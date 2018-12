Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76929a6b-5a3f-433c-ade0-0fbcd59e7129","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a szó szerint alig használt brit sportkocsinak alaposan megkérik az árát. Euróban 4 milliós kiadásra számíthat az új tulajdonos.","shortLead":"Ennek a szó szerint alig használt brit sportkocsinak alaposan megkérik az árát. Euróban 4 milliós kiadásra számíthat...","id":"20181203_13_milliard_forint_a_legdragabb_itthon_hirdetett_hasznalt_auto_mclaren_p1_hipersportkocsi_hibrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76929a6b-5a3f-433c-ade0-0fbcd59e7129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e82d617-2e41-4314-aa23-ff17910fb2f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_13_milliard_forint_a_legdragabb_itthon_hirdetett_hasznalt_auto_mclaren_p1_hipersportkocsi_hibrid","timestamp":"2018. december. 03. 06:41","title":"1,3 milliárd forint a legdrágább itthon hirdetett használt autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Álláspontjuk felülvizsgálatára szólította fel az Európai Bizottság illetékese egy hétfői lapinterjúban az Európai Unió azon tagállamait, amelyek elutasítják az ENSZ elfogadás előtt álló globális migrációs csomagját.","shortLead":"Álláspontjuk felülvizsgálatára szólította fel az Európai Bizottság illetékese egy hétfői lapinterjúban az Európai Unió...","id":"20181203_dmitrisz_avramopulosz_migracios_biztos_ensz_globalis_migracios_csomag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b6c6c2-5402-4557-bf48-3c1d03408f1c","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_dmitrisz_avramopulosz_migracios_biztos_ensz_globalis_migracios_csomag","timestamp":"2018. december. 03. 05:56","title":"Magyarországnak is üzent a migrációs biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d46b69-e4d8-468a-a1aa-d9728175569f","c_author":"Fekete-Győr András","category":"itthon","description":"Miért hallgatnak az egyetemi vezetők? A Momentum elnökének írása. ","shortLead":"Miért hallgatnak az egyetemi vezetők? A Momentum elnökének írása. ","id":"20181203_FeketeGyor_Csak_rajtunk_mulik_meddig_engedunk_Orbannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86d46b69-e4d8-468a-a1aa-d9728175569f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90be24a4-d0fd-4e42-89f1-bee4572af24d","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_FeketeGyor_Csak_rajtunk_mulik_meddig_engedunk_Orbannak","timestamp":"2018. december. 03. 10:50","title":"Fekete-Győr: Csak rajtunk múlik, meddig engedünk Orbánnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeaacd02-7bb7-4bcf-8a10-340643a53c5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Cornstein az RTL Klubnak azt mondta, hosszú ideig dolgozott azon, hogy az egyetem maradhasson, ezért kudarcnak éli meg a távozását. ","shortLead":"David Cornstein az RTL Klubnak azt mondta, hosszú ideig dolgozott azon, hogy az egyetem maradhasson, ezért kudarcnak...","id":"20181203_A_CEUert_lobbizo_amerikai_nagykovetet_Orban_nem_is_fogadta_szemelyesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeaacd02-7bb7-4bcf-8a10-340643a53c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05384c5-e11b-49b2-98f7-686c670fe8e0","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_A_CEUert_lobbizo_amerikai_nagykovetet_Orban_nem_is_fogadta_szemelyesen","timestamp":"2018. december. 03. 19:47","title":"A CEU-ért lobbizó amerikai nagykövetet Orbán nem is fogadta személyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országszerte 16-17 ezer alkalmazottat foglalkoztató Tesco áruházlánc dolgozóinak több mint a felét érintő újabb vállalati döntés miatt a karácsonyi bevásárlási szezonban jó néhány, az árufeltöltői munkakörökben alkalmazott munkavállaló hagyhatja el a céget – tudta meg a Magyar Idők szakszervezeti forrásból.","shortLead":"Az országszerte 16-17 ezer alkalmazottat foglalkoztató Tesco áruházlánc dolgozóinak több mint a felét érintő újabb...","id":"20181203_Arufeltoltok_hagyhatjak_ott_a_Tescot_a_karacsonyi_rohamban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e534e1da-de47-476c-8411-f69ad0e488cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Arufeltoltok_hagyhatjak_ott_a_Tescot_a_karacsonyi_rohamban","timestamp":"2018. december. 03. 09:12","title":"Árufeltöltők hagyhatják ott a Tescót a karácsonyi rohamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347e0e1e-08fb-4f2e-ba66-6ec61fbac2f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt budapesti amerikai ügyvivő, André Goodfriend hanukai üzenetében kritizálta, hogy elüldözték a CEU-t Magyarországról.","shortLead":"A volt budapesti amerikai ügyvivő, André Goodfriend hanukai üzenetében kritizálta, hogy elüldözték a CEU-t...","id":"20181203_Goodfriend_egyszerre_emlekezett_az_idosebb_Bushra_es_a_CEUra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=347e0e1e-08fb-4f2e-ba66-6ec61fbac2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7122e1bd-cbe7-4b9d-bb2f-5dbcf654ecaa","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Goodfriend_egyszerre_emlekezett_az_idosebb_Bushra_es_a_CEUra","timestamp":"2018. december. 03. 09:36","title":"Goodfriend egyszerre emlékezett az idősebb Bushra és a CEU-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tervezte, hogy felborítja az elnöki limuzint, de a targonca elakadt.","shortLead":"Úgy tervezte, hogy felborítja az elnöki limuzint, de a targonca elakadt.","id":"20181203_Targoncaval_akart_Trump_eletere_torni_egy_eszakdakotai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9020c23-5e12-4045-9399-30a7b910f6e6","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Targoncaval_akart_Trump_eletere_torni_egy_eszakdakotai_ferfi","timestamp":"2018. december. 03. 11:26","title":"Targoncával akart Trump életére törni egy észak-dakotai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tovább nőttek a kínaiak pénzügyi befektetései külföldön az év első felében, a legtöbb befektetést Hongkong vette fel.","shortLead":"Tovább nőttek a kínaiak pénzügyi befektetései külföldön az év első felében, a legtöbb befektetést Hongkong vette fel.","id":"20181202_Tovabb_nottek_a_kinaiak_kulfoldi_befektetesei_melyek_meghaladtak_a_felbillio_dollart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee45a3c8-9444-4f79-8864-74d3e6f82202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Tovabb_nottek_a_kinaiak_kulfoldi_befektetesei_melyek_meghaladtak_a_felbillio_dollart","timestamp":"2018. december. 02. 16:12","title":"A kínaiak egy év alatt négyszer annyi pénzt fektettek be külföldön, mint amennyit Magyarország megtermel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]