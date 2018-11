Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Két órára leáll az osztrák vasúti közlekedés, a MÁV visszatéríti azoknak a jegyeit, akik Magyarországról indulnának.","shortLead":"Két órára leáll az osztrák vasúti közlekedés, a MÁV visszatéríti azoknak a jegyeit, akik Magyarországról indulnának.","id":"20181126_Sztrajkolnak_az_osztrak_vasutasok_a_Magyarorszagra_erkezo_vonatok_sem_jarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b821294c-08db-4a06-8111-836ecfced149","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Sztrajkolnak_az_osztrak_vasutasok_a_Magyarorszagra_erkezo_vonatok_sem_jarnak","timestamp":"2018. november. 26. 12:17","title":"Sztrájkolnak az osztrák vasutasok, a Magyarországra érkező vonatok sem járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b7ffb2-13d7-49e4-a4ab-0822b2eedfee","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"A tojás az egyik legalapvetőbb élelmiszerünk, de tudunk-e mindent róla? A Heppenheimer házaspár egy apró baranyai faluból mutatta meg, mi is kell az igazi rántottához.","shortLead":"A tojás az egyik legalapvetőbb élelmiszerünk, de tudunk-e mindent róla? A Heppenheimer házaspár egy apró baranyai...","id":"20181126_heppenheimer_tojas_cegportre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44b7ffb2-13d7-49e4-a4ab-0822b2eedfee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a29bde-6c73-4a48-93fc-a3615c6140ed","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_heppenheimer_tojas_cegportre","timestamp":"2018. november. 26. 12:45","title":"Ezernyi Gizi és egy Domingo, megfejtettük a magyar gourmet tojás titkát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eda1b15-f369-4b43-b3d5-18f879736e6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új márkanevet regisztrált az LG. Sokatmondó szavakról van szó, amelyek a dél-koreai cég terveire is utalhatnak.","shortLead":"Három új márkanevet regisztrált az LG. Sokatmondó szavakról van szó, amelyek a dél-koreai cég terveire is utalhatnak.","id":"20181126_osszehajthato_telefonok_lg_g_flex_foldi_duplex_bendi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7eda1b15-f369-4b43-b3d5-18f879736e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c59207-7e60-4ee4-8df6-799d36ecf922","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_osszehajthato_telefonok_lg_g_flex_foldi_duplex_bendi","timestamp":"2018. november. 26. 15:03","title":"Jöhet még meglepetés: árulkodó márkaneveket regisztrált az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre inkább úgy tűnik, természetes módon már nem állítható meg a globális felmelegedés, ehhez valamilyen emberi beavatkozásra lesz szükség. A Harvard kutatói most előálltak egy ötlettel, ami az eddigi megoldásokhoz képest még viszonylag olcsó is lenne.","shortLead":"Egyre inkább úgy tűnik, természetes módon már nem állítható meg a globális felmelegedés, ehhez valamilyen emberi...","id":"20181126_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_sztratoszfera_aeroszol_injekcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b713ee3-6f22-4c2f-8f0d-57b6995d22a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_sztratoszfera_aeroszol_injekcio","timestamp":"2018. november. 26. 08:03","title":"Megvan a globális felmelegedés Szent Grálja? A tudósok szerint ez visszafordíthatja a folyamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67190aa6-2f94-4b1c-a0e2-6003d0c30ecd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20181126_Rajtunk_rohog_egesz_Macedonia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67190aa6-2f94-4b1c-a0e2-6003d0c30ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731b39d5-9b3a-4eaf-aeda-f548e5268838","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Rajtunk_rohog_egesz_Macedonia","timestamp":"2018. november. 26. 10:12","title":"Rajtunk röhög egész Macedónia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54683a90-9f75-44f2-9175-664dc774ebd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassan az a csoda, ha nincs ott egy lagzin!","shortLead":"Lassan az a csoda, ha nincs ott egy lagzin!","id":"20181126_Adam_Sandler_eskuvoi_fotozas_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54683a90-9f75-44f2-9175-664dc774ebd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd566a0f-b4e8-485c-9ff8-9510c8a65269","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Adam_Sandler_eskuvoi_fotozas_foto","timestamp":"2018. november. 26. 13:43","title":"Adam Sandler megint belebotlott egy esküvői fotózásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök korábban azt mondta, az EU-s munkavállalók beállnak mások elé a sorba. ","shortLead":"A brit miniszterelnök korábban azt mondta, az EU-s munkavállalók beállnak mások elé a sorba. ","id":"20181126_May_megsertette_az_EUs_munkavallalokat_bocsanatot_kellett_kernie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23aa9d2-aede-40a9-afd6-4e1f4bacd37c","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_May_megsertette_az_EUs_munkavallalokat_bocsanatot_kellett_kernie","timestamp":"2018. november. 26. 21:42","title":"May megsértette az EU-s munkavállalókat, bocsánatot kellett kérnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szervezet szerint a nemrég megválasztott brazil elnök beígért intézkedései tovább ronthatnak a helyzeten.","shortLead":"A szervezet szerint a nemrég megválasztott brazil elnök beígért intézkedései tovább ronthatnak a helyzeten.","id":"20181127_Greenpeace_Egymillio_focipalyanyi_erdot_vagtak_ki_Braziliaban_tavaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08d3386-19c9-456d-865e-a17935c41282","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Greenpeace_Egymillio_focipalyanyi_erdot_vagtak_ki_Braziliaban_tavaly","timestamp":"2018. november. 27. 12:48","title":"Greenpeace: Egymillió focipályányi erdőt vágtak ki Brazíliában tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]