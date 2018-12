Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82479fd9-7ab5-4476-8ff9-916d24dde78f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az International Property Awards történetében ez az első alkalom, hogy magyar épület a világ legjobbjaként végez kategóriájában.","shortLead":"Az International Property Awards történetében ez az első alkalom, hogy magyar épület a világ legjobbjaként végez...","id":"20181204_A_vilag_legjobb_kozepuletenek_valasztottak_a_Neprajzi_Muzeum_uj_epuletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82479fd9-7ab5-4476-8ff9-916d24dde78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea78da19-5996-4244-8849-90f9b01058ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_vilag_legjobb_kozepuletenek_valasztottak_a_Neprajzi_Muzeum_uj_epuletet","timestamp":"2018. december. 04. 09:43","title":"A világ legjobb középületének választották a Néprajzi Múzeum új épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d726dd20-a1c3-4caf-a16e-9f6ad390b3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig csak Galaxy F-ként hivatkozott a szakma a Samsung összehajtható telefonjára. 