[{"available":true,"c_guid":"c97b5f37-701f-48e6-91c7-a386b2e89c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A letartóztatás okát még nem közölték a hatóságok, de az Egyesült Államokban például több ügyben is nyomoznak a Huawei ellen, például az Iránnal szembeni szankciók be nem tartása miatt.","shortLead":"A letartóztatás okát még nem közölték a hatóságok, de az Egyesült Államokban például több ügyben is nyomoznak a Huawei...","id":"20181206_Letartoztattak_a_Huaweivezert_Kanadaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c97b5f37-701f-48e6-91c7-a386b2e89c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9baae7-e7e1-4a08-a6f5-f3d3590bca99","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_Letartoztattak_a_Huaweivezert_Kanadaban","timestamp":"2018. december. 06. 05:51","title":"Letartóztatták a Huawei egyik vezetőjét Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth rádióban arról beszélt, az ország gazdasága folyamatosan fejlődik, emelkednek a bérek, ennek ellenére az Európai Unió nyugati tagállamai és Brüsszel folyamatosan támadják a kormányt. ","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth rádióban arról beszélt, az ország gazdasága folyamatosan fejlődik, emelkednek a bérek, ennek...","id":"20181207_Orban_Eroteljes_novekedni_tudo_utesallo_a_magyar_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df5fc34-9129-47cc-aa9b-85ffadce0e94","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Orban_Eroteljes_novekedni_tudo_utesallo_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2018. december. 07. 07:49","title":"Orbán: Utcai harcosként kell megharcolnunk még az egyértelműen jó döntéseinkért is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"Gergely Márton","category":"velemeny","description":"","shortLead":"","id":"20181205_A_kormanysajto_kozerdekke_valasa_Egy_mondat_az_aljassagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3be6bd-7f6d-4541-bfde-0302fe29a33a","keywords":null,"link":"/velemeny/20181205_A_kormanysajto_kozerdekke_valasa_Egy_mondat_az_aljassagrol","timestamp":"2018. december. 05. 18:55","title":"A kormánysajtó közérdekké válása: Egy mondat az aljasságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d32ccf-ef15-495d-9939-76344b93554e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nőt kiskorú veszélyeztetése miatt letartóztatták. ","shortLead":"A nőt kiskorú veszélyeztetése miatt letartóztatták. ","id":"20181207_Eroszakkal_vagta_le_a_diakja_hajat_egy_kaliforniai_tanarno_mikozben_a_himnuszt_enekelte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28d32ccf-ef15-495d-9939-76344b93554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5b2240-5455-41d9-82da-74f60e9d46e6","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Eroszakkal_vagta_le_a_diakja_hajat_egy_kaliforniai_tanarno_mikozben_a_himnuszt_enekelte","timestamp":"2018. december. 07. 10:37","title":"Erőszakkal vágta le a diákja haját egy kaliforniai tanárnő, miközben a himnuszt énekelte - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421ba7a8-7898-40fa-ba7e-02db3e0e3b06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eredeti tervek szerint a Capa Canaveral bázis egyik pontján kellett volna landolnia a Falcon 9-es rakétának, ehelyett viszont a vízbe zuhant.","shortLead":"Az eredeti tervek szerint a Capa Canaveral bázis egyik pontján kellett volna landolnia a Falcon 9-es rakétának...","id":"20181206_space_x_falcon_9_raketa_baleset_atlanti_ocean","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=421ba7a8-7898-40fa-ba7e-02db3e0e3b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf57bf5-9f2f-49de-9973-623d0cf27f88","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_space_x_falcon_9_raketa_baleset_atlanti_ocean","timestamp":"2018. december. 06. 12:33","title":"Videó: Baleset történt, az Atlanti-óceánba zuhant a SpaceX rakétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közben hét szakszervezet elítélte az erőszak minden formáját a sárgamellényes mozgalom követeléseinek kinyilvánításakor. ","shortLead":"Közben hét szakszervezet elítélte az erőszak minden formáját a sárgamellényes mozgalom követeléseinek...","id":"20181206_Francia_krizis_a_baloldal_kormanyt_buktatna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4a5266-16e1-4e3a-a155-e9ea03061def","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Francia_krizis_a_baloldal_kormanyt_buktatna","timestamp":"2018. december. 06. 12:22","title":"Francia krízis: a baloldal kormányt buktatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d87b2d-aa23-4cc2-9cc9-e85573aee5e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181206_Palik_Laszlo_visszater__a_TV2n_fog_musort_vezetni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79d87b2d-aa23-4cc2-9cc9-e85573aee5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1b0d66-5c57-4752-9707-42e01ccd1a6b","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Palik_Laszlo_visszater__a_TV2n_fog_musort_vezetni","timestamp":"2018. december. 06. 11:33","title":"Palik László visszatér – a TV2-n fog műsort vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eab166f-05d0-48c0-92ca-bf2d3dd949c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már azt is tudni lehet, hogy melyik lesz a svéd márka első olyan típusa, melynek fedélzeti rendszere a kis zöld robotra fog épülni.","shortLead":"Már azt is tudni lehet, hogy melyik lesz a svéd márka első olyan típusa, melynek fedélzeti rendszere a kis zöld robotra...","id":"20181207_androidot_telepit_autoira_a_volvo_polestar_tesla_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eab166f-05d0-48c0-92ca-bf2d3dd949c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0badf355-ae90-4222-a551-1829eca3e6aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_androidot_telepit_autoira_a_volvo_polestar_tesla_villanyauto","timestamp":"2018. december. 07. 13:21","title":"Androidot telepít autóira a Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]