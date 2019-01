Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5d41395-62c7-4cd5-b68a-bd470fa9a3c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külföldi férfiakkal szemben vádat emeltek.","shortLead":"A külföldi férfiakkal szemben vádat emeltek.","id":"20190104_300_ezer_forintos_aranylancot_loptak_egy_Balatonparti_fesztivalon_de_elkaptak_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5d41395-62c7-4cd5-b68a-bd470fa9a3c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b5af67-7240-4032-9002-9f739852435c","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_300_ezer_forintos_aranylancot_loptak_egy_Balatonparti_fesztivalon_de_elkaptak_oket","timestamp":"2019. január. 04. 09:22","title":"300 ezer forintos aranyláncot loptak egy Balaton-parti fesztiválon, de elkapták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A táncdaléneklés honi királya, aki mai celebvilágban is megtalálja helyét. Több mint 60 éve lépett először színpadra, de ma is tömegek járnak a koncertjeire. Még a Sziget-közönség is oda van érte. Nyolc évtized, nyolc dal - tudja folytatni a szövegeket?



","shortLead":"A táncdaléneklés honi királya, aki mai celebvilágban is megtalálja helyét. Több mint 60 éve lépett először színpadra...","id":"20190104_Biztos_hogy_mindenki_ismeri_a_dalait__Korda_Gyorgy_80_eves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023235a4-71da-4c33-acf1-6077e09b4879","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_Biztos_hogy_mindenki_ismeri_a_dalait__Korda_Gyorgy_80_eves","timestamp":"2019. január. 04. 13:48","title":"Biztos, hogy mindenki ismeri a dalait? - Korda György 80 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e4a08e-0a49-41f8-b968-03885cdc2a01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan minden fontos kérdésre választ kapunk az életben.","shortLead":"Lassan minden fontos kérdésre választ kapunk az életben.","id":"20190104_Mennyi_ideig_birja_egy_auto_motorja_fejjel_lefele__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e4a08e-0a49-41f8-b968-03885cdc2a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c90fc25-2a41-4f68-a489-4193b39aadba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190104_Mennyi_ideig_birja_egy_auto_motorja_fejjel_lefele__video","timestamp":"2019. január. 04. 15:05","title":"Mennyi ideig bírja egy autó motorja fejjel lefelé? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Éveken keresztül károsította meg az Omegát egy német férfi – állítja a zenekar billentyűse, Benkő László.



","shortLead":"Éveken keresztül károsította meg az Omegát egy német férfi – állítja a zenekar billentyűse, Benkő László.



","id":"20190104_Benko_szerint_szazmilliokkal_nyulta_le_az_Omegat_egy_szelhamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f6e1b8-c7ca-4c5d-8d6a-d1c88aa47879","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_Benko_szerint_szazmilliokkal_nyulta_le_az_Omegat_egy_szelhamos","timestamp":"2019. január. 04. 08:38","title":"Benkő szerint százmilliókkal nyúlta le az Omegát egy szélhámos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258fd7fb-1029-47c8-83da-c65709abf375","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsi-gyártó első divatterepjáróra mostantól extrém nagy felniket is fel lehet tenni.","shortLead":"Az olasz sportkocsi-gyártó első divatterepjáróra mostantól extrém nagy felniket is fel lehet tenni.","id":"20190104_ugy_kellett_mar_a_24_colos_kerek_az_uj_lambora_mint_egy_falat_kenyer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=258fd7fb-1029-47c8-83da-c65709abf375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc91611-a86a-49c4-9de6-e5a6518fabab","keywords":null,"link":"/cegauto/20190104_ugy_kellett_mar_a_24_colos_kerek_az_uj_lambora_mint_egy_falat_kenyer","timestamp":"2019. január. 04. 13:21","title":"Úgy kellett már a 24 colos kerék az új Lambóra, mint egy falat kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ebd6ef1-05df-4cf7-ab07-fc176e7aac9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három napja született egy kis Grévy-zebra a Nyíregyházi Állatparkban, amelyet az MTI fotósa örökített meg. ","shortLead":"Három napja született egy kis Grévy-zebra a Nyíregyházi Állatparkban, amelyet az MTI fotósa örökített meg. ","id":"20190103_Fotok_Tunderi_kiszebra_szuletett_Nyiregyhazan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ebd6ef1-05df-4cf7-ab07-fc176e7aac9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ecff630-5379-4c53-a661-a49c35a933ba","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Fotok_Tunderi_kiszebra_szuletett_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. január. 03. 11:57","title":"Fotók: Tündéri kiszebra született Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elek Ákos újra az NB I-ben játszhat.","shortLead":"Elek Ákos újra az NB I-ben játszhat.","id":"20190103_Kazahsztanbol_igazolhat_regiuj_valogatott_kozeppalyast_a_Vidi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e239d446-4580-4ddd-a275-763d41ba2a9a","keywords":null,"link":"/sport/20190103_Kazahsztanbol_igazolhat_regiuj_valogatott_kozeppalyast_a_Vidi","timestamp":"2019. január. 03. 08:23","title":"Kazahsztánból igazolhat egy régi-új válogatott középpályást a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51aa6850-12db-41b6-bf99-8afdb5b16f4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség politikai bűncselekmény gyanújával indított eljárást.","shortLead":"A rendőrség politikai bűncselekmény gyanújával indított eljárást.","id":"20190104_Ugy_tunik_megvan_kik_robbantottak_a_nemet_AfD_egyik_partirodajanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51aa6850-12db-41b6-bf99-8afdb5b16f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b2b6eb-3d90-4ae5-a4a5-fa08eaa2fa43","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Ugy_tunik_megvan_kik_robbantottak_a_nemet_AfD_egyik_partirodajanal","timestamp":"2019. január. 04. 13:37","title":"Úgy tűnik, megvan, kik robbantottak a német AfD egyik pártirodájánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]