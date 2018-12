Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d43b06ba-b15d-402f-aafe-35d9dad1e2d5","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Az ország GDP-je a lakói írásbeliségének fejlettségétől is függ – jelzi az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának magyar tanszékét vezető egyetemi tanár, Steklács János, aki XXI. századi oktatási módszereket ajánl.","shortLead":"Az ország GDP-je a lakói írásbeliségének fejlettségétől is függ – jelzi az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának magyar...","id":"201846__steklacs_janos_olvasaskutato__tabula_rasarol_elmenyadasrol__nem_kotelezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d43b06ba-b15d-402f-aafe-35d9dad1e2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58860710-f1b6-4314-acb3-f20723ec6559","keywords":null,"link":"/kultura/201846__steklacs_janos_olvasaskutato__tabula_rasarol_elmenyadasrol__nem_kotelezo","timestamp":"2018. december. 30. 09:05","title":"Miért kellene egy egész korcsoportnak ugyanazt a kötelező olvasmányt feladni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef14fdd7-4e9e-4e3a-b23b-e8a697048d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek délutánra szerveztek tiltakozást Nagy Imre szobrának elszállítása miatt.","shortLead":"Péntek délutánra szerveztek tiltakozást Nagy Imre szobrának elszállítása miatt.","id":"20181228_Gyertyagyujtassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef14fdd7-4e9e-4e3a-b23b-e8a697048d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4f7556-2f5a-4cd3-af76-3afaece5a70e","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Gyertyagyujtassal","timestamp":"2018. december. 28. 18:09","title":"Gyertyákat gyújtottak a demonstrálók a Nagy Imre-szobor hűlt helyén a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiszivárgott a macedón kormány által indított vizsgálat eredménye.","shortLead":"Kiszivárgott a macedón kormány által indított vizsgálat eredménye.","id":"20181229_New_York_Times_magyarok_szoktettek_Gruevszkit_Macedoniabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c2b20a-40f7-483f-b7b5-8e7fe42723b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_New_York_Times_magyarok_szoktettek_Gruevszkit_Macedoniabol","timestamp":"2018. december. 29. 17:39","title":"Gruevszki szökése: A New York Times is magyar szálról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5fa9fe-7e64-4b48-b483-316c91de0f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Lesznek azért napos időszakok, de esőre és szélre is számíthatunk szombaton.\r

\r

","shortLead":"Lesznek azért napos időszakok, de esőre és szélre is számíthatunk szombaton.\r

\r

","id":"20181229_Valtozekony_idojarast_hoz_az_ev_utolso_szombatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5fa9fe-7e64-4b48-b483-316c91de0f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0ffe43-fc1b-4a29-97bb-5f43389f78c0","keywords":null,"link":"/idojaras/20181229_Valtozekony_idojarast_hoz_az_ev_utolso_szombatja","timestamp":"2018. december. 29. 09:23","title":"Változékony időjárást hoz az év utolsó szombatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6568c04a-c666-4b4d-b245-8e736b22638e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi többször meg is ütötte az idős nőt. ","shortLead":"A férfi többször meg is ütötte az idős nőt. ","id":"20181230_Villamoson_rabolt_ki_egy_idos_not_feladta_magat_a_rendorsegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6568c04a-c666-4b4d-b245-8e736b22638e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601fb165-715f-465c-8f2f-8f8a44e7102a","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Villamoson_rabolt_ki_egy_idos_not_feladta_magat_a_rendorsegen","timestamp":"2018. december. 30. 08:22","title":"Villamoson rabolt ki egy idős nőt, feladta magát a rendőrségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég egyértelműen fogalmazta meg a véleményét: szerinte a \"tűzijáték balf*szoknak való\". ","shortLead":"Elég egyértelműen fogalmazta meg a véleményét: szerinte a \"tűzijáték balf*szoknak való\". ","id":"20181230_ByeAlex_szilveszter_tuzijatek_petarda_Instagram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b024696d-572d-4564-9398-82c45c246e37","keywords":null,"link":"/elet/20181230_ByeAlex_szilveszter_tuzijatek_petarda_Instagram","timestamp":"2018. december. 30. 15:59","title":"ByeAlex alaposan beszólt azoknak, akik tűzijátékoznak szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még maradt pár nap az évből a megállapodásra, de ha vasárnap a munkaadók és munkavállalók képviselői nem egyeznek meg a 2019-től érvényes béremelésekről, a kormány előbbiek javaslatára hallgatva dönthet – írja a Népszava szombati számában.","shortLead":"Még maradt pár nap az évből a megállapodásra, de ha vasárnap a munkaadók és munkavállalók képviselői nem egyeznek meg...","id":"20181229_A_munkaadok_jarhatnak_jol_ha_vasarnap_sincs_megallapodas_a_minimalberrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4331925a-5bf4-4169-9742-8207802803bf","keywords":null,"link":"/kkv/20181229_A_munkaadok_jarhatnak_jol_ha_vasarnap_sincs_megallapodas_a_minimalberrol","timestamp":"2018. december. 29. 09:43","title":"A munkaadók járhatnak jól, ha vasárnap sincs megállapodás a minimálbérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e9ce6b-b72c-49a5-a53e-7673c4594f54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi utazó nagykövetet váltja a KDNP-s politikus.","shortLead":"Az eddigi utazó nagykövetet váltja a KDNP-s politikus.","id":"20181229_Miniszteri_biztos_kapott_Orbanek_Hungary_Helps_programja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58e9ce6b-b72c-49a5-a53e-7673c4594f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346a9f23-35c2-404b-a8e5-03c43264a607","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Miniszteri_biztos_kapott_Orbanek_Hungary_Helps_programja","timestamp":"2018. december. 29. 18:55","title":"Miniszteri biztost kapott Orbánék Hungary Helps programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]