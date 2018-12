Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"034e8dd3-1645-4b38-9f21-9161186f4ffa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén egy angol borászat sparkling wine-ja, vagyis habzóbora nyerte a fődíjat az International Wine Challenge versenyen a gyöngyöző italok kategóriájában. ","shortLead":"Idén egy angol borászat sparkling wine-ja, vagyis habzóbora nyerte a fődíjat az International Wine Challenge versenyen...","id":"20181207_Meghokkento_teruleten_nyernek_a_britek_a_klimavaltozassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=034e8dd3-1645-4b38-9f21-9161186f4ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b855bac-d446-4a9c-bad7-1c3b629d262e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Meghokkento_teruleten_nyernek_a_britek_a_klimavaltozassal","timestamp":"2018. december. 07. 10:58","title":"Meghökkentő területen nyernek a britek a klímaváltozással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46ae442-113f-4402-bd48-8c38b1b38be6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy fémlapra írta fel a betűket és számokat, de nem csak ez volt a baj.","shortLead":"Egy fémlapra írta fel a betűket és számokat, de nem csak ez volt a baj.","id":"20181207_Egy_kisiskolas_is_jobb_hamis_rendszamot_gyartott_volna_mint_ez_a_kiskorei_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e46ae442-113f-4402-bd48-8c38b1b38be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a53b03-2663-4ea1-b9d1-781dab5f2e25","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_Egy_kisiskolas_is_jobb_hamis_rendszamot_gyartott_volna_mint_ez_a_kiskorei_ferfi","timestamp":"2018. december. 07. 12:47","title":"Egy kisiskolás is jobb hamis rendszámot gyártott volna, mint ez a kiskörei férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03bf6d28-cedb-4e92-a2a1-3538cde8315a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már minden meg volt beszélve, amikor Li Yonghong blokkolta az átigazolást.","shortLead":"Már minden meg volt beszélve, amikor Li Yonghong blokkolta az átigazolást.","id":"20181206_Ronaldo_a_klub_volt_tulajdonosa_miatt_nem_igazolt_a_Milanba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03bf6d28-cedb-4e92-a2a1-3538cde8315a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712f7aae-babf-4890-9281-ba48a19dc324","keywords":null,"link":"/sport/20181206_Ronaldo_a_klub_volt_tulajdonosa_miatt_nem_igazolt_a_Milanba","timestamp":"2018. december. 06. 18:40","title":"Ronaldo a klub volt tulajdonosa miatt nem igazolt a Milanba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0615fab-22a2-49c2-9389-ab0c1b436f51","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Senki nem sérült meg, és a gép is javítható.","shortLead":"Senki nem sérült meg, és a gép is javítható.","id":"20181207_Tulfutasos_baleset_tortent_egy_kaliforniai_repteren_de_a_vedelmi_rendszer_tette_a_dolgat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0615fab-22a2-49c2-9389-ab0c1b436f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19000992-aea6-421f-a9e8-9e23c95efb1d","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Tulfutasos_baleset_tortent_egy_kaliforniai_repteren_de_a_vedelmi_rendszer_tette_a_dolgat","timestamp":"2018. december. 07. 09:32","title":"Túlfutásos baleset történt egy kaliforniai reptéren, de a védelmi rendszer tette a dolgát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270538a9-65b7-4e74-bb6b-dce44228551c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvételen látható Zoé komoly \"harcot\" vív, hogy megkapja végre, amit igazán szeret: a brokkolit.","shortLead":"A felvételen látható Zoé komoly \"harcot\" vív, hogy megkapja végre, amit igazán szeret: a brokkolit.","id":"20181207_zoe_pecs_csokolade_brokkoli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270538a9-65b7-4e74-bb6b-dce44228551c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c54ac5-e939-49b5-ae3c-2e10ed5f658a","keywords":null,"link":"/elet/20181207_zoe_pecs_csokolade_brokkoli","timestamp":"2018. december. 07. 05:32","title":"Most épp egy brokkolit majszoló pécsi kislány videójáért őrül meg a Facebook és a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig félthetné Orbán Viktorét vagy Mészáros Lőrincét is.","shortLead":"Pedig félthetné Orbán Viktorét vagy Mészáros Lőrincét is.","id":"20181208_Nemcsak_Karoly_fejet_felti_a_Ripost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f158c1e6-e26f-42c1-b4da-4a5271199b95","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Nemcsak_Karoly_fejet_felti_a_Ripost","timestamp":"2018. december. 08. 12:40","title":"Nemcsák Károly fejét félti a Ripost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a00e84b-f019-4efe-8c4d-867999b6a301","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A fenyegetés végül hamisnak bizonyult, a rendőrség nyomoz.","shortLead":"A fenyegetés végül hamisnak bizonyult, a rendőrség nyomoz.","id":"20181207_Bombafenyegetes_miatt_elo_adas_kozben_kiuritettek_a_CNN_New_Yorki_irodait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a00e84b-f019-4efe-8c4d-867999b6a301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf44e0f9-eafe-46bc-b772-ccf186fdcf5c","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Bombafenyegetes_miatt_elo_adas_kozben_kiuritettek_a_CNN_New_Yorki_irodait","timestamp":"2018. december. 07. 07:08","title":"Bombafenyegetés miatt élő adás közben kiürítették a CNN New York-i irodáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701ac6ab-5047-4272-8a1b-3dec23426b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy bizonyos korig akár serkentő hatású lehet a munkahelyi hajtás, ausztrál kutatók viszont azt mondják, 40 éves kor felett jobb, ha visszavesz belőle az ember. Különben baj lesz. ","shortLead":"Egy bizonyos korig akár serkentő hatású lehet a munkahelyi hajtás, ausztrál kutatók viszont azt mondják, 40 éves kor...","id":"20181208_munkaido_munkahelyi_hajtas_munka_40_ev_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=701ac6ab-5047-4272-8a1b-3dec23426b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eedf3472-3b9b-4a6e-8b99-407bcdcb98e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181208_munkaido_munkahelyi_hajtas_munka_40_ev_felett","timestamp":"2018. december. 08. 08:03","title":"Ennyit a rabszolgatörvényről: 40 éves kor után csak heti 3 napot kellene dolgoznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]