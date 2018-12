Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f31b0d81-1455-41e3-8068-30c9a36ee435","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapest felé félpályán halad a forgalom az M6-oson.","shortLead":"Budapest felé félpályán halad a forgalom az M6-oson.","id":"20181203_Ket_ember_meghalt_reggel_az_M6oson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f31b0d81-1455-41e3-8068-30c9a36ee435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f41cea6-a2a3-4279-a6c6-07116bc26785","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_Ket_ember_meghalt_reggel_az_M6oson","timestamp":"2018. december. 03. 08:46","title":"Két ember meghalt reggel az M6-oson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a51b6f-d3a4-4857-bf94-5c643b75b14f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni rakétaprogram védelmi jellegű, és nem sérti az ENSZ határozatait - jelentette ki a teheráni külügyminisztérium szóvivője, reagálva Washington azon vádjára, hogy Irán egy újabb rakétatesztjével ismét megsértette a nukleáris programjáról szóló 2015-ös nemzetközi megállapodást.","shortLead":"Az iráni rakétaprogram védelmi jellegű, és nem sérti az ENSZ határozatait - jelentette ki a teheráni külügyminisztérium...","id":"20181202_Pompeo_elitelte_az_irani_raketatesztet_Teheran_vedelemrol_beszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76a51b6f-d3a4-4857-bf94-5c643b75b14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efcfe56-0b43-43f9-bc08-ed4ec764248d","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Pompeo_elitelte_az_irani_raketatesztet_Teheran_vedelemrol_beszel","timestamp":"2018. december. 02. 18:46","title":"Pompeo elítélte az iráni rakétatesztet, Teherán védelemről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lejárt a CEU által szabott határidő, a magyar kormány nem írta alá a maradáshoz szükséges – és maga által előírt – nemzetközi megállapodást. 