[{"available":true,"c_guid":"be3aa2e7-0a9f-4cc0-9c39-bc3c13136d04","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az ünnep alkalom a lelassulásra, de ugyanígy a kontrollvesztésre is. Ilyenkor újra szembesülhetünk azzal, hogy mi vagy egy családtagunk bőségesen él az alkohollal. Miért van ekkora különbség a családok között, és vajon válhatunk-e igazi családdá?","shortLead":"Az ünnep alkalom a lelassulásra, de ugyanígy a kontrollvesztésre is. Ilyenkor újra szembesülhetünk azzal, hogy mi vagy...","id":"20181223_Csalad_vedohalo_vagy_fojtogato_kotelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be3aa2e7-0a9f-4cc0-9c39-bc3c13136d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dd7a0e-be42-4cad-af66-422066162273","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181223_Csalad_vedohalo_vagy_fojtogato_kotelek","timestamp":"2018. december. 23. 20:15","title":"Család: védőháló vagy fojtogató kötelék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1667d9f9-39b1-4ddd-8e49-50679d14519d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két kutató lemodellezte, hogy hogyan tevődik át a biokapacitás az évszakok váltakozásával a Föld két féltekéje között.","shortLead":"Két kutató lemodellezte, hogy hogyan tevődik át a biokapacitás az évszakok váltakozásával a Föld két féltekéje között.","id":"20181223_termeszet_biokapacitas_fold_szivverese_animacio_gif","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1667d9f9-39b1-4ddd-8e49-50679d14519d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa662118-3f7c-492c-aa13-2e284181ac9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_termeszet_biokapacitas_fold_szivverese_animacio_gif","timestamp":"2018. december. 23. 15:03","title":"Lenyűgöző GIF: így ver a Föld szíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b643bedc-409d-44ec-84c1-327dba12be2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többet tud a mobilok kameráját okosító Google Lens. A szolgáltatás fontos mérföldkőhöz érkezett.","shortLead":"Egyre többet tud a mobilok kameráját okosító Google Lens. A szolgáltatás fontos mérföldkőhöz érkezett.","id":"20181223_google_lens_objektumok_azonositasa_mesterseges_intelligencia_kepfelismeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b643bedc-409d-44ec-84c1-327dba12be2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b324a5-10a1-4b5e-8332-01bab89ed6a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_google_lens_objektumok_azonositasa_mesterseges_intelligencia_kepfelismeres","timestamp":"2018. december. 23. 16:03","title":"Több mint 1 milliárd dolgot ismert fel ránézésre a Google mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93cb15f-e08d-4136-ad27-44a0b6208553","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookra posztolták az ország karácsonyfájáról készült felvételt – szánkók és tüntetők nélkül.","shortLead":"A Facebookra posztolták az ország karácsonyfájáról készült felvételt – szánkók és tüntetők nélkül.","id":"20181223_Timelapsevideoval_kivan_boldog_karacsonyt_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e93cb15f-e08d-4136-ad27-44a0b6208553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0676390e-4faf-49a5-8b5a-49ccdb84b4e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181223_Timelapsevideoval_kivan_boldog_karacsonyt_a_kormany","timestamp":"2018. december. 23. 14:37","title":"Timelapse-videóval kíván boldog karácsonyt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kitört az olaszországi Etna, Európa legmagasabb és legaktívabb tűzhányója, vastag hamuoszlop gomolyog a hegyből, a rossz látási viszonyok miatt a hatóságok lezárták a Szicília keleti partjánál lévő cataniai repülőteret.\r

","shortLead":"Kitört az olaszországi Etna, Európa legmagasabb és legaktívabb tűzhányója, vastag hamuoszlop gomolyog a hegyből...","id":"20181224_repuloteret_is_lezartak_a_kitoro_etna_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a52009-4eb8-49bb-8e72-b530c8613fab","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_repuloteret_is_lezartak_a_kitoro_etna_miatt","timestamp":"2018. december. 24. 19:52","title":"Repülőteret is lezártak a kitörő Etna miatt – fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e27e967-4be7-42f9-9a9b-ce0618bd9aa7","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Ha brit karácsonyi történetről van szó, a többségnek valószínűleg a Karácsonyi ének jut eszébe Charles Dickenstől. Pedig van egy másik is, Arthur király udvarából – gyönyörű téli napfordulós, kereszténység előtti, de keresztény szimbolikába ágyazva. A Sir Gawain és a Zöld Lovag a középkorból szól hozzánk, de hőse modernebb figura, mint gondolnánk.","shortLead":"Ha brit karácsonyi történetről van szó, a többségnek valószínűleg a Karácsonyi ének jut eszébe Charles Dickenstől...","id":"20181223_Sir_Gawain_es_a_Zold_Lovag_modern_karacsonyi_beavatas_a_kozepkorbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e27e967-4be7-42f9-9a9b-ce0618bd9aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5777ccf-0844-40e0-bbdf-3fd01f3439f9","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Sir_Gawain_es_a_Zold_Lovag_modern_karacsonyi_beavatas_a_kozepkorbol","timestamp":"2018. december. 23. 20:00","title":"A karácsonyi lovag, akit a kudarc tett hőssé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7604a5-2935-4d8b-b2b6-62c3491d5bea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfő este 373-ra nőtt azok száma, akik a szombati indonéziai szökőár miatt vesztették életüket. A sérültek száma meghaladja az 1450-et és legalább 128 embert tartanak nyilván eltűntként – közölte a szigetország katasztrófavédelmének szóvivője, Sutopo Purwo Nugroho.\r

","shortLead":"Hétfő este 373-ra nőtt azok száma, akik a szombati indonéziai szökőár miatt vesztették életüket. A sérültek száma...","id":"20181224_cunami_szokoar_indonezia_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a7604a5-2935-4d8b-b2b6-62c3491d5bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189e011b-b791-4107-92d5-c36f5d5015b9","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_cunami_szokoar_indonezia_halalos_aldozatok","timestamp":"2018. december. 24. 21:09","title":"Egyre nő a cunami halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c05bfb-1a65-4274-bf1c-dc02594d5df2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A készítők célja egy olyan autó megépítése volt, amivel a lehető leghosszabb ideig nem kell megállni. Még kerékcserére, olajcserére és tankolásra sem.","shortLead":"A készítők célja egy olyan autó megépítése volt, amivel a lehető leghosszabb ideig nem kell megállni. Még kerékcserére...","id":"20181225_12_ezer_kilometer_megallas_nelkul_korbefotoztuk_a_menet_kozbeni_gumi_es_olajcserere_alkalmas_autot_cadillac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3c05bfb-1a65-4274-bf1c-dc02594d5df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8761f7bd-1602-4926-a33a-a95c123c6a7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181225_12_ezer_kilometer_megallas_nelkul_korbefotoztuk_a_menet_kozbeni_gumi_es_olajcserere_alkalmas_autot_cadillac","timestamp":"2018. december. 25. 06:41","title":"12 ezer kilométer megállás nélkül: körbefotóztuk a menet közbeni kerék- és olajcserére alkalmas autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]