közeli cégek.","id":"20181122_Igy_telepszik_ra_a_szallodaiparra_Meszaros_Lorinc_es_kore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=584524c9-ab94-48ec-9c9a-adf05a7c7c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbdbffa-5870-4e08-bb25-dbcb53b21ca4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Igy_telepszik_ra_a_szallodaiparra_Meszaros_Lorinc_es_kore","timestamp":"2018. november. 22. 15:44","title":"Így telepszik rá a szállodaiparra Mészáros Lőrinc és köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"F. Ferenc már május óta előzetesben van.","shortLead":"F. Ferenc már május óta előzetesben van.","id":"20181122_solyi_gyerekgyilkossag_gyanusitott_elozetes_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b104ea-d179-4edc-808d-46f31cdfe6ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_solyi_gyerekgyilkossag_gyanusitott_elozetes_letartoztatas","timestamp":"2018. november. 22. 09:36","title":"Újra meghosszabbították a sólyi kislány gyilkosának előzetes letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]