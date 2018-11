Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d27ed247-5ee0-4b9c-9b66-5c439ecc18b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaerőhiány miatt már Mongóliában keres dolgozókat a legnagyobb magyarországi pulykafeldolgozó.","shortLead":"A munkaerőhiány miatt már Mongóliában keres dolgozókat a legnagyobb magyarországi pulykafeldolgozó.","id":"20181121_Durvan_dragulhat_a_baromfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27ed247-5ee0-4b9c-9b66-5c439ecc18b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961d12e4-75a9-48d0-b66a-bd5b6bd28326","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Durvan_dragulhat_a_baromfi","timestamp":"2018. november. 21. 14:47","title":"Durván drágulhat a baromfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22eb021-46ef-4265-8161-b5058f5825fe","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A madridi külügyminiszter szerint az Egyesült Királyság előbb fog szétesni, mint Spanyolország.","shortLead":"A madridi külügyminiszter szerint az Egyesült Királyság előbb fog szétesni, mint Spanyolország.","id":"20181120_Spanyolorszag_meg_akarja_vetozni_a_Brexitmegallapodast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d22eb021-46ef-4265-8161-b5058f5825fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90f62ff-4e9b-4ff3-a6ea-530f3c8c71b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_Spanyolorszag_meg_akarja_vetozni_a_Brexitmegallapodast","timestamp":"2018. november. 20. 13:19","title":"Spanyolország meg akarja vétózni a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méghozzá Oroszországon keresztül, ugyanis orosz lakcímet használt Atiya Khoury, Bassar al-Aszad szír diktátor embere.","shortLead":"Méghozzá Oroszországon keresztül, ugyanis orosz lakcímet használt Atiya Khoury, Bassar al-Aszad szír diktátor embere.","id":"20181122_Habony_korenek_segitsegevel_kapott_magyar_papirokat_a_szir_diktator_penzembere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cdd6cd-d711-49d7-9bc5-8b0011dd9a5c","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Habony_korenek_segitsegevel_kapott_magyar_papirokat_a_szir_diktator_penzembere","timestamp":"2018. november. 22. 08:16","title":"Habony körének segítségével kapott magyar papírokat a szír diktátor pénzembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7f1d19-f1dc-47ff-8e37-378b146534e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas méretű háromtengelyes újdonság már inkább hasonlít egy gördülő otthonra, mint egy normál lakókocsira.","shortLead":"A hatalmas méretű háromtengelyes újdonság már inkább hasonlít egy gördülő otthonra, mint egy normál lakókocsira.","id":"20181121_ezt_a_lakokocsit_sokan_akar_az_otthonuknak_is_szivesen_elfogadnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da7f1d19-f1dc-47ff-8e37-378b146534e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d564a6-0646-47ac-b0cd-c60bbfee2db1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_ezt_a_lakokocsit_sokan_akar_az_otthonuknak_is_szivesen_elfogadnak","timestamp":"2018. november. 21. 11:21","title":"Ezt a lakókocsit sokan akár az otthonuknak is szívesen elfogadnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti baleset gyanúsítottja egy belvárosi étteremben jelent meg engedély nélkül.","shortLead":"A Dózsa György úti baleset gyanúsítottja egy belvárosi étteremben jelent meg engedély nélkül.","id":"20181122_Engedely_nelkul_elhagyta_otthonat_letartoztathatjak_M_Richardot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f8d8d3-a57f-45dd-b0c5-4967053688b0","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Engedely_nelkul_elhagyta_otthonat_letartoztathatjak_M_Richardot","timestamp":"2018. november. 22. 10:39","title":"Meglépett a házi őrizetből, letartóztathatják M. Richárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a469357-d737-440a-a0ed-b656c7030b59","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az AFP munkatársa egy, a hivatalos pakisztáni fővárostól, Iszlamabádtól 60 kilométerre lévő négyezer fős kistelepülésen járt. Itt a lakosok kétharmada a hegyoldalba vájt barlangokban lakik. A tudósító kalauza, Haji Abdul Rasheed önkormányzati képviselő is „barlanglakó”. ","shortLead":"Az AFP munkatársa egy, a hivatalos pakisztáni fővárostól, Iszlamabádtól 60 kilométerre lévő négyezer fős kistelepülésen...","id":"20181122_Vissza_a_barlangba_foldrengesbiztos_bombabiztos_es_megfizetheto_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a469357-d737-440a-a0ed-b656c7030b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee9bb23-bb9f-4627-a59f-5c33a08f9b13","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Vissza_a_barlangba_foldrengesbiztos_bombabiztos_es_megfizetheto_fotok","timestamp":"2018. november. 22. 10:54","title":"Vissza a barlangba: földrengésbiztos, bombabiztos és megfizethető (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad6d186-8f25-4f45-9585-9c88ecc21035","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy közeledik az ünnep, egyre többen kelnek útra, Los Angelesben már kedd este is szinte lehetetlen volt közlekedni.","shortLead":"Ahogy közeledik az ünnep, egyre többen kelnek útra, Los Angelesben már kedd este is szinte lehetetlen volt közlekedni.","id":"20181121_Megbenitja_az_amerikai_autopalyakat_a_halaadas__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dad6d186-8f25-4f45-9585-9c88ecc21035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c54263e-0dc2-4036-adc3-dd7b73dc3910","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_Megbenitja_az_amerikai_autopalyakat_a_halaadas__video","timestamp":"2018. november. 21. 16:34","title":"Megbénítja az amerikai autópályákat a hálaadás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavaly a Mészáros családba beházasodott Homlok új erőre kapott a nyugati városban. ","shortLead":"A tavaly a Mészáros családba beházasodott Homlok új erőre kapott a nyugati városban. ","id":"20181120_Kegyvesztett_volt_Homlok_Zsolt__de_most_11_milliardbol_ujitja_fel_a_szombathelyi_Sportligetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99165c8-9c6b-433c-b9a9-d2fe305f9a13","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Kegyvesztett_volt_Homlok_Zsolt__de_most_11_milliardbol_ujitja_fel_a_szombathelyi_Sportligetet","timestamp":"2018. november. 20. 13:28","title":"„Kegyvesztett volt\", de most 1,1 milliárdból újítja fel a szombathelyi Sportligetet Homlok Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]