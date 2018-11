Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56ac1c66-9c40-40fa-a190-d6261fcda084","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Százharminc éves fennállása óta először választottak nőt az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) élére, Pamela Rendi-Wagner személyében.","shortLead":"Százharminc éves fennállása óta először választottak nőt az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) élére, Pamela...","id":"20181124_Eloszor_valasztottak_meg_not_az_Osztrak_Szocialdemokrata_Part_elere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56ac1c66-9c40-40fa-a190-d6261fcda084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db49579-e711-4c29-94b2-d603c9d81f6f","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Eloszor_valasztottak_meg_not_az_Osztrak_Szocialdemokrata_Part_elere","timestamp":"2018. november. 24. 18:43","title":"Először választottak meg nőt az Osztrák Szociáldemokrata Párt élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem fogynak olyan jól az idei iPhone-ok, mint ahogyan arra az Apple számított. Új értékesítési stratégiát kell tehát keresnie.","shortLead":"Nem fogynak olyan jól az idei iPhone-ok, mint ahogyan arra az Apple számított. Új értékesítési stratégiát kell tehát...","id":"20181125_apple_iphone_xr_olcson_arcsokkentes_japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35552381-f37f-4309-918f-cbc08fa6c83c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_apple_iphone_xr_olcson_arcsokkentes_japanban","timestamp":"2018. november. 25. 14:03","title":"Bárcsak nálunk is megtenné azt az Apple, amit Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12038ce8-9c2a-415b-9858-ab6e6b434496","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a régi kereklámpás Zsigával már-már hihetetlenül kevés kilométert tettek meg az elmúlt évtizedekben. Alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"Ezzel a régi kereklámpás Zsigával már-már hihetetlenül kevés kilométert tettek meg az elmúlt évtizedekben. Alaposan meg...","id":"20181124_szoros_gyari_gumik_eredeti_orosz_zsir_36_eves_idogep_ladat_arulnak_bekescsaban_kereklampas_zsiguli_oldtimer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12038ce8-9c2a-415b-9858-ab6e6b434496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60d0a68-83fb-49ce-b869-0b86a2991c39","keywords":null,"link":"/cegauto/20181124_szoros_gyari_gumik_eredeti_orosz_zsir_36_eves_idogep_ladat_arulnak_bekescsaban_kereklampas_zsiguli_oldtimer","timestamp":"2018. november. 24. 06:41","title":"Szőrös gyári gumik, eredeti orosz zsír: 36 éves időgép Ladát árulnak Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20360435-b513-4e81-a629-d46838bff80e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt tíz évben mintegy 1,7 millió sérülést és közel 83 ezer halálesetet okoztak hibásan működő orvostechnikai eszközök – derül ki egy a Direkt 36 részvételével zajló nemzetközi tényfeltáró projektből. A jelenség alól Magyarország sem kivétel: itthon főként egyes mellimplantátumok okoztak problémát. ","shortLead":"Az elmúlt tíz évben mintegy 1,7 millió sérülést és közel 83 ezer halálesetet okoztak hibásan működő orvostechnikai...","id":"20181125_Betegeleteket_veszelyeztetnek_a_hibas_orvostechnikai_eszkozok__Magyarorszag_sem_kivetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20360435-b513-4e81-a629-d46838bff80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca2583a-a261-4728-90cd-6716dbc0fc60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_Betegeleteket_veszelyeztetnek_a_hibas_orvostechnikai_eszkozok__Magyarorszag_sem_kivetel","timestamp":"2018. november. 25. 18:46","title":"Magyar betegek életét is veszélyeztetik a hibás orvostechnikai eszközök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1685c702-d998-409c-ace2-f4f74fc8b6ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két autó ütközött, az egyik beszorult az összeroncsolódott járműbe, kiszabadították, de már nem tudták megmenteni. Öt könnyebb sérültje is van a balesetnek.","shortLead":"Két autó ütközött, az egyik beszorult az összeroncsolódott járműbe, kiszabadították, de már nem tudták megmenteni. Öt...","id":"20181125_Halalos_baleset_Kozarmislenynel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1685c702-d998-409c-ace2-f4f74fc8b6ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7abfbd-5157-495e-9649-b72734231965","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Halalos_baleset_Kozarmislenynel","timestamp":"2018. november. 25. 11:58","title":"Halálos baleset Kozármislenynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23deaeef-9825-4102-9bd2-5fe6885ec99f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiállították őket, de nem voltak biztosítva.","shortLead":"Kiállították őket, de nem voltak biztosítva.","id":"20181125_Tobb_millo_euro_erteku_Banksymuvet_foglaltak_le_Belgiumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23deaeef-9825-4102-9bd2-5fe6885ec99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6928c1-7724-4cd1-9043-0d94ef85f364","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Tobb_millo_euro_erteku_Banksymuvet_foglaltak_le_Belgiumban","timestamp":"2018. november. 25. 07:55","title":"Több milló euró értékű Banksy-művet foglaltak le Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Körömlakklemosót tett két osztálytársa egy alsós kislány italába Sárváron. A gyereket megfigyelésre kórházba vitték, de orvosai szerint nem szenvedett maradandó károsodást és már otthon lábadozik.","shortLead":"Körömlakklemosót tett két osztálytársa egy alsós kislány italába Sárváron. A gyereket megfigyelésre kórházba vitték, de...","id":"20181124_Oldoszert_tettek_tarsai_egy_kisdiak_italaba_Sarvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d7814b-7dc8-4b2e-bcd0-5b4604c500d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Oldoszert_tettek_tarsai_egy_kisdiak_italaba_Sarvaron","timestamp":"2018. november. 24. 12:04","title":"Oldószert tettek társai egy kisdiák italába Sárváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f652acdd-9070-40b3-81a4-e85a6c0daf5c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20181125_Zsenialisan_trollkodtak_szet_Orban_Brexitvideojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f652acdd-9070-40b3-81a4-e85a6c0daf5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1220d3-7851-443d-bc85-524215897a83","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Zsenialisan_trollkodtak_szet_Orban_Brexitvideojat","timestamp":"2018. november. 25. 14:51","title":"Beletrollkodtak Orbán Brexit-videójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]