Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen médiaholdingba terelték össze a kormányközeli sajtófelületek jelentős részét, összeállt a Fidesz médiás halálcsillaga. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Egyetlen médiaholdingba terelték össze a kormányközeli sajtófelületek jelentős részét, összeállt a Fidesz médiás...","id":"20181208_Fulke_A_rendszer_meztelen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2b4113-4dd1-4851-a18b-1310c2498e22","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Fulke_A_rendszer_meztelen","timestamp":"2018. december. 08. 17:30","title":"Fülke: A rendszer meztelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb8456d-2018-4a62-888e-c52a19c5163e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabszolgatörvény ellen tüntetők között volt az éhség menetét szervető Komjáthi Imre is. A szocialista politikus arra szólította fel a demonstrálókat, hogy törjenek be a Kossuth térre. Itt az a pillanat látható, amikor a keménymag átjutott a rendőri sorfalon.","shortLead":"A rabszolgatörvény ellen tüntetők között volt az éhség menetét szervető Komjáthi Imre is. A szocialista politikus arra...","id":"20181208_tuntetes_Kossuth_ter_rabszolgatorveny_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eb8456d-2018-4a62-888e-c52a19c5163e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6df3d0-f393-4bed-841b-e200246f33fc","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_tuntetes_Kossuth_ter_rabszolgatorveny_video","timestamp":"2018. december. 08. 18:35","title":"Videó: Így teperték le a rendőrök Komjáthi Imrét, miközben a tüntetők betörtek a térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116343e0-2166-41eb-9401-4856943aac3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt mondja Brian May, aki elismerte: egy adott ponton lehetetlennek tűnt, hogy megtalálják a megfelelő színészt Freddie Mercury szerepére.","shortLead":"Ezt mondja Brian May, aki elismerte: egy adott ponton lehetetlennek tűnt, hogy megtalálják a megfelelő színészt Freddie...","id":"20181209_A_Queenfilm_katasztrofa_lett_folna_Sacha_Baron_Cohennel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=116343e0-2166-41eb-9401-4856943aac3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb84ab5-3bfa-4f8e-ab33-8a56d370c871","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_A_Queenfilm_katasztrofa_lett_folna_Sacha_Baron_Cohennel","timestamp":"2018. december. 09. 07:50","title":"A Queen-film katasztrófa lett volna Sacha Baron Cohennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A célpontot nem, de a várost sikerült megmérgezniük.","shortLead":"A célpontot nem, de a várost sikerült megmérgezniük.","id":"20181208_Felmillio_fontot_kolt_Salisbury_a_jo_hirere_az_orosz_idegmeregtamadas_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29ae744-fe15-478a-8d67-14f0f801111b","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Felmillio_fontot_kolt_Salisbury_a_jo_hirere_az_orosz_idegmeregtamadas_utan","timestamp":"2018. december. 08. 15:18","title":"Félmillió fontot költ Salisbury a jó hírére az orosz idegméreg-támadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0150192a-4627-4994-aa8d-10880acd9870","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tizenöt év után először.","shortLead":"Tizenöt év után először.","id":"20181208_Kiraly_Linda_megint_magyarul_enekel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0150192a-4627-4994-aa8d-10880acd9870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e1f639-a386-4df3-8c90-2d2972669f67","keywords":null,"link":"/kultura/20181208_Kiraly_Linda_megint_magyarul_enekel","timestamp":"2018. december. 08. 13:26","title":"Király Linda megint magyarul énekel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9f95e9-be44-4491-8f3b-639dcc251baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kossuth teret lezárta a rendőrség a szakszervezeti tüntetés előtt.","shortLead":"A Kossuth teret lezárta a rendőrség a szakszervezeti tüntetés előtt.","id":"20181208_TASZ_Alsagosan_akadalyozza_a_kormany_a_tuntetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e9f95e9-be44-4491-8f3b-639dcc251baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e24a605-4597-4e01-b7a5-ac48d72f214e","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_TASZ_Alsagosan_akadalyozza_a_kormany_a_tuntetest","timestamp":"2018. december. 08. 10:23","title":"TASZ: Álságosan akadályozza a kormány a tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Porosenko Putyinnal is tárgyalna, de az nem áll szóba vele - állítja.","shortLead":"Porosenko Putyinnal is tárgyalna, de az nem áll szóba vele - állítja.","id":"20181209_Elfogott_tengereszek_az_ukran_elnok_mar_csak_az_egyhazban_bizik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ff6960-94d6-4418-804b-3c4c2bb0faa8","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Elfogott_tengereszek_az_ukran_elnok_mar_csak_az_egyhazban_bizik","timestamp":"2018. december. 09. 14:23","title":"Elfogott tengerészek: az ukrán elnök már csak az egyházban bízik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaoang aranyérmes lett 1000 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók idénybeli harmadik, kazahsztáni világkupa-állomásának szombati napján.\r

","shortLead":"Liu Shaoang aranyérmes lett 1000 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók idénybeli harmadik, kazahsztáni...","id":"20181208_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track_liu_shaoang_vilagkupa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddf2325-4ec4-403a-8b7a-63c1e0f282e1","keywords":null,"link":"/sport/20181208_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track_liu_shaoang_vilagkupa","timestamp":"2018. december. 08. 17:05","title":"Verhetetlen volt Liu Shaoang a világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]