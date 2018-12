Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Csak egy koncerten 33 ember vesztette életét.
Durván megugrott az indonéziai szökőár áldozatainak száma
2018. december. 23. 11:55

Durvul a Qualcomm-Apple szabadalomsértési vita: a Qualcomm már Európában is próbálkozik azzal, hogy ellehetetlenítse az Apple-t.
Betiltanák az iPhone-okat Németországban
2018. december. 22. 09:03

Finoman szólva is nagy nyomást gyakorol a médiára a nicaraguai kormány, mióta áprilisban kormányellenes tüntetések robbantak ki.
Egy ország, ahol már nincs független televízió
2018. december. 23. 08:05

A kocsik meg se moccannak, kerüljék el a sztrádákat!
Óriási dugó van az M1-M0-son, 35 kilométeren áll a forgalom
2018. december. 21. 19:05

A celeb Magyarországról Amerikába a macskájával egy magánrepülővel ment, ezt kérte születésnapjára. Haza nem így jöttek.
Vajna Tímea nem magángéppel jött haza Amerikából: „Rémálom volt"
2018. december. 22. 08:30

Az Állami Számvevőszékről (ÁSZ) és a közszolgálati tisztviselőkről szóló jogszabály módosítását
Áder visszaküldött egy törvénymódosítást a parlamentnek
2018. december. 21. 18:17

A globális felmelegedés miatt még szélsőségesebb időjárásra, hőhullámokra, bozóttüzekre, viharokra és szárazságra kell felkészülni – figyelmeztetett Ausztrália vezető tudományos testülete, a CSIRO. Más földrészeken, így nálunk sem sokkal jobb a helyzet.
Nagyobb hőhullámok, erdőtüzek, viharok és szárazság – ezt okozza a klímaváltozás
2018. december. 21. 16:03

Sokan, sokszor temették már az otthoni játékgépek piacát, de az utóbbi években legújabb aranykorokat élik a konzolok. A legfrissebb eladási adatok alapján egyértelműnek tűnik, hogy nagy számban kerülnek majd a karácsonyfa alá. Íme a népszerűségi sorrend.
Ez lesz idén az egyik legnépszerűbb karácsonyi ajándék
2018. december. 23. 12:33 Haza nem így jöttek.","shortLead":"A celeb Magyarországról Amerikába a macskájával egy magánrepülővel ment, ezt kérte születésnapjára. Haza nem így jöttek.","id":"20181222_Vajna_Timea_nem_magangeppel_jott_haza_Amerikabol_Remalom_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da9351ae-56fe-41d2-97fc-93ab0feac188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f144be-689d-4f78-8f86-1b1f147de1a7","keywords":null,"link":"/elet/20181222_Vajna_Timea_nem_magangeppel_jott_haza_Amerikabol_Remalom_volt","timestamp":"2018. december. 22. 08:30","title":"Vajna Tímea nem magángéppel jött haza Amerikából: „Rémálom volt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7749ca-5125-4761-a4cb-eacceed4f705","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Állami Számvevőszékről (ÁSZ) és a közszolgálati tisztviselőkről szóló jogszabály módosítását","shortLead":"Az Állami Számvevőszékről (ÁSZ) és a közszolgálati tisztviselőkről szóló jogszabály módosítását","id":"20181221_Ader_visszakuldott_ket_torvenymodositast_a_parlamentnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de7749ca-5125-4761-a4cb-eacceed4f705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad50a43-c5ee-4732-b4b9-cf675b2b8df7","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Ader_visszakuldott_ket_torvenymodositast_a_parlamentnek","timestamp":"2018. december. 21. 18:17","title":"Áder visszaküldött egy törvénymódosítást a parlamentnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés miatt még szélsőségesebb időjárásra, hőhullámokra, bozóttüzekre, viharokra és szárazságra kell felkészülni – figyelmeztetett Ausztrália vezető tudományos testülete, a CSIRO. Más földrészeken, így nálunk sem sokkal jobb a helyzet.","shortLead":"A globális felmelegedés miatt még szélsőségesebb időjárásra, hőhullámokra, bozóttüzekre, viharokra és szárazságra kell...","id":"20181221_ausztralia_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szelsoseges_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b73157f-cc5a-4e2d-8d9f-91b63fcdd230","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_ausztralia_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szelsoseges_idojaras","timestamp":"2018. december. 21. 16:03","title":"Nagyobb hőhullámok, erdőtüzek, viharok és szárazság – ezt okozza a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290bf6b4-e229-4ae5-b831-b8949fb3025f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan, sokszor temették már az otthoni játékgépek piacát, de az utóbbi években legújabb aranykorokat élik a konzolok. A legfrissebb eladási adatok alapján egyértelműnek tűnik, hogy nagy számban kerülnek majd a karácsonyfa alá. Íme a népszerűségi sorrend.","shortLead":"Sokan, sokszor temették már az otthoni játékgépek piacát, de az utóbbi években legújabb aranykorokat élik a konzolok...","id":"20181223_konzol_eladasok_playstation_4_xbox_one_nintendo_switch_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290bf6b4-e229-4ae5-b831-b8949fb3025f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2563b503-1586-4f4a-a940-87bdcf1d3c5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_konzol_eladasok_playstation_4_xbox_one_nintendo_switch_jatek","timestamp":"2018. december. 23. 12:33","title":"Ez lesz idén az egyik legnépszerűbb karácsonyi ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]