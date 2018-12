Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cd660ce-6c86-4241-9f85-32ddfc066da5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181202_nasa_mars_insight_szonda_foto_cedric_villani_viber_chatszoba_youtube_premium_facebook_kormanyzati_adatkeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cd660ce-6c86-4241-9f85-32ddfc066da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb64f433-5014-4329-b8f4-660d2fb77af7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_nasa_mars_insight_szonda_foto_cedric_villani_viber_chatszoba_youtube_premium_facebook_kormanyzati_adatkeres","timestamp":"2018. december. 02. 12:00","title":"Ez történt: a sztármatematikus Orbán Viktor helyett a mesterséges intelligenciában hisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1239a258-b5b3-4b81-ae17-2b06b667d846","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Angry Birds videojátékot megalkotó Rovio Entertainment a stratégiai játékokban erős finn PLayRaven vállalatot szerezte meg.","shortLead":"Az Angry Birds videojátékot megalkotó Rovio Entertainment a stratégiai játékokban erős finn PLayRaven vállalatot...","id":"20181202_Az_Angry_Birdstulajdonos_Rovio_veteranokkal_erosit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1239a258-b5b3-4b81-ae17-2b06b667d846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da16421-0701-40e9-b7af-1e396cd2d803","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Az_Angry_Birdstulajdonos_Rovio_veteranokkal_erosit","timestamp":"2018. december. 02. 17:34","title":"Az Angry Birds-tulajdonos Rovio veteránokkal erősít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs szükség meleg papokra.","shortLead":"Nincs szükség meleg papokra.","id":"20181202_Ferenc_papa_A_divatos_homoszexualitasnak_nincs_helye_az_egyhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a037df0-bfa9-4cd5-b184-2cc6871b9fb9","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Ferenc_papa_A_divatos_homoszexualitasnak_nincs_helye_az_egyhazban","timestamp":"2018. december. 02. 11:47","title":"Ferenc pápa: A divatos homoszexualitásnak nincs helye az egyházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c1635d-a77c-42b7-b6bf-ee78cc94f331","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Durvul a helyzet, rendkívüli állapot kihirdetését kérte szombat este több francia rendőrségi szakszervezet az üzemanyagadó emelése ellen tüntető sárgamellényesek megmozdulásait kísérő egyre erőszakosabb zavargások miatt. 