Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaef3a91-aac6-49c4-9aed-38c8092985bd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Élnek-e vámpírok Lengyelországban - ez csak az egyike a brit külügyminisztériumhoz 2018-ban befutott legmeghökkentőbb állampolgári kérdéseknek, amelyből a tárca kisebb év végi rangsort állított össze.","shortLead":"Élnek-e vámpírok Lengyelországban - ez csak az egyike a brit külügyminisztériumhoz 2018-ban befutott legmeghökkentőbb...","id":"20181230_Brit_kulugyminiszterium_meghokkento_kerdesek_rangsor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaef3a91-aac6-49c4-9aed-38c8092985bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675ec00f-87cd-4aa9-bfef-6dc180b76c38","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Brit_kulugyminiszterium_meghokkento_kerdesek_rangsor","timestamp":"2018. december. 30. 14:11","title":"Mit tegyek, ha kóbor macska pisilt az ágyra? Az év meghökkentő kérdéseit rangsorolta a brit külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc21e98c-31e6-4250-8dc0-ec279964e426","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eredetileg tervezett április 20. helyett három hónappal később, július 20-án tartják meg az elnökválasztást Afganisztánban - jelentette be vasárnap a helyi választási bizottság Kabulban.","shortLead":"Az eredetileg tervezett április 20. helyett három hónappal később, július 20-án tartják meg az elnökválasztást...","id":"20181230_Afganisztan_elnokvalasztas_halasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc21e98c-31e6-4250-8dc0-ec279964e426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef9aadb-e309-4e23-9fca-38e5003be2f5","keywords":null,"link":"/vilag/20181230_Afganisztan_elnokvalasztas_halasztas","timestamp":"2018. december. 30. 16:47","title":"Elhalasztják az afganisztáni elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1597f130-2868-41c7-b8d8-68ddde0a23e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De azért követi az eseményeket. ","shortLead":"De azért követi az eseményeket. ","id":"20181230_Parti_Nagy_Lajos_politika_kozallapotok_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1597f130-2868-41c7-b8d8-68ddde0a23e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01822c2-f42a-410c-ba46-fd7a350801dc","keywords":null,"link":"/kultura/20181230_Parti_Nagy_Lajos_politika_kozallapotok_valasztas","timestamp":"2018. december. 30. 19:56","title":"Parti Nagy Lajos: A választás óta nem érzem azt, hogy írnom kellene a politikáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00823dd-71af-412c-94bb-d22f313af393","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ketten is olyan üzenetet tettek közzé a zenekarból a közösségi médiában, amely azt sejteti, hogy változások vannak. ","shortLead":"Ketten is olyan üzenetet tettek közzé a zenekarból a közösségi médiában, amely azt sejteti, hogy változások vannak. ","id":"20181230_Otthagyja_a_Punnany_Massifot_ket_tagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c00823dd-71af-412c-94bb-d22f313af393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845030aa-0ece-4fb4-9d80-34654eb1744f","keywords":null,"link":"/kultura/20181230_Otthagyja_a_Punnany_Massifot_ket_tagja","timestamp":"2018. december. 30. 12:54","title":"Otthagyja a Punnany Massifot két tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928d58e2-7eac-472a-897e-eedfd4cae77b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy holland cég 30 ezer dollárért atombiztos módját kínálja az örökítőanyag-tárolásnak.","shortLead":"Egy holland cég 30 ezer dollárért atombiztos módját kínálja az örökítőanyag-tárolásnak.","id":"201846_magok_azurben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=928d58e2-7eac-472a-897e-eedfd4cae77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a927b8-f4bf-46ca-87dd-e986e9eab106","keywords":null,"link":"/tudomany/201846_magok_azurben","timestamp":"2018. december. 30. 12:00","title":"Spermiumot és petesejtet lő ki az űrbe egy holland vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állatot lelőtték.","shortLead":"Az állatot lelőtték.","id":"20181231_Megolte_egyik_gondozojat_egy_eszakkarolinai_vadaspark_oroszlanja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca381254-38fd-4cde-9531-f97978794e59","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Megolte_egyik_gondozojat_egy_eszakkarolinai_vadaspark_oroszlanja","timestamp":"2018. december. 31. 18:56","title":"Megölte egyik gondozóját egy észak-karolinai vadaspark oroszlánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az udvarra menekült, de a férfi a késsel a kezében futott utána.","shortLead":"A nő az udvarra menekült, de a férfi a késsel a kezében futott utána.","id":"20181231_Berugta_az_ajtot_majd_kessel_tamadt_egy_nore_egy_ukran_ferfi_Mosonmagyarovaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2dd7ee3-75ea-42b5-967f-19079dbe909f","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Berugta_az_ajtot_majd_kessel_tamadt_egy_nore_egy_ukran_ferfi_Mosonmagyarovaron","timestamp":"2018. december. 31. 16:10","title":"Berúgta az ajtót, majd késsel támadt egy nőre egy ukrán férfi Mosonmagyaróváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c616a450-6a10-4f0e-bb13-3323f98b9df7","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"elet","description":"Akadnak, akik a legszívesebben kitiltanák a fiákereket a bécsi belvárosból, ám a hajtók kitartanak. Őket viszont az állatvédők figyelik, hogy jól bánnak-e a lovaikkal.","shortLead":"Akadnak, akik a legszívesebben kitiltanák a fiákereket a bécsi belvárosból, ám a hajtók kitartanak. Őket viszont...","id":"201851__becsi_fiakeresek__tiltast_akarok__lojolet__hangos_patak_tuloraztatott_lovak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c616a450-6a10-4f0e-bb13-3323f98b9df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3599f628-380a-4a0f-83db-511883fbab98","keywords":null,"link":"/elet/201851__becsi_fiakeresek__tiltast_akarok__lojolet__hangos_patak_tuloraztatott_lovak","timestamp":"2018. december. 31. 12:30","title":"A nagy bécsi lovasháború: üzlet vagy hagyomány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]