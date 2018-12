Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"879e4a94-fd9b-4bb7-8fcb-3174f6aebfe7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hátrafelé tesz egy lépést az Apple, és visszahozza az egyik, korábban már eltemetett jellemzőt jövő évi iPhone-jaiba, igaz, felfrissített formában.","shortLead":"Úgy tűnik, hátrafelé tesz egy lépést az Apple, és visszahozza az egyik, korábban már eltemetett jellemzőt jövő évi...","id":"20181205_apple_touchid_ujjlenyomat_olvaso_iphone_2019_visszaterhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=879e4a94-fd9b-4bb7-8fcb-3174f6aebfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa7cb79-4596-42be-b2ba-608f4a4615bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_apple_touchid_ujjlenyomat_olvaso_iphone_2019_visszaterhet","timestamp":"2018. december. 05. 12:03","title":"2018-ban lemondtak róla, 2019-ben visszahozhatják az iPhone-okba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13da4e99-e666-49c6-99ab-0ef0dd69693c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss felmérés szerint a szülők átlag 4-es osztályzatot adnak az iskolákra.\r

\r

","shortLead":"Egy friss felmérés szerint a szülők átlag 4-es osztályzatot adnak az iskolákra.\r

\r

","id":"20181205_A_szulok_elegedettek_a_gyerekuk_iskolajaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13da4e99-e666-49c6-99ab-0ef0dd69693c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbffad6f-e889-4228-8261-4af2d56196e8","keywords":null,"link":"/elet/20181205_A_szulok_elegedettek_a_gyerekuk_iskolajaval","timestamp":"2018. december. 05. 14:57","title":"Hiába az egyre aggasztóbb eredmények, a szülők elégedettek a gyerekük iskolájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véletlen nyelvbotlás. Videó.","shortLead":"Véletlen nyelvbotlás. Videó.","id":"20181205_Vendegem_helyett_vezetomnek_hivtak_az_Echo_TVn_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc9f7b5-0e20-4f08-9a56-42e3336317a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Vendegem_helyett_vezetomnek_hivtak_az_Echo_TVn_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatojat","timestamp":"2018. december. 05. 13:20","title":"Vendégem helyett vezetőmnek hívták az Echo Tv-n a Fidesz kommunikációs igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0cb238-3346-4187-86cb-a90133ed7623","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fehér rénszarvas nagyon ritka, egy norvég fotósnak mégis sikerült lefényképeznie egyet. A borjú barátságos volt, egészen közel merészkedett a lencséhez.","shortLead":"A fehér rénszarvas nagyon ritka, egy norvég fotósnak mégis sikerült lefényképeznie egyet. A borjú barátságos volt...","id":"20181205_Mint_egy_latomas_feher_renszarvasborjut_fotoztak_a_behavazott_Norvegiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f0cb238-3346-4187-86cb-a90133ed7623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2264bb7-3e53-463e-90b0-c27f3481d2fa","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Mint_egy_latomas_feher_renszarvasborjut_fotoztak_a_behavazott_Norvegiaban","timestamp":"2018. december. 05. 10:07","title":"Mint egy látomás: fehér rénszarvasborjút fotóztak a behavazott Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b42fa7-1f99-4430-9e45-22f48a2f1bdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Chrystia Freeland szerint a kikényszerített távozás csapás a tanszabadságra. ","shortLead":"Chrystia Freeland szerint a kikényszerített távozás csapás a tanszabadságra. ","id":"20181204_A_kanadai_kulugyminiszter_is_uzent_CEUugyben_ez_borzaszto_veszteseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43b42fa7-1f99-4430-9e45-22f48a2f1bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0adf3395-9f83-4ec0-833a-28d575ad463b","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_kanadai_kulugyminiszter_is_uzent_CEUugyben_ez_borzaszto_veszteseg","timestamp":"2018. december. 04. 16:46","title":"A kanadai külügyminiszter is üzent CEU-ügyben: Ez borzasztó veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda10e41-81a2-4d8d-96cc-663c22062329","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb sportközpont születhet meg.","shortLead":"Újabb sportközpont születhet meg.","id":"20181205_Kiderult_mit_tervezhet_a_kormany_Csillebercen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bda10e41-81a2-4d8d-96cc-663c22062329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e93c89-9c6e-4932-8eab-df017ccb9ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Kiderult_mit_tervezhet_a_kormany_Csillebercen","timestamp":"2018. december. 05. 17:46","title":"Kiderült, mit tervezhet a kormány Csillebércen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3675dc80-953a-4a32-b8be-887a4753448f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a burkolatot is megpróbálják visszaszerezni.","shortLead":"Még a burkolatot is megpróbálják visszaszerezni.","id":"20181204_Harmadszor_lotte_fel_a_SpaceX_ugyanazt_a_raketat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3675dc80-953a-4a32-b8be-887a4753448f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcdeaa7-7a38-45d3-97a9-d094b16da295","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_Harmadszor_lotte_fel_a_SpaceX_ugyanazt_a_raketat","timestamp":"2018. december. 04. 13:53","title":"Harmadszor lőtte fel a SpaceX ugyanazt a rakétát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc05f6e-97e3-4f07-9a54-9cc7a84aa014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több kategória alapján állította össze idei toplistáját a Google, amelyen az esztendő legjobb alkalmazásai sorakoznak. Az abszolút befutó nem is lehetett volna más, mint a nagy sikerű PUBG.","shortLead":"Több kategória alapján állította össze idei toplistáját a Google, amelyen az esztendő legjobb alkalmazásai sorakoznak...","id":"20181205_google_play_aruhaz_2018_legjobb_androidos_alkalmazasai_pubg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccc05f6e-97e3-4f07-9a54-9cc7a84aa014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca337ed-2d99-416d-8b00-081c3aefd055","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_google_play_aruhaz_2018_legjobb_androidos_alkalmazasai_pubg","timestamp":"2018. december. 05. 19:33","title":"Letöltötte valamelyiket? Itt vannak 2018 legjobb androidos alkalmazásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]