[{"available":true,"c_guid":"fe4c6cd3-5260-4f47-be46-33ba2a616e10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miroslav Lajcák szerint a dokumentum csak egy senkit semmire sem kötelező \"politikai nyilatkozat\".","shortLead":"Miroslav Lajcák szerint a dokumentum csak egy senkit semmire sem kötelező \"politikai nyilatkozat\".","id":"20181127_Lemond_a_szlovak_kulugyminiszter_ha_hazaja_nem_csatlakozik_az_ENSZpaktumhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe4c6cd3-5260-4f47-be46-33ba2a616e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebc3228-d523-48f6-87a4-34bd30142653","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Lemond_a_szlovak_kulugyminiszter_ha_hazaja_nem_csatlakozik_az_ENSZpaktumhoz","timestamp":"2018. november. 27. 11:05","title":"Lemond a szlovák külügyminiszter, ha hazája nem csatlakozik az ENSZ-paktumhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234dcbcf-36f7-43f4-aca2-981e41f0dd60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fülöp-szigetek fővárosa Ázsia egyik legzsúfoltabb agglomerációja. Jelenleg 12 millió ember él itt, 1995 és 2015 között ötven százalékkal nőtt a megapolisz lakossága. Ezzel a növekedéssel nem tudott lépést tartani a tömegközlekedési infrastruktúra. ","shortLead":"A Fülöp-szigetek fővárosa Ázsia egyik legzsúfoltabb agglomerációja. Jelenleg 12 millió ember él itt, 1995 és 2015...","id":"20181127_Az_eletukkel_jatszanak_az_osszeganyolt_sinautokkal_a_manilaiak_megeri_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=234dcbcf-36f7-43f4-aca2-981e41f0dd60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eacd16f9-7e88-4426-a54e-9f32bd52de18","keywords":null,"link":"/kkv/20181127_Az_eletukkel_jatszanak_az_osszeganyolt_sinautokkal_a_manilaiak_megeri_fotok","timestamp":"2018. november. 27. 10:27","title":"Az életükkel játszanak az összegányolt sínautókkal a manilaiak, megéri? (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbff47d-7aa2-4b92-8146-bd1c33099461","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biológiai sokféleség drasztikus csökkenésének pusztító következményei lehetnek az emberiségre – figyelmeztet jelentésében az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO).","shortLead":"A biológiai sokféleség drasztikus csökkenésének pusztító következményei lehetnek az emberiségre – figyelmeztet...","id":"20181128_biologiai_sokfeleseg_ensz_eghajlatvaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccbff47d-7aa2-4b92-8146-bd1c33099461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6888a91-b98a-40bb-844e-c587e6bc78d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_biologiai_sokfeleseg_ensz_eghajlatvaltozas","timestamp":"2018. november. 28. 15:03","title":"ENSZ: ha a fajok kipusztulnak, onnan már nincs visszaút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034eb50c-e853-4688-8e95-e987946365cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Postának legalább egy hónap kell a kézbesítéshez, de a kormány még nem jelentette be, hogy idén jár utalvány. Nagy valószínűséggel megtörik egy hagyomány.","shortLead":"A Magyar Postának legalább egy hónap kell a kézbesítéshez, de a kormány még nem jelentette be, hogy idén jár utalvány...","id":"20181127_Nagyon_ugy_nez_ki_hogy_iden_karacsonykor_nem_kapnak_Erzsebetutalvanyt_a_nyugdijasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=034eb50c-e853-4688-8e95-e987946365cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b193ca59-f15a-4f92-a135-f739735d277f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Nagyon_ugy_nez_ki_hogy_iden_karacsonykor_nem_kapnak_Erzsebetutalvanyt_a_nyugdijasok","timestamp":"2018. november. 27. 15:16","title":"Nagyon úgy néz ki, hogy idén karácsonykor nem kapnak Erzsébet-utalványt a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7385ac05-b409-46cd-a0eb-a55cd7c4bc22","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A focistánál egy barátja halála után kezdődtek a problémák. ","shortLead":"A focistánál egy barátja halála után kezdődtek a problémák. ","id":"20181127_Depresszioval_kuzdott_Iniesta_a_Barca_jatekosakent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7385ac05-b409-46cd-a0eb-a55cd7c4bc22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14976e37-ff91-4b31-9ff5-e6acfc5e4764","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Depresszioval_kuzdott_Iniesta_a_Barca_jatekosakent","timestamp":"2018. november. 27. 13:55","title":"Depresszióval küzdött Iniesta a Barca játékosaként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6019dbec-3a63-4812-a065-ba1f42711372","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A cégek nyereségnövekedése már a hatodik egymást követő hónapban lassult októberben.","shortLead":"A cégek nyereségnövekedése már a hatodik egymást követő hónapban lassult októberben.","id":"20181127_Merseklodik_a_kereslet_a_kinai_termekek_irant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6019dbec-3a63-4812-a065-ba1f42711372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9b625b-8d65-4252-9439-6f415f367f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Merseklodik_a_kereslet_a_kinai_termekek_irant","timestamp":"2018. november. 27. 08:15","title":"Mérséklődik a kereslet a kínai termékek iránt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f0b154-e9e0-4f70-a56a-b15665df5b86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A találkozók pont azelőtt történtek, hogy a WikiLeaks kiszivárogtatta volna a Demokrata Párt levelezését. ","shortLead":"A találkozók pont azelőtt történtek, hogy a WikiLeaks kiszivárogtatta volna a Demokrata Párt levelezését. ","id":"20181127_Trump_kampanymenedzsere_tobbszor_is_talalkozott_titokban_a_WikiLeaks_alapitoval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80f0b154-e9e0-4f70-a56a-b15665df5b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8fe914-fa3e-461b-b452-1e95c04e1d0e","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Trump_kampanymenedzsere_tobbszor_is_talalkozott_titokban_a_WikiLeaks_alapitoval","timestamp":"2018. november. 27. 20:54","title":"Trump kampánymenedzsere többször is találkozott titokban a WikiLeaks alapítóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4103bca9-790e-4902-9bb9-44ed1fbbc280","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A munkaidő-szervezéssel kapcsolatos törvénymódosítási javaslat célja, hogy lebontsa a munka törvénykönyvének adminisztratív akadályait azok elől, akik úgy szeretnének többet keresni, hogy – saját beleegyezésükkel – többet dolgoznak érte – közölte Kósa Lajos, a javaslat egyik fideszes előterjesztője, miután munkavállalói szakszervezeti szövetségek képviselőivel egyeztetett.","shortLead":"A munkaidő-szervezéssel kapcsolatos törvénymódosítási javaslat célja, hogy lebontsa a munka törvénykönyvének...","id":"20181128_kosa_lajos_tulora_munkaido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4103bca9-790e-4902-9bb9-44ed1fbbc280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd2d7fe-a16a-4b5d-86e3-c84efe7b7b25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_kosa_lajos_tulora_munkaido","timestamp":"2018. november. 28. 13:48","title":"Kósa: Marhaság, hogy a túlórát csak három év után számolnák el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]