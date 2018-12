Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea469763-ea78-41f6-85f9-e6d04925c7b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább százan gyűltek össze a Bécs belvárosába, a magyar nagykövetség közelébe szervezett demonstráción. Közben Debrecenben és Nyíregyházán is tüntetés kezdődött.","shortLead":"Legalább százan gyűltek össze a Bécs belvárosába, a magyar nagykövetség közelébe szervezett demonstráción. Közben...","id":"20181219_becs_kormanyellenes_tuntetes_o1g_magyar_nagykovetseg_tiltakozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea469763-ea78-41f6-85f9-e6d04925c7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2727813a-a1c7-48c5-9d55-045d75ca740b","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_becs_kormanyellenes_tuntetes_o1g_magyar_nagykovetseg_tiltakozas","timestamp":"2018. december. 19. 17:51","title":"Bécsben, Debrecenben és Nyíregyházán is tüntettek a kormány ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg csak egy pisztolytáska volt, végül egy jobbikos képviselő rúgta arrébb.","shortLead":"Valószínűleg csak egy pisztolytáska volt, végül egy jobbikos képviselő rúgta arrébb.","id":"20181219_Egy_pisztolynak_latszo_targy_is_elokerult_amikor_az_MTVA_orei_Hadhazyval_dulakodtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc966e43-184d-496f-b48e-79465ee2eaf0","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Egy_pisztolynak_latszo_targy_is_elokerult_amikor_az_MTVA_orei_Hadhazyval_dulakodtak","timestamp":"2018. december. 19. 12:02","title":"Egy pisztolynak látszó tárgy is előkerült, amikor az MTVA őrei Hadházyval dulakodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kérik, hogy csökkentsék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, az autózás helyett használják a tömegközlekedést. Ha a helyzet tovább romlik, a gépjárműhasználatot is korlátozzák. Gyermekek, időskorúak, krónikus betegek számára rövid ideig is veszélyes lehet a szabadban tartózkodás.","shortLead":"Kérik, hogy csökkentsék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, az autózás helyett használják...","id":"20181220_Budapesten_elrendeltek_a_szmogriado_tajekoztatasi_fokozatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea17a55-4fd7-44fd-a0b0-f9730522ddf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Budapesten_elrendeltek_a_szmogriado_tajekoztatasi_fokozatat","timestamp":"2018. december. 20. 05:32","title":"Csapnivaló a levegő Budapesten, elrendelték a szmogriadó tájékoztatási fokozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8521087-5cec-4cce-a333-a6968632bce2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A propagandaminiszter szerint az EP-választás tétje, érvényesül-e Soros állítólagos migrációs terve.","shortLead":"A propagandaminiszter szerint az EP-választás tétje, érvényesül-e Soros állítólagos migrációs terve.","id":"20181220_Rogan_a_tuloratorveny_elleni_tiltakozas_csak_urugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8521087-5cec-4cce-a333-a6968632bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf4dd4b-c169-47fe-a321-68c4f8a5f2d8","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Rogan_a_tuloratorveny_elleni_tiltakozas_csak_urugy","timestamp":"2018. december. 20. 10:10","title":"Rogán: A túlóratörvény elleni tiltakozás csak ürügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddce155d-d773-401a-b730-1e85f881fce9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ország egyik legnagyobb agrárvállalkozója szerint a nemrég elfogadott földforgalmi törvénnyel a balatonfelvidéki borászok kaszálhatnak majd nagyot.","shortLead":"Az ország egyik legnagyobb agrárvállalkozója szerint a nemrég elfogadott földforgalmi törvénnyel a balatonfelvidéki...","id":"20181220_Foldforgalmi_nonszensz_a_Fidesz_szerint_annyit_er_a_fold_amennyi_termest_ad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddce155d-d773-401a-b730-1e85f881fce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa9c0db-ce3f-4e9b-a104-f0eb18ac5efd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Foldforgalmi_nonszensz_a_Fidesz_szerint_annyit_er_a_fold_amennyi_termest_ad","timestamp":"2018. december. 20. 13:42","title":"Földforgalmi nonszensz: a Fidesz szerint annyit ér a föld, amennyi termést ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f1a810-1c25-4f7a-b1c7-b1fe229c1fe0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A zöld leveles zöldségek rendszeres fogyasztása csökkentheti a zsírmáj kialakulásának kockázatát – derült ki az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) közölt új tanulmányból. A zsírmáj a globális népesség nagyjából 25 százalékát érintő májbetegség, amelynek egyelőre nincs bevált kezelési módja.","shortLead":"A zöld leveles zöldségek rendszeres fogyasztása csökkentheti a zsírmáj kialakulásának kockázatát – derült ki...","id":"20181220_zold_leveles_zoldsegek_fogyasztasa_zsirmaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9f1a810-1c25-4f7a-b1c7-b1fe229c1fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef9ea27-4904-4e58-94aa-6392bd674de9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_zold_leveles_zoldsegek_fogyasztasa_zsirmaj","timestamp":"2018. december. 20. 12:03","title":"Tanács a karácsonyi vacsorák előtt: ilyen zöldségekből egyen minél többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6813150-629a-45f5-b246-605edc9e6d8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi az egyik pillanatban még energikusan játszotta a Télapót, majd hanyatt esett és meghalt. ","shortLead":"A férfi az egyik pillanatban még energikusan játszotta a Télapót, majd hanyatt esett és meghalt. ","id":"20181219_Mikulas_iskolai_unnepseg_szinesz_musor_szivinfarktus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6813150-629a-45f5-b246-605edc9e6d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e3b2b8-30c4-47f1-93d2-d01b45e74496","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Mikulas_iskolai_unnepseg_szinesz_musor_szivinfarktus","timestamp":"2018. december. 19. 13:59","title":"Holtan esett össze a Mikulás az iskolai ünnepségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ae1a9f-4448-44cd-99c4-b693d8b46bfc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felfrissített nagy Volkswagen hivatalos leleplezésére ugyan még várnunk kell egy keveset, de néhány részletet már most elárult róla a gyártó. ","shortLead":"A felfrissített nagy Volkswagen hivatalos leleplezésére ugyan még várnunk kell egy keveset, de néhány részletet már...","id":"20181219_hivatalos_szamos_fejlesztessel_tamad_az_uj_vw_passat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0ae1a9f-4448-44cd-99c4-b693d8b46bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6dad6f-b273-44d0-ad3b-148236d23c7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_hivatalos_szamos_fejlesztessel_tamad_az_uj_vw_passat","timestamp":"2018. december. 19. 11:21","title":"Hivatalos: számos fejlesztéssel támad az új VW Passat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]