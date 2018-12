Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pletykák igaznak bizonyultak, a stúdió megerősítette, hogy nem szerepel többet a filmsorozatban.","shortLead":"A pletykák igaznak bizonyultak, a stúdió megerősítette, hogy nem szerepel többet a filmsorozatban.","id":"20181224_johnny_depp_karib_tenger_kalozai_franchise_deadpool","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0df1153-1fc3-44b9-b4ed-f44748cee871","keywords":null,"link":"/kultura/20181224_johnny_depp_karib_tenger_kalozai_franchise_deadpool","timestamp":"2018. december. 24. 22:21","title":"Kitették Johnny Deppet a Karib-tenger kalózaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5dd6516-2b24-42ce-b861-e2f95167503a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs csalás, nincs ámítás, konkrétan ezek az autók bírják legjobban mostanság az első 100 ezer kilométert.","shortLead":"Nincs csalás, nincs ámítás, konkrétan ezek az autók bírják legjobban mostanság az első 100 ezer kilométert.","id":"20181224_toplista_ezek_a_legjobb_autok_100_ezer_kilometer_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5dd6516-2b24-42ce-b861-e2f95167503a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4c0f62-f47e-44f1-93c2-4479eb8db218","keywords":null,"link":"/cegauto/20181224_toplista_ezek_a_legjobb_autok_100_ezer_kilometer_utan","timestamp":"2018. december. 24. 06:41","title":"Toplista: ezek a legjobb autók 100 ezer kilométer után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2159fa4b-193b-421e-b7ea-f3dc4150eee8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adott egy japán regénysorozat, egy abból készült anime, egy véletlen és egy 4chan-felhasználó, akiről senki sem tudja, hogy kicsoda. Mindezt összeadva sikerült megoldani azt a matematikai problémát, ami már 25 éve foglalkoztatja a tudósokat.","shortLead":"Adott egy japán regénysorozat, egy abból készült anime, egy véletlen és egy 4chan-felhasználó, akiről senki sem tudja...","id":"20181223_matematika_szuperpermutacio_elemek_sorrendje_4chan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2159fa4b-193b-421e-b7ea-f3dc4150eee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d89cca5-809e-471d-acbf-acc068fceef2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_matematika_szuperpermutacio_elemek_sorrendje_4chan","timestamp":"2018. december. 23. 11:03","title":"25 éves matematikai problémát oldott meg egy névtelen internetező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f347ee-3ec4-4e15-b722-2699d65f78ab","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hétvégén Port Talbotban, egy dél-walesi iparvárosban tűnt fel a legújabb Banksy-stencil egy vakolatlan garázs falán. ","shortLead":"A hétvégén Port Talbotban, egy dél-walesi iparvárosban tűnt fel a legújabb Banksy-stencil egy vakolatlan garázs falán. ","id":"20181223_Cinikus_karacsonyi_udvozletet_kuldott_Banksy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90f347ee-3ec4-4e15-b722-2699d65f78ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed2f0e3-c8cc-4de3-a953-9804a585aecc","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Cinikus_karacsonyi_udvozletet_kuldott_Banksy","timestamp":"2018. december. 23. 18:07","title":"Cinikus karácsonyi üdvözletet küldött Banksy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76247de-17ff-475b-b2e2-190c3d1b8975","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Der Spiegel azt állítja, hogy Claas Relotius újságíró az olvasóitól adományokat gyűjtött az egyik, részben fikción alapuló riportjához. Hogy a pénz hova lett, azt egyelőre senki sem tudja.","shortLead":"A Der Spiegel azt állítja, hogy Claas Relotius újságíró az olvasóitól adományokat gyűjtött az egyik, részben fikción...","id":"20181223_Penzt_csalhatott_ki_az_olvasoktol_a_hirhamisitassal_vadolt_nemet_ujsagiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a76247de-17ff-475b-b2e2-190c3d1b8975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc06e97-0bc1-4eef-a9af-f0b2679bdc0f","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Penzt_csalhatott_ki_az_olvasoktol_a_hirhamisitassal_vadolt_nemet_ujsagiro","timestamp":"2018. december. 23. 17:31","title":"Pénzt csalhatott ki az olvasóktól a hírhamisítással vádolt német újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93cb15f-e08d-4136-ad27-44a0b6208553","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookra posztolták az ország karácsonyfájáról készült felvételt – szánkók és tüntetők nélkül.","shortLead":"A Facebookra posztolták az ország karácsonyfájáról készült felvételt – szánkók és tüntetők nélkül.","id":"20181223_Timelapsevideoval_kivan_boldog_karacsonyt_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e93cb15f-e08d-4136-ad27-44a0b6208553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0676390e-4faf-49a5-8b5a-49ccdb84b4e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181223_Timelapsevideoval_kivan_boldog_karacsonyt_a_kormany","timestamp":"2018. december. 23. 14:37","title":"Timelapse-videóval kíván boldog karácsonyt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f08c2ec-3571-4857-895e-bd8e449167e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassan hagyományosnak mondható módon az Ételt az Életért Alapítvány idén karácsonyra is meghirdette jótékonysági ételosztását. Több száz tonna tartós élelmiszert és több ezer tál meleg ebédet osztanak ki idén is. Újdonság a „Küldj jókívánságot a szeretetfára” elnevezésű akció, amivel szeretnék felhívni a figyelmet a gondoskodás erejére. Az adventi akciók csúcspontja a Blaha Lujza téri ételosztás.","shortLead":"Lassan hagyományosnak mondható módon az Ételt az Életért Alapítvány idén karácsonyra is meghirdette jótékonysági...","id":"20181224_Ma_senki_se_maradjon_ehen_etelt_osztanak_a_Blaha_Lujza_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f08c2ec-3571-4857-895e-bd8e449167e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7341b0f8-4d7f-4876-b7c6-e6b4165f2838","keywords":null,"link":"/elet/20181224_Ma_senki_se_maradjon_ehen_etelt_osztanak_a_Blaha_Lujza_teren","timestamp":"2018. december. 24. 12:50","title":"Ma senki se maradjon éhen: ételt osztanak a Blaha Lujza téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c05bfb-1a65-4274-bf1c-dc02594d5df2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A készítők célja egy olyan autó megépítése volt, amivel a lehető leghosszabb ideig nem kell megállni. Még kerékcserére, olajcserére és tankolásra sem.","shortLead":"A készítők célja egy olyan autó megépítése volt, amivel a lehető leghosszabb ideig nem kell megállni. Még kerékcserére...","id":"20181225_12_ezer_kilometer_megallas_nelkul_korbefotoztuk_a_menet_kozbeni_gumi_es_olajcserere_alkalmas_autot_cadillac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3c05bfb-1a65-4274-bf1c-dc02594d5df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8761f7bd-1602-4926-a33a-a95c123c6a7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181225_12_ezer_kilometer_megallas_nelkul_korbefotoztuk_a_menet_kozbeni_gumi_es_olajcserere_alkalmas_autot_cadillac","timestamp":"2018. december. 25. 06:41","title":"12 ezer kilométer megállás nélkül: körbefotóztuk a menet közbeni kerék- és olajcserére alkalmas autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]