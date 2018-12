Több francia nagyvárosban törtek ki összecsapások a most már Emmanuel Macron francia államfő lemondását követelő sárga mellényes tüntetők, és a rendőrök között. A rendfenntartók többek között Párizsban és Marseille-ben csaptak össze a tüntetőkkel, s könnygáz gránátokat, vízágyúkat és gumilövedékeket is bevetettek. Brüsszelben is megjelentek a sárga mellényesek, s belga fővárosban is komoly összecsapások törtek ki.

A hatóságok mintegy nyolcszáz tüntetőt vettek őrizetbe, az első jelentések szerint a nap folyamán több mint száz ember sebesült meg, köztük húsz rendőr is. Becslések szerint országos szinten 125 ezren vettek részt a tüntetésekben, Párizsban tízezer ember vonult az utcára, ám hasonlóan a múlt szombathoz, most is a fővárosban voltak a legkomolyabb összetűzések: a tüntetők autókat és köztéri bútorokat gyújtottak fel, s rengetek kirakatot is betörtek. A francia rendőrök sokkal mozgékonyabbak voltak most szombaton, mint egy héttel ezelőtt, amikor az üzemanyagok adójának emelése miatti tüntetésekre beszivárgott agresszív demonstrálók súlyos károkat okoztak a belvárosban. Most a rendőrök kisebb csapatokban mozogva rendszeresen kiemelték a tüntetők közül azokat, akik agresszivitásra buzdították társaikat, vagy maguk is támadóan léptek fel a rendőrök ellen.

Párizsban kilencezer, országszerte pedig 80 ezer rendőr volt szolgálatban, hogy megfékezzék a rendbontókat. A várható felfordulás miatt hat labdarúgó mérkőzést elhalasztottak, és zárva tartották a legismertebb párizsi múzeumokat is.

A sárga mellényesek tiltakozó akciója már hetek óta tart, az első hullámot az váltotta ki, hogy Emmanuel Macron elnök úgy döntött, környezetvédelmi adót vet ki a fosszilis üzemanyagokra. Bár a terjedő tiltakozások miatt a kormányzat végül visszavonta az intézkedést, a sárga mellényesek nem hagytak fel a tiltakozásokkal. Édouard Philippe kormányfő azt hangsúlyozta több beszédében is, hogy a radikális rendbontók gyakorlatilag túszul ejtették a békés tüntetéseket, s az utóbbi napokban az történik az utcákon, amit az agresszív tüntetők akarnak. Bár most szombaton is komoly összecsapások voltak, az összetűzések nem voltak annyira durvák, mint egy héttel ezelőtt.

A tüntetést kommentálta Donald Trump amerikai elnök is, aki úgy értelmezte, a franciák azon párizsi klímavédelmi egyezmény ellen tiltakoznak, amelyből Trump kivezeti az Egyesült Államokat. Trump szerint a párizsi felfordulás is azt bizonyítja, jó döntés volt a szerződésből való kilépés. Trump még azt is tudni vélte, hogy sok tüntető azt kiabálta, őt akarják Franciaország elnökének is.

Közben megszólalt Recep Tayyip Erdogan török államfő is, aki – miután a 2016-os törökországi puccs után két évig érvényben tartotta a rendkívüli állapotot, s tízezreket tartóztattatott le a lázadásban való állítólagos részvétel miatt – most aggódott a franciaországi demokráciáért. „Akik elnyomással vádolták a rendőrségünknek, most látniuk kellene, mit csinálnak most a francia rendőrök. A káosz képei azt mutatják, hogy Európa megbukott a demokrácia, az emberi jogok és a szabadság vizsgáján” – mondta Erdogan egy isztambuli nagygyűlésen.

Brüsszelben is utcára vonultak az ottani sárga mellényesek, s a köveket és üvegeket dobáló demonstrálók közül mintegy száz embert vettek őrizetbe a rendőrök.