[{"available":true,"c_guid":"90eaa798-7d3b-4bb3-9a51-cc664bd04ff3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északon is eshet valami, délen viszont komoly mennyiség várható.","shortLead":"Északon is eshet valami, délen viszont komoly mennyiség várható.","id":"20181214_20_centi_ho_is_eshet_delen_a_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90eaa798-7d3b-4bb3-9a51-cc664bd04ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804dfc1b-249e-41e0-aeb0-57611e718f2d","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_20_centi_ho_is_eshet_delen_a_hetvegen","timestamp":"2018. december. 14. 05:55","title":"20 centi hó is eshet délen a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf233fc-2283-49a5-bef1-cdb85b4c4f05","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A háttérben egy jogvita húzódik.","shortLead":"A háttérben egy jogvita húzódik.","id":"20181213_Megszunhet_egy_legendas_marka_felszamoljak_a_Traubi_gyartojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caf233fc-2283-49a5-bef1-cdb85b4c4f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498bf99c-1c78-4b37-85ff-4bdaef9083a2","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_Megszunhet_egy_legendas_marka_felszamoljak_a_Traubi_gyartojat","timestamp":"2018. december. 13. 10:41","title":"Megszűnhet egy legendás márka: felszámolják a Traubi gyártóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt embert vettek őrizetbe szerda éjjel a Kossuth téri tüntetésen. 