[{"available":true,"c_guid":"c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elhalasztják a francia labdarúgó-bajnokság szombatra kiírt rangadóját a Paris Saint-Germain és a Montpellier között.","shortLead":"Elhalasztják a francia labdarúgó-bajnokság szombatra kiírt rangadóját a Paris Saint-Germain és a Montpellier között.","id":"20181204_psg_montpellier_sargamellenyesek_tuntetes_zavargasok_parizs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea430966-f5ea-4217-8b95-2acfc0ec30ea","keywords":null,"link":"/sport/20181204_psg_montpellier_sargamellenyesek_tuntetes_zavargasok_parizs","timestamp":"2018. december. 04. 18:10","title":"Elmarad Neymarék meccse a párizsi zavargások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a kormány hozzávetőleg 15 milliárd forint uniós pénzt költött arra, hogy gyorsabban jöjjön meg a segítség.","shortLead":"Pedig a kormány hozzávetőleg 15 milliárd forint uniós pénzt költött arra, hogy gyorsabban jöjjön meg a segítség.","id":"20181205_Pest_megyeben_a_hivasok_feleben_nem_erkezik_ki_a_mento_15_perc_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e403ad6-241c-4006-a8b4-1ee31dfaf4bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Pest_megyeben_a_hivasok_feleben_nem_erkezik_ki_a_mento_15_perc_alatt","timestamp":"2018. december. 05. 07:45","title":"Pest megyében a hívások felében nem érkezik ki a mentő 15 perc alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk továbbra is úgy látja, már csak idő kérdése, hogy a mesterséges intelligencia legyőzze az embert. Szerinte az lehet a megoldás, ha előremenekülünk.","shortLead":"Elon Musk továbbra is úgy látja, már csak idő kérdése, hogy a mesterséges intelligencia legyőzze az embert. Szerinte...","id":"20181205_elon_musk_mesterseges_intelligencia_chip_emberiseg_jovoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba81b30-dbb9-41ca-a902-c1861821cfb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_elon_musk_mesterseges_intelligencia_chip_emberiseg_jovoje","timestamp":"2018. december. 05. 09:03","title":"Elon Musk szerint chipet kell ültetni mindenki agyába, hogy összekapcsolódjunk a mesterséges intelligenciával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megpróbálnak más megoldást találni az életszínvonal javítására.","shortLead":"Megpróbálnak más megoldást találni az életszínvonal javítására.","id":"20181205_A_francia_kormany_kesz_vegleg_eltorolni_az_uzemanyagadot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1360e372-e277-4db4-a526-cd7c0bde68dc","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_A_francia_kormany_kesz_vegleg_eltorolni_az_uzemanyagadot","timestamp":"2018. december. 05. 20:08","title":"A francia kormány kész végleg eltörölni az üzemanyagadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4837d98f-09f5-4016-b7ae-c91a1c662376","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy összeurópai akció során 84 embert tartóztattak le, köztük többen közvetlen kapcsolatban állhatnak a bűnszervezettel.","shortLead":"Egy összeurópai akció során 84 embert tartóztattak le, köztük többen közvetlen kapcsolatban állhatnak a bűnszervezettel.","id":"20181205_Harom_tonna_kokain_masfel_mazsa_extasy__lecsapott_az_olasz_maffiara_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4837d98f-09f5-4016-b7ae-c91a1c662376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea4bbb9-4578-48f3-b6fc-9aa418b5b36a","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Harom_tonna_kokain_masfel_mazsa_extasy__lecsapott_az_olasz_maffiara_a_rendorseg","timestamp":"2018. december. 05. 15:58","title":"Három tonna kokain, másfél mázsa ecstasy – lecsapott az olasz maffiára a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ff3e60-84b3-488a-b466-d317a216e885","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös hiba ütötte fel a fejét a Facebook szolgáltatásában szerda délután. A hibát, úgy tűnik, főleg Európában, azon belül Magyarországon is tapasztalják a felhasználók.","shortLead":"Különös hiba ütötte fel a fejét a Facebook szolgáltatásában szerda délután. A hibát, úgy tűnik, főleg Európában, azon...","id":"20181205_facebook_kijelentkezes_bejelentkezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ff3e60-84b3-488a-b466-d317a216e885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32cb028-6179-4825-956a-d8bf4b1d7dd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_facebook_kijelentkezes_bejelentkezes","timestamp":"2018. december. 05. 15:38","title":"Ne lepődjön meg, ha ma kidobja a Facebook – és aztán nem is engedi vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e5215a4-9868-4b8f-a8b1-09c6c41b0631","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy kijelzőjű telefonok hátránya, hogy egy kézzel nehéz őket használni. Egy ingyenes androidos alkalmazás azonban ezt a problémát is orvosolja. ","shortLead":"A nagy kijelzőjű telefonok hátránya, hogy egy kézzel nehéz őket használni. Egy ingyenes androidos alkalmazás azonban...","id":"20181204_android_alkalmazas_mobil_reachability_cursor_kurzor_nagy_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e5215a4-9868-4b8f-a8b1-09c6c41b0631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cee6e16-97ee-4c9c-a94b-0cac423b6653","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_android_alkalmazas_mobil_reachability_cursor_kurzor_nagy_kijelzo","timestamp":"2018. december. 04. 18:03","title":"Túl nagynak találja a mobilját? Tegye fel rá ezt az alkalmazást, sokkal könnyebb lesz az élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2011 óta hirdet rendszeresen hibavadász programot a Facebook. Az elmúlt időszakban annyi támadás érte a legnagyobb közösségi oldalt, hogy úgy gondolta, ideje megemelni a hibavadászok jutalmát.","shortLead":"2011 óta hirdet rendszeresen hibavadász programot a Facebook. Az elmúlt időszakban annyi támadás érte a legnagyobb...","id":"20181205_facebook_bug_bounty_program_kifizetesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f4d6b8-451e-4ad6-a427-fe89d2bb5380","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_facebook_bug_bounty_program_kifizetesek","timestamp":"2018. december. 05. 08:03","title":"Törje fel a Facebookot, nem fogja megbánni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]