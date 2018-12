Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Ha egy gyerek elmeséli, hogy a nagybátyja mindenféle fura helyeken simogatja, nem az ő dolga ezt abúzusként azonosítani, hanem azé a felnőtté, akinek elmondja. A gyerekek ugyanis általában jeleznek valahogy, a felnőttek viszont szeretik elfordítani a fejüket. ","shortLead":"Ha egy gyerek elmeséli, hogy a nagybátyja mindenféle fura helyeken simogatja, nem az ő dolga ezt abúzusként...","id":"20181210_Gyerekkori_szexualis_abuzus_NANE_Patent_16_akcionap_Spronz_Julia_Wirth_Judit_Follinus_Anna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30c8058-bf3f-4c80-8921-3f21741bcc35","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Gyerekkori_szexualis_abuzus_NANE_Patent_16_akcionap_Spronz_Julia_Wirth_Judit_Follinus_Anna","timestamp":"2018. december. 10. 20:15","title":"Hazug mítosz, hogy a gyerekek ne jeleznék a bajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Bruno Le Maire úgy látja, a kormánynak egy \"nemzeti válságot\" kell orvosolnia.","shortLead":" Bruno Le Maire úgy látja, a kormánynak egy \"nemzeti válságot\" kell orvosolnia.","id":"20181209_Francia_miniszter_a_zavargasok_katasztrofalisan_hatnak_a_gazdasagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7fb60b-43ca-49f8-af8a-8562e541686f","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Francia_miniszter_a_zavargasok_katasztrofalisan_hatnak_a_gazdasagra","timestamp":"2018. december. 09. 15:35","title":"Francia miniszter: a zavargások katasztrofálisan hatnak a gazdaságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181209_Ahogy_Terence_Hill_kivan_masodik_adventet_nem_kivan_ugy_senki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db43626c-e474-48da-9dd1-bc757e1c8e9a","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Ahogy_Terence_Hill_kivan_masodik_adventet_nem_kivan_ugy_senki","timestamp":"2018. december. 09. 19:51","title":"Ahogy Terence Hill kíván második adventet, nem kíván úgy senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58624458-b388-4c72-901d-159448110271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Professzorok Batthyány Köre idén is elkészítette elemzését az ország állapotáról, óvatosan, eltartott kisujjal ugyan, de megfogalmazták bírálatukat. „Készen állunk a vitára bármely felelősen gondolkodó honfitársunkkal” – szögezték le rögtön az elején.","shortLead":"A Professzorok Batthyány Köre idén is elkészítette elemzését az ország állapotáról, óvatosan, eltartott kisujjal ugyan...","id":"20181210_Biraltak_a_kormanybarat_professzorok_A_korrupcio_rendkivul_sulyos_problema","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58624458-b388-4c72-901d-159448110271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a675744-07b1-411c-a401-04f6b01eae32","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Biraltak_a_kormanybarat_professzorok_A_korrupcio_rendkivul_sulyos_problema","timestamp":"2018. december. 10. 09:08","title":"Bíráltak a kormánybarát professzorok: A korrupció rendkívül súlyos probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"","category":"kkv","description":"Az új részleg jövőre nyílik.","shortLead":"Az új részleg jövőre nyílik.","id":"20181210_Magyarorszagon_terjeszkedik_a_Tesco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfa3c7f-38e8-44fb-af48-7a44f8d8502a","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_Magyarorszagon_terjeszkedik_a_Tesco","timestamp":"2018. december. 10. 14:27","title":"Magyarországon terjeszkedik a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de4d4e1-e15a-4f43-afaf-d71cf91f6091","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdődött a Vlagyimir Putyin orosz államfő által beharangozott szuperfegyverek hadrendbe állítása: a napokban a Pereszvet nevű lézereszközt már eljuttatták a csapatokhoz, és néhány hónapon belül megérkezhetnek a hangsebesség többszörösével száguldó manőverező robotgépek, illetve rakéták is. Ezek ellen az USA sem tud védekezni.\r

\r

","shortLead":"Megkezdődött a Vlagyimir Putyin orosz államfő által beharangozott szuperfegyverek hadrendbe állítása: a napokban...","id":"20181210_putyin_oroszorszag_lezerfegyver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0de4d4e1-e15a-4f43-afaf-d71cf91f6091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547e329e-bef6-43d1-afd0-b18fa3aa4b9e","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_putyin_oroszorszag_lezerfegyver","timestamp":"2018. december. 10. 18:05","title":"Lézerfegyver és elfoghatatlan robotrepülő - bevetésre kész Putyin szuperarzenálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Annegret Kramp-Karrenbauer a menekültügyet és a biztonság kérdését tartja prioritásának.","shortLead":"Annegret Kramp-Karrenbauer a menekültügyet és a biztonság kérdését tartja prioritásának.","id":"20181209_CDU_Merkel_kritikusaival_is_targyal_az_uj_elnok_a_migraciorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036276b1-dc4b-4e41-ae74-64e4fa216f3e","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_CDU_Merkel_kritikusaival_is_targyal_az_uj_elnok_a_migraciorol","timestamp":"2018. december. 09. 14:39","title":"CDU: Merkel kritikusaival is tárgyal az új elnök a migrációról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bbc9d00-acd8-4fde-9997-db08f2f14605","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Pácban vannak az Európai Unió közlekedési miniszterei és döntéshozó intézményei, mert ki kellene találniuk valamiféle egységes szabályozást a kamionok számára az egész unióban, ahol óriásiak a bérkülönbségek Kelet és a Nyugat között. ","shortLead":"Pácban vannak az Európai Unió közlekedési miniszterei és döntéshozó intézményei, mert ki kellene találniuk valamiféle...","id":"20181211_A_robotok_kicsinalhatnak_mindenkit_igy_vegzodhet_a_keletnyugati_kamionos_haboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bbc9d00-acd8-4fde-9997-db08f2f14605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d5e7b0-1182-475f-8618-32892ce56936","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_A_robotok_kicsinalhatnak_mindenkit_igy_vegzodhet_a_keletnyugati_kamionos_haboru","timestamp":"2018. december. 11. 11:38","title":"A robotsofőrök kicsinálhatnak mindenkit, így végződhet a kelet-nyugati kamionos háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]