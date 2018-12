Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181212_Eszet_veszto_ellenzekrol_ir_a_kormanyoldali_media__mutatjuk_a_beszamolokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6da226-c8d0-4abd-90bd-f2615999c9ca","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Eszet_veszto_ellenzekrol_ir_a_kormanyoldali_media__mutatjuk_a_beszamolokat","timestamp":"2018. december. 12. 18:09","title":"Eszét vesztő ellenzékről ír a kormányoldali média","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4843f0a-2f27-4d5b-a39a-8d6cb64e6781","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több jel utal arra, hogy a Kreml zsoldjában álló orosz internetes trollok is részt vettek a franciaországi sárgamellényes tüntetések résztvevőinek felhergelésében. Igaz, önmagukban nem lettek volna képesek utcára vinni több mint százezer embert.","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy a Kreml zsoldjában álló orosz internetes trollok is részt vettek a franciaországi...","id":"20181211_Az_orosz_trollok_Franciaorszagban_is_aktivak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4843f0a-2f27-4d5b-a39a-8d6cb64e6781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a85e0cf-4854-4697-bc99-8b83ec082f90","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Az_orosz_trollok_Franciaorszagban_is_aktivak","timestamp":"2018. december. 12. 06:00","title":"Az orosz trollok a francia tüntetések körül is kavarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5896ff7b-75b4-4f7c-b0aa-a4131560249a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azok járhatnak rosszul, akik több mint 8 millió forint hitelt vettek fel, hosszú türelmi idővel. ","shortLead":"Azok járhatnak rosszul, akik több mint 8 millió forint hitelt vettek fel, hosszú türelmi idővel. ","id":"20181211_Szechenyi_Hitelszovetseg_300_ezer_szerzodes_dolhet_be_ha_bekemenyitenek_a_bankok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5896ff7b-75b4-4f7c-b0aa-a4131560249a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a4e20e-f6a9-47a3-8454-b76f8a8a0284","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Szechenyi_Hitelszovetseg_300_ezer_szerzodes_dolhet_be_ha_bekemenyitenek_a_bankok","timestamp":"2018. december. 11. 16:41","title":"Széchenyi Hitelszövetség: 300 ezer szerződés dőlhet be, ha bekeményítenek a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helye már megvan a még csak a tervezőasztalon létező beregszászi kórháznak. A projekt a kárpátaljai reformátusok neve alatt fut, de a pénzt a magyar kormány biztosítja. Világszínvonalú kórház épül Kárpátalján.","shortLead":"A helye már megvan a még csak a tervezőasztalon létező beregszászi kórháznak. A projekt a kárpátaljai reformátusok neve...","id":"20181211_Magyar_korhaz_epul_Ukrajnaban_de_csak_magyarok_hasznalhatjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9294f6af-e1b5-41ca-9e8d-140dfdd8685a","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Magyar_korhaz_epul_Ukrajnaban_de_csak_magyarok_hasznalhatjak","timestamp":"2018. december. 11. 09:58","title":"Magyar kórház épül Ukrajnában, de csak magyarok használhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c534f2-7636-4898-aaad-a7733b832d93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megvan a bizalmatlansági indítványhoz szükséges támogatás.","shortLead":"Megvan a bizalmatlansági indítványhoz szükséges támogatás.","id":"20181212_Brexit_orakon_belul_megbuktathatjak_parttarsai_Theresa_Mayt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53c534f2-7636-4898-aaad-a7733b832d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b99ff3-d1a0-40e6-8d69-45809ee6ed5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Brexit_orakon_belul_megbuktathatjak_parttarsai_Theresa_Mayt","timestamp":"2018. december. 12. 09:09","title":"Brexit: órákon belül megbuktathatják párttársai Theresa May-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszú Katinka aranyérmet nyert 200 méter pillangón a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás úszó-világbajnokság szerdai versenynapján.","shortLead":"Hosszú Katinka aranyérmet nyert 200 méter pillangón a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás úszó-világbajnokság szerdai...","id":"20181212_Hosszu_Katinka_vilagbajnok_200_pillangon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cb0468-a300-4d9f-9af0-536467c144b5","keywords":null,"link":"/sport/20181212_Hosszu_Katinka_vilagbajnok_200_pillangon","timestamp":"2018. december. 12. 12:29","title":"Hosszú Katinka világbajnok 200 pillangón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c37fea-6889-48be-b958-733e169984b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök a Bild nyomozása szerint 1985-ben vette át igazolványát. Segítségével szabad bejárását kapott az NDK állambiztonsági intézményeibe. ","shortLead":"Az orosz elnök a Bild nyomozása szerint 1985-ben vette át igazolványát. Segítségével szabad bejárását kapott az NDK...","id":"20181211_A_Kreml_szerint_Putyin_is_kaphatott_Stasiigazolvanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23c37fea-6889-48be-b958-733e169984b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45001467-dea3-453a-9fcd-c784ceb238ab","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_A_Kreml_szerint_Putyin_is_kaphatott_Stasiigazolvanyt","timestamp":"2018. december. 11. 15:52","title":"A Kreml szerint Putyin is kaphatott Stasi-igazolványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565378fd-c81c-4f39-97ed-414ea1985daa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az enyhülő idő számukra ellenséges: eltűnik az élelmük, és elszaporodnak a kínzó rovarok.","shortLead":"Az enyhülő idő számukra ellenséges: eltűnik az élelmük, és elszaporodnak a kínzó rovarok.","id":"20181212_Remisztoen_pusztitja_a_renszarvasokat_a_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=565378fd-c81c-4f39-97ed-414ea1985daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf28f01e-8895-498c-9d01-5fac3219136b","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Remisztoen_pusztitja_a_renszarvasokat_a_klimavaltozas","timestamp":"2018. december. 12. 11:20","title":"Rémisztően pusztítja a rénszarvasokat a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]