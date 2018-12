Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rágcsálók az esőzések miatt hagyhatták el megszokott helyüket, és özönlöttek be a városba.","shortLead":"A rágcsálók az esőzések miatt hagyhatták el megszokott helyüket, és özönlöttek be a városba.","id":"20181220_Patkanyok_leptek_el_Washingtont_mar_a_Feher_Hazba_is_bekoltoztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569affc9-beee-426a-8e5b-ad59feaefdd9","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Patkanyok_leptek_el_Washingtont_mar_a_Feher_Hazba_is_bekoltoztek","timestamp":"2018. december. 20. 14:24","title":"Patkányok lepték el Washingtont, már a Fehér Házba is beköltöztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszak egyik legizgalmasabb híre volt, hogy belátta a Microsoft, valami hibádzik az Edge böngészővel, ezért váltani fog. Sokan ezt úgy értelmezték, vége az Edge-nek, végképp a Chrome-é a „világuralom”. Azonban ez nem egészen így van.","shortLead":"Az elmúlt időszak egyik legizgalmasabb híre volt, hogy belátta a Microsoft, valami hibádzik az Edge böngészővel, ezért...","id":"20181220_microsoft_edge_bongeszo_chrome_chromium_motor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ea3587-bd4a-4fb4-aede-608b564517c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_microsoft_edge_bongeszo_chrome_chromium_motor","timestamp":"2018. december. 20. 15:03","title":"Sok a félreértés: most akkor tényleg Chrome-ra vált a Windowsban a Microsoft?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71287d23-4d23-48d9-8d1c-238bdd28d1c1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Budapesten kettő előválasztást is tartanak, a cél, hogy egy kihívója legyen Tarlós Istvánnak. Az egyik januárban, a másik júniusban lesz.","shortLead":"Budapesten kettő előválasztást is tartanak, a cél, hogy egy kihívója legyen Tarlós Istvánnak. Az egyik januárban...","id":"20181220_Karacsony_es_az_MSZP_engedett_Puzser_is_beszallt_az_elovalasztasba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71287d23-4d23-48d9-8d1c-238bdd28d1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3154cc0-9992-4d55-a5ad-04f60bdb50dd","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Karacsony_es_az_MSZP_engedett_Puzser_is_beszallt_az_elovalasztasba","timestamp":"2018. december. 20. 10:06","title":"Karácsony és az MSZP engedett, Puzsér is beszállt az előválasztásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fcb863-2c94-491e-a863-73f172d0183c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két év alatt 35 százalékos fizetésemelés, több százezres bónusz, cafeteria és 13. havi juttatás – mindezt a kecskeméti Mercedes-gyárban működő érdekvédők harcolták ki.","shortLead":"Két év alatt 35 százalékos fizetésemelés, több százezres bónusz, cafeteria és 13. havi juttatás – mindezt a kecskeméti...","id":"20181219_A_szakszervezetis_elarulta_hogyan_harcoltak_ki_35_szazalekos_beremelest_a_Mercedes_kecskemeti_gyaraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00fcb863-2c94-491e-a863-73f172d0183c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd33df5-fb06-469b-9b0e-ddfea8f4d7c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_A_szakszervezetis_elarulta_hogyan_harcoltak_ki_35_szazalekos_beremelest_a_Mercedes_kecskemeti_gyaraban","timestamp":"2018. december. 19. 15:59","title":"A szakszervezetis elárulta, hogyan harcoltak ki 35 százalékos béremelést a Mercedes kecskeméti gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az mfor.hu vette észre a parlament honlapján közzétett listát, amely szerint december 11-én szaktanácsadásra kötöttek szerződést a Clavis Consulting Kft.-vel. A december 31-ig szóló megbízást Kocsis Máté írta alá, az értéke pedig nettó 11,4 millió forint volt.","shortLead":"Az mfor.hu vette észre a parlament honlapján közzétett listát, amely szerint december 11-én szaktanácsadásra kötöttek...","id":"20181219_Az_allami_milliardok_mellett_a_Fidesz_frakcioja_is_koltott_50_milliocskat_a_Brusszel_elleni_haborura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0aa1c6-6835-4ba2-822c-a058ceb367b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Az_allami_milliardok_mellett_a_Fidesz_frakcioja_is_koltott_50_milliocskat_a_Brusszel_elleni_haborura","timestamp":"2018. december. 19. 16:39","title":"A kormányzati milliárdok mellett a Fidesz frakciója is költött 50 milliócskát a Brüsszel elleni háborúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Bocsánatot kért egy orosz kisváros polgármestere, mert fehérre festették a környezetszennyezés miatt elszíneződött havat.","shortLead":"Bocsánatot kért egy orosz kisváros polgármestere, mert fehérre festették a környezetszennyezés miatt elszíneződött...","id":"20181219_Akkora_volt_a_kornyezetszennyezes_hogy_elszinezodott_a_ho_az_onkormanyzat_befestette_feherre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b8b57b-f834-46b3-a623-9818b9c9010b","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Akkora_volt_a_kornyezetszennyezes_hogy_elszinezodott_a_ho_az_onkormanyzat_befestette_feherre","timestamp":"2018. december. 19. 17:36","title":"Akkora volt a környezetszennyezés, hogy elszíneződött a hó, az önkormányzat befestette fehérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da8f9ae4-669f-4bc5-ab77-c85ded9ade60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban fokozatosan csökkent az SSD-k ára, egy piaci elemzés szerint pedig a jövő év elején is árzuhanás várható. ","shortLead":"Az elmúlt hónapokban fokozatosan csökkent az SSD-k ára, egy piaci elemzés szerint pedig a jövő év elején is árzuhanás...","id":"20181219_ssd_memoria_meghajto_arak_nand_flash_tarolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da8f9ae4-669f-4bc5-ab77-c85ded9ade60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4e17ff-0973-4fde-acfc-858c4175cb69","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_ssd_memoria_meghajto_arak_nand_flash_tarolo","timestamp":"2018. december. 19. 14:03","title":"Tartogassa még a pénzét, jövőre még olcsóbbak lehetnek az SSD-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bemutatták, milyen tervek érkeztek az atlétikai vb-re épülő stadion környékének pályázatára.","shortLead":"Bemutatták, milyen tervek érkeztek az atlétikai vb-re épülő stadion környékének pályázatára.","id":"20181219_Fotok_igy_nezne_ki_Budapest_uj_varosnegyede","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa9759c-9814-411f-b048-f8c845c29cf9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Fotok_igy_nezne_ki_Budapest_uj_varosnegyede","timestamp":"2018. december. 19. 19:38","title":"Fotók: így nézne ki Budapest új városnegyede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]