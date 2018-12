Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e833548-0c54-4659-9ccf-6e58d854831e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A munka törvénykönyvének módosítása ellen tiltakozó levelet adott át a Köztársasági Elnöki Hivatalnak a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, aki a tartós sztrájkot is elképzelhetőnek tartja.\r

","shortLead":"A munka törvénykönyvének módosítása ellen tiltakozó levelet adott át a Köztársasági Elnöki Hivatalnak a Magyar...","id":"20181215_Az_allamfonel_tiltakozott_a_szakszervezetek_szovetsege_a_rabszolgatorveny_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e833548-0c54-4659-9ccf-6e58d854831e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69678c7-b45e-4855-ae27-205d6c46e2ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Az_allamfonel_tiltakozott_a_szakszervezetek_szovetsege_a_rabszolgatorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 15. 13:47","title":"Az államfőnél tiltakozott a szakszervezetek szövetsége a rabszolgatörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Helsinki Bizottság szerint ilyen esetben inkább utólag tegyen panaszt a tüntető. ","shortLead":"A Helsinki Bizottság szerint ilyen esetben inkább utólag tegyen panaszt a tüntető. ","id":"20181214_Helsinki_A_jogsertonek_tartott_rendori_intezkedesekkel_se_szegulj_szembe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e6fb24-5d50-4dfb-b326-e8dcdbc80324","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Helsinki_A_jogsertonek_tartott_rendori_intezkedesekkel_se_szegulj_szembe","timestamp":"2018. december. 14. 20:17","title":"Helsinki: \"A jogsértőnek tartott rendőri intézkedésekkel se szegülj szembe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9006655-6c95-48de-b59e-081f43d8d943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Teljesen legálisan, egy szoftverfrissítéssel próbálja meg az Apple, hogy mégiscsak árulhassa az iPhone-okat Kínában.","shortLead":"Teljesen legálisan, egy szoftverfrissítéssel próbálja meg az Apple, hogy mégiscsak árulhassa az iPhone-okat Kínában.","id":"20181215_qualcomm_vs_apple_iphone_tiltas_kikerulese_kinaban_ios_szoftverfrissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9006655-6c95-48de-b59e-081f43d8d943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e6fc62-ba50-412d-a9be-ecb17c154929","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_qualcomm_vs_apple_iphone_tiltas_kikerulese_kinaban_ios_szoftverfrissites","timestamp":"2018. december. 15. 11:03","title":"Betiltották az iPhone-okat Kínában, de az Apple kieszelt egy trükköt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7308b6a-753e-4c3e-88e8-7bc4a1d116e2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha nem jár sikerrel a társadalmi egyeztetés, a kormány dönti el, merre menjen a nyomvonal.","shortLead":"Ha nem jár sikerrel a társadalmi egyeztetés, a kormány dönti el, merre menjen a nyomvonal.","id":"20181215_A_II_keruletiek_ellenallasa_miatt_keslekedik_az_M0as_epitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7308b6a-753e-4c3e-88e8-7bc4a1d116e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0b6a18-faee-47ff-ac05-3ddc8a687b48","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_A_II_keruletiek_ellenallasa_miatt_keslekedik_az_M0as_epitese","timestamp":"2018. december. 15. 10:05","title":"A II. kerületiek ellenállása miatt késlekedik az M0-s építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fada6fb-d4d8-4e20-b9b5-aa8ef04438fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181216_Vagyunk_meg_akik_nem_adtak_fel_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Gergely_Zsofia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fada6fb-d4d8-4e20-b9b5-aa8ef04438fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4d852e-73f2-4558-9a4f-e8442e20a138","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Vagyunk_meg_akik_nem_adtak_fel_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Gergely_Zsofia","timestamp":"2018. december. 16. 14:00","title":"\"Vagyunk még, akik nem adták fel\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Gergely Zsófia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6853ce-0f00-4a65-85af-d054ce4379cf","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"Egyedülálló anyaként készül a gyereknevelésre Baracskay Angéla cukrász séf, aki a HVG-nek adott portré interjúban mesél a két Michelin csillagos éttermek embertelen világáról is. \r

","shortLead":"Egyedülálló anyaként készül a gyereknevelésre Baracskay Angéla cukrász séf, aki a HVG-nek adott portré interjúban mesél...","id":"20181215_A_csicsoka_peldaul_abszolut_gesztenye_izu_miert_ne_tehetnem_edessegekbe_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba6853ce-0f00-4a65-85af-d054ce4379cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8f8aa3-91b2-4896-b57f-05e70e7102d6","keywords":null,"link":"/elet/20181215_A_csicsoka_peldaul_abszolut_gesztenye_izu_miert_ne_tehetnem_edessegekbe_","timestamp":"2018. december. 15. 17:00","title":"\"Azért nem leszek együtt senkivel, mert a társadalom elvárja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8a04eb-02fb-4aab-904c-13673e872794","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A biztonságosabb közlekedéshez is hozzájárulhat az a ködöt előrejelző, a korábbinál pontosabb adatokat szolgáltató rendszer, amelyen a veszprémi Pannon Egyetem kutatói dolgoznak az Országos Meteorológiai Szolgálattal és a Pécsi Tudományegyetemmel közösen.","shortLead":"A biztonságosabb közlekedéshez is hozzájárulhat az a ködöt előrejelző, a korábbinál pontosabb adatokat szolgáltató...","id":"20181216_omsz_pannon_egyetem_pte_kod_elorejelzes_idojaras_legszennyezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8a04eb-02fb-4aab-904c-13673e872794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a0e0d4-bfb8-463a-94dc-9e27dafb4659","keywords":null,"link":"/tudomany/20181216_omsz_pannon_egyetem_pte_kod_elorejelzes_idojaras_legszennyezettseg","timestamp":"2018. december. 16. 08:03","title":"Magyar tudósok olyan rendszeren dolgoznak, ami előre szól majd, hol várható köd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d87b2d-aa23-4cc2-9cc9-e85573aee5e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú hallgatás után most dől a szó a műsorvezetőből, aki a TV2 egyik új műsorában tér vissza.","shortLead":"Hosszú hallgatás után most dől a szó a műsorvezetőből, aki a TV2 egyik új műsorában tér vissza.","id":"20181215_Palik_Laszlo_Huszonot_evig_simogathattam_az_egomat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79d87b2d-aa23-4cc2-9cc9-e85573aee5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4c5cf3-ad14-446a-8588-b79f2aade51b","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Palik_Laszlo_Huszonot_evig_simogathattam_az_egomat","timestamp":"2018. december. 15. 07:10","title":"Palik László: Huszonöt évig simogathattam az egómat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]