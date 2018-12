Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Kiadta az idei évre vonatkozó magyar és külföldi keresési toplistáját a Google. Élen a választások, Avicii halála és a frankfurti leves. Sokakat érdekelt még a Való Világ, továbbá Meghan Markle menyegzője is. ","shortLead":"Kiadta az idei évre vonatkozó magyar és külföldi keresési toplistáját a Google. Élen a választások, Avicii halála és...","id":"20181212_google_kereses_trendek_toplista_2018_orszaggyulesi_valasztasok_avicii_halala_frankfurti_leves_recept","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46e1420-abe9-40af-bb2a-a95e7f55b2c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_google_kereses_trendek_toplista_2018_orszaggyulesi_valasztasok_avicii_halala_frankfurti_leves_recept","timestamp":"2018. december. 12. 14:33","title":"Választások, Avicii, frankfurti leves – ezekre kerestek a magyarok idén a Google-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4da430f-e617-4f71-90de-acc3826a6876","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Biztosan nem így tervezte a rajtot a pápua új-guineai versenyző.","shortLead":"Biztosan nem így tervezte a rajtot a pápua új-guineai versenyző.","id":"20181213_rovidpalyas_uszo_vb_ugyetlen_rajt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4da430f-e617-4f71-90de-acc3826a6876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a80e05-c5f8-4cc7-b74b-8a7bef97b735","keywords":null,"link":"/sport/20181213_rovidpalyas_uszo_vb_ugyetlen_rajt","timestamp":"2018. december. 13. 12:42","title":"Ez az úszó-vb legbénább csobbanása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c91866a9-bed5-4ca6-b632-6969623f7b1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181212_Tokeletes_fricska_a_Kutyaparttol_a_koztevenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c91866a9-bed5-4ca6-b632-6969623f7b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d18b7ee-532e-48fa-b6c2-22307392d982","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Tokeletes_fricska_a_Kutyaparttol_a_koztevenek","timestamp":"2018. december. 12. 22:04","title":"Tökéletes fricska a Kutyapárttól a köztévének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344b2563-0899-407d-af14-552d0969de48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törökök az egészséges légkörért küldenék be a tankokat.","shortLead":"A törökök az egészséges légkörért küldenék be a tankokat.","id":"20181213_A_Pentagon_nyugtalan_a_sziriai_torok_invazio_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=344b2563-0899-407d-af14-552d0969de48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4e6ac9-258b-45cc-b4a8-baa5d706435c","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_A_Pentagon_nyugtalan_a_sziriai_torok_invazio_miatt","timestamp":"2018. december. 13. 07:43","title":"A Pentagon nyugtalan a szíriai török invázió miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10d9e26-caf2-4429-83e6-21598b01dfaf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Egy kis segítség karácsonyra” – közölte a hódmezővásárhelyi polgármesteri hivatal.","shortLead":"„Egy kis segítség karácsonyra” – közölte a hódmezővásárhelyi polgármesteri hivatal.","id":"20181213_MarkiZay_es_Lazar_varosaban_jar_az_Erzsebetutalvany_karacsonykor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b10d9e26-caf2-4429-83e6-21598b01dfaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a775291-9439-4cc9-b24a-e80ca5a0c8d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_MarkiZay_es_Lazar_varosaban_jar_az_Erzsebetutalvany_karacsonykor","timestamp":"2018. december. 13. 12:11","title":"Márki-Zay és Lázár városában jár az Erzsébet-utalvány karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b8515d-6a3a-47b9-bd7e-eaa14e189835","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kövek és pingvinek minden mennyiségben. Meg persze a tengerpart.","shortLead":"Kövek és pingvinek minden mennyiségben. Meg persze a tengerpart.","id":"20181213_Mindig_egy_pingvinekkel_teli_szigetre_vagyott_Most_megveheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45b8515d-6a3a-47b9-bd7e-eaa14e189835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b8ac01-cbdc-4abf-9c65-0d96594f965c","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Mindig_egy_pingvinekkel_teli_szigetre_vagyott_Most_megveheti","timestamp":"2018. december. 13. 11:08","title":"Mindig egy pingvinekkel teli szigetre vágyott? Most megveheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530ba602-2f0a-4200-afbb-5915518b669f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lukácsi Katalin felháborodott Facebook-posztban kéri ki magának, hogy a kormánypártiak az élettelen karácsonyfa miatt aggódnak, miközben a segítségre szorulókat megalázzák.","shortLead":"Lukácsi Katalin felháborodott Facebook-posztban kéri ki magának, hogy a kormánypártiak az élettelen karácsonyfa miatt...","id":"20181213_Ki_a_nagyobb_kereszteny_a_Kossuth_teri_karacsonyfa_korul_a_kormany_vagy_a_tuntetok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=530ba602-2f0a-4200-afbb-5915518b669f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86b1a5b-92ea-4aa1-9189-fd2ce6033d4c","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Ki_a_nagyobb_kereszteny_a_Kossuth_teri_karacsonyfa_korul_a_kormany_vagy_a_tuntetok","timestamp":"2018. december. 13. 11:51","title":"Ki a nagyobb keresztény a Kossuth téri karácsonyfa körül: a kormány vagy a tüntetők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2be06d-1f9b-4fdf-81ed-edac350cdc75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az intézmény Magyarországon elsőként engedélyezte az állatok bevonásával zajló élményterápiát.","shortLead":"Az intézmény Magyarországon elsőként engedélyezte az állatok bevonásával zajló élményterápiát.","id":"20181213_Texasi_minilo_segit_a_Bethesda_Gyermekkorhazban_fekvo_beteg_gyerekeknek__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f2be06d-1f9b-4fdf-81ed-edac350cdc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cce440-880c-4203-bb43-6f6fd3db0585","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Texasi_minilo_segit_a_Bethesda_Gyermekkorhazban_fekvo_beteg_gyerekeknek__foto","timestamp":"2018. december. 13. 19:59","title":"Texasi miniló segít a Bethesda Gyermekkórházban fekvő beteg gyerekeknek - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]