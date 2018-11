Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7eda1b15-f369-4b43-b3d5-18f879736e6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új márkanevet regisztrált az LG. Sokatmondó szavakról van szó, amelyek a dél-koreai cég terveire is utalhatnak.","shortLead":"Három új márkanevet regisztrált az LG. Sokatmondó szavakról van szó, amelyek a dél-koreai cég terveire is utalhatnak.","id":"20181126_osszehajthato_telefonok_lg_g_flex_foldi_duplex_bendi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7eda1b15-f369-4b43-b3d5-18f879736e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c59207-7e60-4ee4-8df6-799d36ecf922","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_osszehajthato_telefonok_lg_g_flex_foldi_duplex_bendi","timestamp":"2018. november. 26. 15:03","title":"Jöhet még meglepetés: árulkodó márkaneveket regisztrált az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc575fb-6d47-4967-9c03-f82c302c6510","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önerőt az önkormányzat adja.","shortLead":"Az önerőt az önkormányzat adja.","id":"20181126_TAOpenzbol_epitenenek_sportcsarnokot_Biatorbagyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bc575fb-6d47-4967-9c03-f82c302c6510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cad5e0-c13f-4050-a2b0-b0177cb1bcdd","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_TAOpenzbol_epitenenek_sportcsarnokot_Biatorbagyon","timestamp":"2018. november. 26. 12:15","title":"Tao-pénzből építenének sportcsarnokot Biatorbágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Állami Számvevőszéknek kellene megvizsgálnia, hogy mennyibe került a bukott macedón miniszterelnök szöktetése, és ki hagyta jóvá azt.","shortLead":"Az Állami Számvevőszéknek kellene megvizsgálnia, hogy mennyibe került a bukott macedón miniszterelnök szöktetése, és ki...","id":"20181126_Magyarazatot_ker_a_DK_mibol_fizettek_Gruevszki_szokteteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429ef645-e865-4e2c-aa5e-c8ff41ce2506","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Magyarazatot_ker_a_DK_mibol_fizettek_Gruevszki_szokteteset","timestamp":"2018. november. 26. 13:43","title":"Magyarázatot kér a DK, miből fizették Gruevszki szöktetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f506d28c-e7bd-4499-aad3-51dbeb5658a3","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A tudományegyetemek változatlanul vezetik a HVG ezen a héten megjelent felsőoktatási rangsorát.","shortLead":"A tudományegyetemek változatlanul vezetik a HVG ezen a héten megjelent felsőoktatási rangsorát.","id":"201847__felsooktatasi_rangsor__diploma_2019__eltero_eselyek__versenyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f506d28c-e7bd-4499-aad3-51dbeb5658a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0ffa34-c832-464e-bc85-2048c9571803","keywords":null,"link":"/kultura/201847__felsooktatasi_rangsor__diploma_2019__eltero_eselyek__versenyben","timestamp":"2018. november. 25. 08:00","title":"Ismét rangsoroltuk Magyarország kimagasló egyetemeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4082b79-e2ac-4359-9f8c-7f6a241deee6","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Tipikus esete volt a meg nem értett zseninek, amit ma már szégyell. A zenei kísérletezésekben kifogyhatatlan Lajkó Félix most egy hatfős csapatot gyűjtött maga köré. A zenei gondolkodása még természetesebb lett, a skatulyákat és a besorolásokat viszont még mindig utálja.","shortLead":"Tipikus esete volt a meg nem értett zseninek, amit ma már szégyell. A zenei kísérletezésekben kifogyhatatlan Lajkó...","id":"20181126_Lajko_Felix_Ha_Pesten_laknek_mar_nem_lennek_eletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4082b79-e2ac-4359-9f8c-7f6a241deee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e86efa-7570-4fb0-aa4c-7c8807aae683","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Lajko_Felix_Ha_Pesten_laknek_mar_nem_lennek_eletben","timestamp":"2018. november. 26. 19:30","title":"Lajkó Félix: Ha Pesten laknék, már nem lennék életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff38dda-ea2e-4bda-ba25-da461be4a72d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nehéz megmondani, melyik 2019-es választást várja kevésbé a tavaszi vereségből még ki nem gyógyult ellenzék. A pártok tartanak az Európai Parlament magyar mandátumairól döntő voksolástól, és Puzsér Róbert fővárosi ambíciói is rendesen bezavartak az önkormányzati választásokra való felkészülésbe. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Nehéz megmondani, melyik 2019-es választást várja kevésbé a tavaszi vereségből még ki nem gyógyult ellenzék. A pártok...","id":"20181125_Annyira_akarja_az_ellenzek_Budapestet_hogy_az_jol_johet_Puzsernak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ff38dda-ea2e-4bda-ba25-da461be4a72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1658cf89-4853-4c6f-8e7c-31bd4d99641d","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Annyira_akarja_az_ellenzek_Budapestet_hogy_az_jol_johet_Puzsernak","timestamp":"2018. november. 25. 17:30","title":"Annyira akarja az ellenzék Budapestet, hogy az jól jöhet Puzsérnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kontinens legnagyobb pénzügyi központjaiban mutatják be a Konzum vezetői, miért érdemes a befektetőknek őket választani.","shortLead":"A kontinens legnagyobb pénzügyi központjaiban mutatják be a Konzum vezetői, miért érdemes a befektetőknek őket...","id":"20181126_Europai_roadshowra_indulnak_Meszaros_Lorincek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c286af40-c876-495a-aaae-4c90b30af7a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Europai_roadshowra_indulnak_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2018. november. 26. 08:23","title":"Európai roadshow-ra indulnak Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb0893-8c61-4eea-93c5-898a801173bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Alexander Gerst űrhajós a Nemzetköz Űrállomás (ISS) fedélzetéről rögzítette, ahogy Bajkonurból fellövik a Progress űrhajót.","shortLead":"A német Alexander Gerst űrhajós a Nemzetköz Űrállomás (ISS) fedélzetéről rögzítette, ahogy Bajkonurból fellövik...","id":"20181125_nemzetkozi_urallomas_szojuz_fellovese_video_alexander_gerst","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb0893-8c61-4eea-93c5-898a801173bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da0bd9f-6fda-4696-be2e-7fc5a2a24db3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_nemzetkozi_urallomas_szojuz_fellovese_video_alexander_gerst","timestamp":"2018. november. 25. 20:03","title":"Lenyűgöző timelapse videó: így néz ki az űrből egy földi rakétakilövés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]