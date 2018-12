Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7b8863c-0744-48f7-a51b-1b90a2aa765a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szabadon felhasználhatóvá válnak az 1948-ban elhunyt alkotók – mások mellett Lehár Ferenc zeneszerző, Kozma Lajos építész, iparművész és Markovits Rodion (Markovits Jakab) író – művei 2019. január 1-től.","shortLead":"Szabadon felhasználhatóvá válnak az 1948-ban elhunyt alkotók – mások mellett Lehár Ferenc zeneszerző, Kozma Lajos...","id":"20181221_Szabadon_felhasznalhatova_valnak_Lehar_Ferenc_es_Gandhi_muvei_is_jogdjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7b8863c-0744-48f7-a51b-1b90a2aa765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54604752-f994-4b94-a425-7823773939ec","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Szabadon_felhasznalhatova_valnak_Lehar_Ferenc_es_Gandhi_muvei_is_jogdjak","timestamp":"2018. december. 21. 13:15","title":"Szabadon felhasználhatóvá válnak Lehár Ferenc és Gandhi művei is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c440fda9-3b08-4699-9cca-7740d5d03a4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánylap és a kormányintézet megtalálta azt a perspektívát, amiből az elmúlt hetek eseményei a legkisebb jelentőségűnek tűnnek. ","shortLead":"A kormánylap és a kormányintézet megtalálta azt a perspektívát, amiből az elmúlt hetek eseményei a legkisebb...","id":"20181222_A_Magyar_Idok_megnyugtatja_a_Nezopontjat_osztokat_a_Fidesz_atomeros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c440fda9-3b08-4699-9cca-7740d5d03a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e3e96a-d99f-411a-80de-63db67bdbbb2","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_A_Magyar_Idok_megnyugtatja_a_Nezopontjat_osztokat_a_Fidesz_atomeros","timestamp":"2018. december. 22. 08:51","title":"A Magyar Idők megnyugtatja a Nézőpontját osztókat: a Fidesz atomerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eec3391-ea53-4f5a-972a-e4c0d507677b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Felcsengettem a szerkesztőséghez, akik arra kértek, hogy a földszinten az újonnan kirendelt biztonsági őrnél adjam le a csomagomat” – írta Nemes Balázs, a pécsi Momentumból.","shortLead":"„Felcsengettem a szerkesztőséghez, akik arra kértek, hogy a földszinten az újonnan kirendelt biztonsági őrnél adjam le...","id":"20181221_A_Momentum_politikusa_egy_doboz_tojast_vitt_a_helyi_propagandanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eec3391-ea53-4f5a-972a-e4c0d507677b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42488848-041f-4e62-8e54-ee62714d2b06","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_A_Momentum_politikusa_egy_doboz_tojast_vitt_a_helyi_propagandanak","timestamp":"2018. december. 21. 09:46","title":"A Momentum politikusa egy doboz tojást vitt a „helyi propagandának”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d44519f-703d-42dc-8132-09986eb8239b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Maga vásárolt be a Heim Pál Gyerekkórháznak.","shortLead":"Maga vásárolt be a Heim Pál Gyerekkórháznak.","id":"20181222_A_magyar_egeszsegugyon_elborzado_Ruby_Rose_tett_is_valamit_a_betegekert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d44519f-703d-42dc-8132-09986eb8239b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a63e76d-d5bd-4ff3-822d-5af0b4989377","keywords":null,"link":"/elet/20181222_A_magyar_egeszsegugyon_elborzado_Ruby_Rose_tett_is_valamit_a_betegekert","timestamp":"2018. december. 22. 08:18","title":"A magyar egészségügyön elborzadó Ruby Rose tett is valamit a betegekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb4ed2f-fff1-467a-9862-0cd709c39728","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Öt éve még sokkal kevesebben mertek ekkorát álmodni.","shortLead":"Öt éve még sokkal kevesebben mertek ekkorát álmodni.","id":"20181222_A_fiatalok_tobb_mint_70_szazaleka_szamit_fizetesemelesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecb4ed2f-fff1-467a-9862-0cd709c39728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22acb93f-99c6-470f-9d57-a46859ef81c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181222_A_fiatalok_tobb_mint_70_szazaleka_szamit_fizetesemelesre","timestamp":"2018. december. 22. 08:05","title":"A fiatalok több mint 70 százaléka számít fizetésemelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A modern korban gyorsabban változtatta az embert az evolúció, mint korábban bármikor: az orvostudomány és a technológia nem állította meg, hanem felgyorsította az evolúciót – állapította meg Philipp Mitteröcker bécsi biológus.","shortLead":"A modern korban gyorsabban változtatta az embert az evolúció, mint korábban bármikor: az orvostudomány és a technológia...","id":"20181221_gyorsulo_evolucio_orvostudomany_technologia_philipp_mitterocker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86566ea-1791-4435-8fe3-96c487e81a4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_gyorsulo_evolucio_orvostudomany_technologia_philipp_mitterocker","timestamp":"2018. december. 21. 17:03","title":"„A felegyenesedett járás egyensúlyozó mutatvánnyá változtatta a szülést”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87111872-81df-41c4-9341-31cbdcd861ef","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az áruházak most azt ígérik, hogy teljes mértékben továbbadják a fogyasztóknak a tejáfa-csökkentést. ","shortLead":"Az áruházak most azt ígérik, hogy teljes mértékben továbbadják a fogyasztóknak a tejáfa-csökkentést. ","id":"20181221_Az_aruhazak_azt_igerik_tenyleg_olcsobb_lesz_a_tej_az_afacsokkentestol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87111872-81df-41c4-9341-31cbdcd861ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc702b6-1263-4ae2-b63b-b968daf454fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Az_aruhazak_azt_igerik_tenyleg_olcsobb_lesz_a_tej_az_afacsokkentestol","timestamp":"2018. december. 21. 15:19","title":"Az áruházak azt ígérik, tényleg olcsóbb lesz a tej az áfacsökkentéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha ez a trend folytatódik, év végére ötéves csúcsot dönthet a jóváhagyott megfigyelések száma. ","shortLead":"Ha ez a trend folytatódik, év végére ötéves csúcsot dönthet a jóváhagyott megfigyelések száma. ","id":"20181221_Havonta_szaz_titkos_megfigyelest_engedelyezett_iden_az_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244625e4-1da8-4793-aae3-d497d5197a87","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Havonta_szaz_titkos_megfigyelest_engedelyezett_iden_az_allam","timestamp":"2018. december. 21. 12:45","title":"Havonta száz titkos megfigyelést engedélyezett idén az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]