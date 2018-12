Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fa19c86-0277-4e13-9754-d82564ac6847","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfői brit sajtóértesülés szerint Theresa May brit miniszterelnök csaknem egy héttel lerövidítette kormánya karácsonyi szünetét, és már január 2-ára kabinetülést hívott össze annak megvitatására, hogy milyen következményekkel járhat a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnése.","shortLead":"Hétfői brit sajtóértesülés szerint Theresa May brit miniszterelnök csaknem egy héttel lerövidítette kormánya karácsonyi...","id":"20181224_Theresa_May_alaposan_megkurtitotta_a_kormany_karacsonyi_szunetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fa19c86-0277-4e13-9754-d82564ac6847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09587c3-79e3-4550-a0d2-87adc6a7389b","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_Theresa_May_alaposan_megkurtitotta_a_kormany_karacsonyi_szunetet","timestamp":"2018. december. 24. 14:28","title":"Theresa May alaposan megkurtította a kormány karácsonyi szünetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23ce649-9d89-40b9-9244-4a87d14b2ca6","c_author":"Fazekas Zsuzsa","category":"itthon","description":"Míg 1918 decemberének elején reális lehetőségként merülhetett fel egy dunai konföderáció létrehozása az Osztrák–Magyar Monarchia romjain, addig karácsonyra a román hadsereg már bevonult Kolozsvárra. Egy hónap alatt világossá vált, hogy Magyarország az addigi formájában nem marad egyben. ","shortLead":"Míg 1918 decemberének elején reális lehetőségként merülhetett fel egy dunai konföderáció létrehozása az Osztrák–Magyar...","id":"20181224_Karacsony_1918__amikor_elszalltak_a_magyar_remenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d23ce649-9d89-40b9-9244-4a87d14b2ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b1102a-d86a-4c96-bd12-1acc60c740df","keywords":null,"link":"/itthon/20181224_Karacsony_1918__amikor_elszalltak_a_magyar_remenyek","timestamp":"2018. december. 24. 14:00","title":"Karácsony 1918 – amikor elszálltak a magyar remények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189c577f-90fa-4977-a132-218ca4c2b54c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mondjon egy olyan karácsonyi filmet, amelyiknek nő a főszereplője! Ugye, hogy nehéz? Viszont itt van nekünk Steve Martin, Chevy Chase és Jim Carrey, akik nélkül ma már elképzelni sem tudnánk az ünnepi tévéműsort. Összeszedtük a férfiakat, akik nélkül nincs karácsony.","shortLead":"Mondjon egy olyan karácsonyi filmet, amelyiknek nő a főszereplője! Ugye, hogy nehéz? Viszont itt van nekünk Steve...","id":"20181224_Ferfiak_akik_nelkul_nem_lenne_igazi_a_karacsonyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=189c577f-90fa-4977-a132-218ca4c2b54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8a381a-10c0-46f8-b47e-db404fc4e551","keywords":null,"link":"/kultura/20181224_Ferfiak_akik_nelkul_nem_lenne_igazi_a_karacsonyunk","timestamp":"2018. december. 24. 17:00","title":"Férfiak, akik nélkül nem lenne igazi a karácsonyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú végzése is megerősítette Miklós Edit elnöki bejegyzését a Magyar Sí Szövetségben.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú végzése is megerősítette Miklós Edit elnöki bejegyzését a Magyar Sí Szövetségben.","id":"20181224_Dontott_a_birosag_Miklos_Edit_a_siszovetseg_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e9a91a-0a70-4f7d-a0f6-97f0ec07472e","keywords":null,"link":"/sport/20181224_Dontott_a_birosag_Miklos_Edit_a_siszovetseg_elnoke","timestamp":"2018. december. 24. 16:08","title":"Döntött a bíróság: Miklós Edit a síszövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9adfb24-5e97-4325-b689-7b50d403c662","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"kultura","description":"Miért van az, hogy nyolc év kormányzás után a könyvespolcokon még mindig egymásba érnek a Parti Nagy Lajosok?","shortLead":"Miért van az, hogy nyolc év kormányzás után a könyvespolcokon még mindig egymásba érnek a Parti Nagy Lajosok?","id":"20181226_ParaKovacs_A_kultura_vajon_mi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9adfb24-5e97-4325-b689-7b50d403c662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738982e3-6b3b-4cf9-889d-629e2d5c3fd3","keywords":null,"link":"/kultura/20181226_ParaKovacs_A_kultura_vajon_mi","timestamp":"2018. december. 26. 09:50","title":"Para-Kovács: A kultúra vajon mi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048a0782-1359-4afd-9bfd-8f181256c08a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Igazi mohikánok már, mégis kipusztíthatlannak tűnnek a telefonfülkék. Pedig volt idő, mikor erővel próbáltak meg fellépni ellenük a szolgáltatók. A mobilos és az okosmobilos korszak robbanását is túlélő állomásokat a következő 100 év várható fejlesztései se nagyon fenyegetik.","shortLead":"Igazi mohikánok már, mégis kipusztíthatlannak tűnnek a telefonfülkék. Pedig volt idő, mikor erővel próbáltak meg...","id":"20181225_telefonfulke_okostelefon_vezetes_telefon_telefonalas_hivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=048a0782-1359-4afd-9bfd-8f181256c08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dece0de5-0f7c-4e42-b306-43a9541ae07b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181225_telefonfulke_okostelefon_vezetes_telefon_telefonalas_hivas","timestamp":"2018. december. 25. 15:00","title":"Amit az okostelefon sem tudott kipusztítani: 90 éve vannak velünk a telefonfülkék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főként sport- és egyházi célokra, de más fontos projektekre is jutott.","shortLead":"Főként sport- és egyházi célokra, de más fontos projektekre is jutott.","id":"20181225_Gyorsan_elszort_72_milliard_forintot_ev_vege_elott_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4f5514-7c19-4e5a-b5fb-464af4666a55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181225_Gyorsan_elszort_72_milliard_forintot_ev_vege_elott_a_kormany","timestamp":"2018. december. 25. 19:43","title":"Gyorsan elszórt 72 milliárd forintot év vége előtt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0feb78-48fd-4d35-90e1-08d90f2023ac","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A PSG 20 éves támadója idén összesen 34 gólt szerzett. ","shortLead":"A PSG 20 éves támadója idén összesen 34 gólt szerzett. ","id":"20181225_Mbappe_az_ev_francia_labdarugoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca0feb78-48fd-4d35-90e1-08d90f2023ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8468c137-e72e-4946-850e-2600af36ee89","keywords":null,"link":"/sport/20181225_Mbappe_az_ev_francia_labdarugoja","timestamp":"2018. december. 25. 19:11","title":"Mbappé az év francia labdarúgója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]