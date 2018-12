Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"732377b7-ecc3-4b65-bf9f-fab347c02a71","c_author":"Szauer Tamás","category":"tudomany","description":"Cédric Villani, a matematika Lady Gagájaként is emlegetett tudós adott exkluzív interjút a HVG munkatársának a Lisszabonban megrendezett Web Summit technológiai konferencián. A francia parlamentben Emmanuel Macron elnököt segítő tudós-politikust kérdeztük politikáról, tudományról és Magyarországról.","shortLead":"Cédric Villani, a matematika Lady Gagájaként is emlegetett tudós adott exkluzív interjút a HVG munkatársának...","id":"20181130_cedric_villani_interju_orban_viktor_emmanuel_macron_ep_valasztasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=732377b7-ecc3-4b65-bf9f-fab347c02a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07495725-84d2-40de-83fd-6a0d66027dd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_cedric_villani_interju_orban_viktor_emmanuel_macron_ep_valasztasok","timestamp":"2018. november. 30. 15:00","title":"Orbánnak nincs meg az ereje: „Lehet verni hangosan az asztalt, de a számok nem hazudnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba64ad7a-7fdf-4f90-954e-6d0855a4293c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak nem a szombati munkanap zavarta meg ennyire ezt az autóst. ","shortLead":"Csak nem a szombati munkanap zavarta meg ennyire ezt az autóst. ","id":"20181201_Kaposvari_parkolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba64ad7a-7fdf-4f90-954e-6d0855a4293c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416f7e92-d390-4708-b185-fc5e43890cfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_Kaposvari_parkolas","timestamp":"2018. december. 01. 14:15","title":"Milyen erők mozgatják azokat az autósokat, aki így parkolnak? – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd344399-4710-4b20-89ab-1f443bb9f3e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fogyatékkal élők védelméről szóló törvény megsértésével vádolja egy vak férfi a Playboyt, kártérítésért perel.","shortLead":"A fogyatékkal élők védelméről szóló törvény megsértésével vádolja egy vak férfi a Playboyt, kártérítésért perel.","id":"20181130_Beperelte_egy_vak_ferfi_a_Playboyt_mert_latasserultek_nem_olvashatjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd344399-4710-4b20-89ab-1f443bb9f3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba6bbf6-75d7-401b-a932-eb10ee99cbfa","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Beperelte_egy_vak_ferfi_a_Playboyt_mert_latasserultek_nem_olvashatjak","timestamp":"2018. november. 30. 12:30","title":"Beperelte egy vak férfi a Playboyt, mert látássérültek nem olvashatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66303c8-2172-4502-901c-47a35bdb3871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Molnár György Elefánt a napokban kapta meg a szöveteredményét.\r

