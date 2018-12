Az olasz fegyveres erők katonái most már nem csak az utcán, de a műemlékeken belül is járőröznek.

Megerősítették a turisták millióit vonzó régészeti emlékek védelmét Olaszországban a Strasbourgi terrortámadás után. Az elsők között a római Colosseum és az ezzel szomszédos Forum Romanum biztonsági intézkedéseit szigorították.

Az olasz főváros két legjelentősebb idegenforgalmi helyszínét eddig is több ponton az olasz fegyveres erők katonái felügyelték, de a strasbourgi események után a védelmi háló tovább erősödött. A gépfegyveres katonák most már nem csak az ókori amfiteátrum körül, hanem a Colosseumon belül is láthatók. A katonák a Forum Romanum régészeti parkjának területén is járőröznek, miközben eddig csak az ásatások bejáratáig terjedt a szolgálatuk.

Jobb megelőzni az esetleges bajt

- jelentette ki Alberto Bonisoli olasz kulturális miniszter az új biztonsági intézkedések csütörtöki bemutatásán.

Megerősítették az olaszországi karácsonyi vásárok védelmét is, bár ezeknek Itália nagy részén nincsen akkora hagyománya mint Európa északi részein. Olaszországban a terrortámadások és merényletek esetleges célpontjainak inkább a turisták látogatta történelmi emlékek számítanak, a múzeumok, ezenkívül a kereszténység jelentősebb olaszországi keresztény helyszínei.

Kiemelt biztonsági készültséget rendelnek el karácsony napjaiban a Vatikánnál és a hívőkkel teli olaszországi bazilikáknál, templomoknál, valamint szilveszter napján az utcákat és tereket megtöltő ünneplés idejére.