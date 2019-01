Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"És emellett igen: ez a remény éve volt. Meg a fiataloké.","shortLead":"És emellett igen: ez a remény éve volt. Meg a fiataloké.","id":"20181231_Nagy_Ivan_Zsolt_Az_ev_amikor_Orban_Viktor_elveszitette_helyet_a_tortenelemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f52beb-da8c-4917-8213-2607c9cd27aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Nagy_Ivan_Zsolt_Az_ev_amikor_Orban_Viktor_elveszitette_helyet_a_tortenelemben","timestamp":"2018. december. 31. 11:20","title":"Nagy Iván Zsolt: Az év, amikor Orbán Viktor elbukta a történelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állatot lelőtték.","shortLead":"Az állatot lelőtték.","id":"20181231_Megolte_egyik_gondozojat_egy_eszakkarolinai_vadaspark_oroszlanja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca381254-38fd-4cde-9531-f97978794e59","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Megolte_egyik_gondozojat_egy_eszakkarolinai_vadaspark_oroszlanja","timestamp":"2018. december. 31. 18:56","title":"Megölte egyik gondozóját egy észak-karolinai vadaspark oroszlánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b485f88-24f7-42dd-9624-9c7338b42198","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány latin-amerikai államfő, valamint Benjamin Netanjahu izraeli és Orbán Viktor magyar kormányfő vesz részt a szélsőjobboldali brazil államfő, Jair Bolsonaro beiktatásán. Míg Netanjahu leginkább azért utazott a latin-amerikai országba, mert Bolsonaro megígérte, Jeruzsálembe viszi át hazája izraeli nagykövetségét, a magyar miniszterelnök azzal magyarázta a meghívás elfogadását, hogy elismeréssel látja, a Magyarország által fontosnak tartott értékeket Bolsonaro győzelemre vitte hazájában. ","shortLead":"Néhány latin-amerikai államfő, valamint Benjamin Netanjahu izraeli és Orbán Viktor magyar kormányfő vesz részt...","id":"20190101_Madarat_tollarol__idezetek_Bolsonarotol_akinek_beiktatasan_Orban_is_reszt_vesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b485f88-24f7-42dd-9624-9c7338b42198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc4f58a-df24-4668-aa4c-40fe97980875","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Madarat_tollarol__idezetek_Bolsonarotol_akinek_beiktatasan_Orban_is_reszt_vesz","timestamp":"2019. január. 01. 15:10","title":"Madarat tolláról – idézetek Bolsonarótól, akinek beiktatásán Orbán is részt vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93612627-b07a-478c-956a-09b371a4d560","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupány néhány órának kellett eltelnie az idei évből ahhoz, hogy megszülessen az első mém a túlóratörvényről. A hangsúly pedig éppen ezen a néhány órán van.","shortLead":"Csupány néhány órának kellett eltelnie az idei évből ahhoz, hogy megszülessen az első mém a túlóratörvényről...","id":"20190101_tuloratorveny_chuck_norris_400_ora_tulora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93612627-b07a-478c-956a-09b371a4d560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440aea89-664e-4337-8297-d0903f1737cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190101_tuloratorveny_chuck_norris_400_ora_tulora","timestamp":"2019. január. 01. 13:03","title":"Megjött az első 2019-es mém a túlóratörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2fb94a-d3ad-4389-b319-7525ac589d27","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nyolcvanhét éves korában elhunyt Miklósházy Attila jezsuita püspök, aki 1989-től 2006-ig a külföldön élő magyar katolikusok püspöke volt - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Nyolcvanhét éves korában elhunyt Miklósházy Attila jezsuita püspök, aki 1989-től 2006-ig a külföldön élő magyar...","id":"20181230_Elhunyt_Mikloshazy_Attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2fb94a-d3ad-4389-b319-7525ac589d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45182a63-5b1e-4af8-99c1-cb615a92ad18","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Elhunyt_Mikloshazy_Attila","timestamp":"2018. december. 30. 18:54","title":"Elhunyt Miklósházy Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nincs \"rabszolgatörvény\", tehát nem is kell semmit módosítani. Nagy Imrével pedig semmi problémája nincs a kormánynak.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nincs \"rabszolgatörvény\", tehát nem is kell semmit módosítani. Nagy...","id":"20181231_Gulyas_Gergely_Az_ellenzek_nagy_resze_antidemokratikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff23629-eed8-4752-a2e1-6a5584f6d7f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Gulyas_Gergely_Az_ellenzek_nagy_resze_antidemokratikus","timestamp":"2018. december. 31. 15:31","title":"Gulyás Gergely: Az ellenzék nagy része antidemokratikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helytelen lakossági tüzelés a légszennyezettség egyik fő forrása - közölte a Tisztifőorvos. ","shortLead":"A helytelen lakossági tüzelés a légszennyezettség egyik fő forrása - közölte a Tisztifőorvos. ","id":"20181230_Karacsonyfa_lakossagi_tuzeles_egetes_tisztifoorvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74447771-a332-4237-acdb-db9792dfcfec","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Karacsonyfa_lakossagi_tuzeles_egetes_tisztifoorvos","timestamp":"2018. december. 30. 19:37","title":"Ezért ne égesse el a karácsonyfát az ünnepek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hajlíthatók okostelefon, repülő mesterséges intelligencia, az embert a megszólalásig utánozni képes mesterséges intelligencia. Csupán néhány dolog, amit a 2018-as év hozott nekünk. Az év végéhez közeledve most összeszedtük nyolc bejelentést, ami valamiért fontos volt az elmúlt egy évben.","shortLead":"Hajlíthatók okostelefon, repülő mesterséges intelligencia, az embert a megszólalásig utánozni képes mesterséges...","id":"20181231_az_ev_legerdekesebb_talalmanyai_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6013c02b-5c25-4be3-8979-77527730e17b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181231_az_ev_legerdekesebb_talalmanyai_2018","timestamp":"2018. december. 31. 08:03","title":"8 találmány, ami meghatározta 2018-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]