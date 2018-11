Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa3dc5f7-448a-44aa-8b8c-67155feec561","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lett Aerones nevű cég azonos nevű drónnak a fejlesztők szerint már csak az 5G-hálózat elindítása kell, hogy munkába állhasson.","shortLead":"A lett Aerones nevű cég azonos nevű drónnak a fejlesztők szerint már csak az 5G-hálózat elindítása kell, hogy munkába...","id":"20181123_aerones_dron_tuzoltas_epuletek_tisztitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa3dc5f7-448a-44aa-8b8c-67155feec561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4a7837-b703-45e8-8b47-fa1eb1cc0829","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_aerones_dron_tuzoltas_epuletek_tisztitasa","timestamp":"2018. november. 23. 09:33","title":"Takarít és életeket is menthet ez az 55 kg-os drón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a558dd69-e0fb-4f7d-b0e9-7e9f313d3f9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei Mate 20 Prója nem csak egy újabb androidos telefon, tesztünk és más szakújságírók véleménye szerint is a legjobb készülék a jelenlegi mobilkínálatot nézve. De mi a helyzet akkor, ha öngyújtóval esnek neki, hátlapját pedig valamilyen éles eszközzel karcolják össze? ","shortLead":"A Huawei Mate 20 Prója nem csak egy újabb androidos telefon, tesztünk és más szakújságírók véleménye szerint is...","id":"20181123_mate_20_pro_karcolasteszt_hajlitasteszt_egetesteszt_torturateszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a558dd69-e0fb-4f7d-b0e9-7e9f313d3f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c31386-0742-4f9d-80aa-aa13b09233b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_mate_20_pro_karcolasteszt_hajlitasteszt_egetesteszt_torturateszt","timestamp":"2018. november. 23. 18:03","title":"Megégették, összekarcolták: mit bír a legjobb telefon, a Mate 20 Pro? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d80ec8-d809-4868-9485-fd424df99ef2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Talán a világ a felelős, mert nagyon-nagyon gonosz hely.\" Meg különben is, a szaúdiak munkahelyeket teremtenek.","shortLead":"\"Talán a világ a felelős, mert nagyon-nagyon gonosz hely.\" Meg különben is, a szaúdiak munkahelyeket teremtenek.","id":"20181123_Trump_a_CIAnek_sem_hiszi_hogy_a_szaudi_herceg_bunos_a_Hasogdzsiugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36d80ec8-d809-4868-9485-fd424df99ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858b7dcd-638b-42e0-9671-b83da33f6dbc","keywords":null,"link":"/vilag/20181123_Trump_a_CIAnek_sem_hiszi_hogy_a_szaudi_herceg_bunos_a_Hasogdzsiugyben","timestamp":"2018. november. 23. 11:12","title":"Trump a CIA-nek sem hiszi, hogy a szaúdi herceg bűnös a Hasogdzsi-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"900db3f3-387e-406e-9256-7d44aa04499b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bocsánatot kért a Samsung Electronics vállalat pénteken minden munkásától, akinek egészségkárosodását, halálát okozta az, hogy nem biztosítottak számukra biztonságos munkakörülményeket a vállalat számítógépcsipeket és monitorokat előállító üzemeiben.","shortLead":"Bocsánatot kért a Samsung Electronics vállalat pénteken minden munkásától, akinek egészségkárosodását, halálát okozta...","id":"20181123_samsung_electronics_egeszsegkarosodas_biztonsagos_munkakorulmeny_szamitogepchip_monitorgyartas_uzemi_baleset_gyari_munkas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=900db3f3-387e-406e-9256-7d44aa04499b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bc88d4-50d9-41b9-b147-88d9f6512b0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_samsung_electronics_egeszsegkarosodas_biztonsagos_munkakorulmeny_szamitogepchip_monitorgyartas_uzemi_baleset_gyari_munkas","timestamp":"2018. november. 23. 20:03","title":"Bocsánatot kért a Samsung minden munkásától, akinek a halálát okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a227b7-de79-4005-963f-298463fdbfd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyíregyházán egy butikban késelte meg az eladónőt egy mátészalkai férfi, aki azért szaladt el, mert egy járókelő dörömbölni kezdett a kirakatüvegen. ","shortLead":"Nyíregyházán egy butikban késelte meg az eladónőt egy mátészalkai férfi, aki azért szaladt el, mert egy járókelő...","id":"20181123_Tul_draganak_talalta_a_ruhakat_megkeselte_az_eladonot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a227b7-de79-4005-963f-298463fdbfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffb3cb7-f186-4969-8c71-5f00695225b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Tul_draganak_talalta_a_ruhakat_megkeselte_az_eladonot","timestamp":"2018. november. 23. 20:34","title":"Túl drágának találta a ruhákat, megkéselte az eladónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy vélik, a kormány egyszerűen piacot akar teremteni az amerikai cégeknek.","shortLead":"Úgy vélik, a kormány egyszerűen piacot akar teremteni az amerikai cégeknek.","id":"20181123_A_Huawei_elutasitja_a_kemkedes_vadjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05060f8c-661d-491e-817b-d736bbed9b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_A_Huawei_elutasitja_a_kemkedes_vadjat","timestamp":"2018. november. 23. 12:54","title":"A Huawei elutasítja a kémkedés vádját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a26ba7-749d-486b-803c-b023572c5196","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közterület-felügyeletnek kellett intézkednie a Budapest III. kerületében, mert az éjszaka kellős közepén nyírták a füvet egy kereszteződésben.","shortLead":"A közterület-felügyeletnek kellett intézkednie a Budapest III. kerületében, mert az éjszaka kellős közepén nyírták...","id":"20181123_Esoben_az_ejszaka_kellos_kozepen_kezdtek_fuvet_nyirni_Obudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1a26ba7-749d-486b-803c-b023572c5196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf1f5ee-78bf-48f9-99fe-1e69028b071d","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Esoben_az_ejszaka_kellos_kozepen_kezdtek_fuvet_nyirni_Obudan","timestamp":"2018. november. 23. 12:39","title":"Esőben, az éjszaka kellős közepén kezdtek füvet nyírni Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf3041e-b1b1-45b9-af95-b532c364913d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Hivatali visszaélést követhet el Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke azzal, hogy nem hívja össze az ítélőtáblán az összbírói értekezletet, miközben az érintett bírák több mint egyharmada ezt kezdeményezte.","shortLead":"Hivatali visszaélést követhet el Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke azzal, hogy nem hívja össze az ítélőtáblán...","id":"20181123_Torvenyt_serthetett_egy_birosagi_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faf3041e-b1b1-45b9-af95-b532c364913d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56fc654-0326-4ce7-82f6-63128489932c","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Torvenyt_serthetett_egy_birosagi_elnok","timestamp":"2018. november. 23. 14:20","title":"Új jelenet a magyar bírósági groteszkben: a táblaelnök befeszült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]