[{"available":true,"c_guid":"39b9acbf-5c4d-4c76-8afa-ace352ab08a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Buddha-Bar Hotel épületét eladta a tulajdonos olasz cég. ","shortLead":"A Buddha-Bar Hotel épületét eladta a tulajdonos olasz cég. ","id":"20181207_Katari_uzletember_vette_meg_a_Klotildpalotat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39b9acbf-5c4d-4c76-8afa-ace352ab08a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef59f99-7e81-4916-bc31-387ffefdc85a","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Katari_uzletember_vette_meg_a_Klotildpalotat","timestamp":"2018. december. 07. 18:03","title":"Katari üzletember vette meg a Klotild-palotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8008f6fa-cc18-4f8c-9b31-faa33a3dd92c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy elég komoly példánnyal száguldott az autópályán.","shortLead":"Egy elég komoly példánnyal száguldott az autópályán.","id":"20181207_karacsonyfa_szallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8008f6fa-cc18-4f8c-9b31-faa33a3dd92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55144cd4-0831-4304-8c49-e71d18277ce8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_karacsonyfa_szallitas","timestamp":"2018. december. 08. 14:26","title":"Fotó: Ez az autós biztos akciósan jutott ehhez a mamut karácsonyfához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0401d0c7-8376-4a10-a262-b5d0a095e1eb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A költőtől alig maradt fenn a verseinek piszkozata, a most elárverezett kéziratban viszont van egy átsatírozott sor is. ","shortLead":"A költőtől alig maradt fenn a verseinek piszkozata, a most elárverezett kéziratban viszont van egy átsatírozott sor is. ","id":"20181207_10_millio_forintot_adtak_ezert_a_kulonleges_Radnotikeziratert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0401d0c7-8376-4a10-a262-b5d0a095e1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c4d4ee-fb3e-4426-9890-5974ccb9674a","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_10_millio_forintot_adtak_ezert_a_kulonleges_Radnotikeziratert","timestamp":"2018. december. 07. 20:54","title":"10 millió forintot adtak ezért a különleges Radnóti-kéziratért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b066cb-6a52-408e-85c7-5914ef417abf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2019-ben lesz száz éve, hogy megalakult a németországi Bauhaus, ezért ismét tematikus hétvégével jelentkezik a rendezvény. ","shortLead":"2019-ben lesz száz éve, hogy megalakult a németországi Bauhaus, ezért ismét tematikus hétvégével jelentkezik...","id":"20181207_A_budapesti_Bauhaus_hazakat_nyitna_meg_jovore_a_Budapest100","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1b066cb-6a52-408e-85c7-5914ef417abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c499f1d6-5e37-403d-a215-000a876ad831","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_A_budapesti_Bauhaus_hazakat_nyitna_meg_jovore_a_Budapest100","timestamp":"2018. december. 07. 17:43","title":"A budapesti Bauhaus házakat nyitná meg jövőre a Budapest100","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884cd911-8515-4a68-aae4-fcaaed7ef6d5","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Lehet, hogy merész húzás éppen télen előhuzakodni gyümölcsös sörökkel. De az is meglehet, pont annak örülnek az ilyesmire gerjedő sörisszák, hogy ilyen tájt is számíthatnak újdonságra. A napokban debütált új csatosokat akár a Mikulás is hozhatta volna nekik.\r

\r

","shortLead":"Lehet, hogy merész húzás éppen télen előhuzakodni gyümölcsös sörökkel. De az is meglehet, pont annak örülnek...","id":"20181206_Sorok_a_gyumolcsosbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=884cd911-8515-4a68-aae4-fcaaed7ef6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0072c9a3-fd30-43ae-b775-8f135e2f70a2","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Sorok_a_gyumolcsosbol","timestamp":"2018. december. 06. 16:46","title":"Sörök a gyümölcsösből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae85594-630a-48ec-b065-94f300b4492b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és veretlenül éllovas Juventus egygólos győzelmet aratott a vendég Internazionale felett az olasz labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának nyitómeccsén.","shortLead":"A címvédő és veretlenül éllovas Juventus egygólos győzelmet aratott a vendég Internazionale felett az olasz...","id":"20181207_fejesgol_juventus_milan_derbi_ditalia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dae85594-630a-48ec-b065-94f300b4492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e756db18-a735-471e-9248-5d0b6f333c50","keywords":null,"link":"/sport/20181207_fejesgol_juventus_milan_derbi_ditalia","timestamp":"2018. december. 07. 23:06","title":"Fejesgól döntött a Derby d'Italián - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem szerint az ellátás stabil, az osztály rendben működik tovább.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem szerint az ellátás stabil, az osztály rendben működik tovább.","id":"20181206_Visszavontak_megbizasat_de_meg_a_klinikan_dolgozik_a_koraszulottcentrum_volt_osztalyvezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204910bd-39ce-4ea8-9230-bc648b4ca3df","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Visszavontak_megbizasat_de_meg_a_klinikan_dolgozik_a_koraszulottcentrum_volt_osztalyvezetoje","timestamp":"2018. december. 06. 20:17","title":"SOTE: Visszavonták megbízását, de még a klinikán dolgozik a koraszülöttcentrum volt osztályvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4cd0b50-f395-4464-88d4-a73d5c1e635a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a lakosság segítségét kérik.","shortLead":"A rendőrök a lakosság segítségét kérik.","id":"20181207_Keresik_a_rendorok_a_fiatalt_akinek_a_gordeszkaja_miatt_kisiklott_a_villamos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4cd0b50-f395-4464-88d4-a73d5c1e635a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344baf5f-7e09-4f39-9ed3-78f170cbd422","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Keresik_a_rendorok_a_fiatalt_akinek_a_gordeszkaja_miatt_kisiklott_a_villamos","timestamp":"2018. december. 07. 18:10","title":"Keresik a rendőrök a fiatalt, akinek a gördeszkája miatt kisiklott a villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]