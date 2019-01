Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f305b512-958b-42ab-9c49-ef98ee96d3f5","c_author":"","category":"vilag","description":"Sűrű ködként lepi be Új-Delhit a sűrű szmog, a szálló por mennyisége 12-szeresen haladja meg az USA-ban meghatározott egészségügyi határértéket. A 20 milliós városban az ipari üzemek és a járművek ontják a mérgező anyagokat.","shortLead":"Sűrű ködként lepi be Új-Delhit a sűrű szmog, a szálló por mennyisége 12-szeresen haladja meg az USA-ban meghatározott...","id":"20190103_Mar_alig_latnak_UjDelhiben_a_suru_szmogtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f305b512-958b-42ab-9c49-ef98ee96d3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e515c9-89ff-4e07-a9e0-5d4fc33becaa","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Mar_alig_latnak_UjDelhiben_a_suru_szmogtol","timestamp":"2019. január. 03. 14:44","title":"Már alig látnak Új-Delhiben a sűrű szmogtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint ráadásul „csodálatosat”.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint ráadásul „csodálatosat”.","id":"20190102_Trump_megint_levelet_kapott_Kim_Dzsong_Untol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c801169-d33b-40d2-99ad-eb45d4643d12","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Trump_megint_levelet_kapott_Kim_Dzsong_Untol","timestamp":"2019. január. 02. 20:41","title":"Trump megint levelet kapott Kim Dzsong Untól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32767ad-5916-4bac-9682-f3196371a1d5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Plovdiv és Matera lesz Európa Kulturális Fővárosa az idén. ","shortLead":"Plovdiv és Matera lesz Európa Kulturális Fővárosa az idén. ","id":"20190103_Bolgar_es_olasz_kulturalis_fovarosa_lesz_iden_Europanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e32767ad-5916-4bac-9682-f3196371a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097ef222-9124-4921-9b20-4390d40e1a87","keywords":null,"link":"/kultura/20190103_Bolgar_es_olasz_kulturalis_fovarosa_lesz_iden_Europanak","timestamp":"2019. január. 03. 13:40","title":"Bolgár és olasz kulturális fővárosa lesz idén Európának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újévi interjúban magyarázza az ÁSZ-elnök, miért jó a túlóratörvény, és miért hihette néha azt a közvélemény, hogy a túlárazás korrupciót jelent.","shortLead":"Újévi interjúban magyarázza az ÁSZ-elnök, miért jó a túlóratörvény, és miért hihette néha azt a közvélemény...","id":"20190102_Domokos_Laszlo_a_tuloratorvenytol_feheredik_a_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639f2c85-3927-41d4-b621-19def5e00d7f","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Domokos_Laszlo_a_tuloratorvenytol_feheredik_a_gazdasag","timestamp":"2019. január. 02. 07:47","title":"Domokos László: A túlóratörvénytől fehéredik a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3cb3d4-53ca-46d7-a57c-5ca216bce6f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A holland játékos ezzel már háromszoros győztes.","shortLead":"A holland játékos ezzel már háromszoros győztes.","id":"20190102_michael_van_gerwen_darts_vilagbajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed3cb3d4-53ca-46d7-a57c-5ca216bce6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bc0e8f-bb25-47a0-8fbd-03808d3b9e25","keywords":null,"link":"/sport/20190102_michael_van_gerwen_darts_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. január. 02. 09:02","title":"Simán nyerte van Gerwen a dartsvilágbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1135356d-4b78-4c6c-a806-1f58f17b1a86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elértünk a növekedési hullám tetejére, innen lesz nehéz – írta Zsiday Viktor.","shortLead":"Elértünk a növekedési hullám tetejére, innen lesz nehéz – írta Zsiday Viktor.","id":"20190102_Zsiday_iden_lassulni_fog_a_novekedes_de_a_nagy_kerdes_az_hogy_mi_lesz_2021ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1135356d-4b78-4c6c-a806-1f58f17b1a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485d6399-51aa-4d3c-a223-7ba44ad96731","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_Zsiday_iden_lassulni_fog_a_novekedes_de_a_nagy_kerdes_az_hogy_mi_lesz_2021ben","timestamp":"2019. január. 02. 14:49","title":"Zsiday: idén lassulni fog a növekedés, de a nagy kérdés az, hogy mi lesz 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos piaci pletyka után maga az Apple-vezér is elismerte, hogy a vártnál kisebb az érdeklődés az idei iPhone-modellek iránt. Tim Cook azt is elmondta, szerinte miért van ez. ","shortLead":"Számos piaci pletyka után maga az Apple-vezér is elismerte, hogy a vártnál kisebb az érdeklődés az idei iPhone-modellek...","id":"20190103_tim_cook_apple_iphone_xs_xs_max_xr_eladasi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b8b59f-9cc5-46ee-9e20-4791a561e869","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_tim_cook_apple_iphone_xs_xs_max_xr_eladasi_adatok","timestamp":"2019. január. 03. 19:03","title":"Tim Cook: Tényleg nem fogynak olyan jól az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087b011a-3f2a-45ab-af65-af2464a36738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még akkor is volt nála pirotechnikai eszköz, amikor néhány nappal később kihallgatták.","shortLead":"Még akkor is volt nála pirotechnikai eszköz, amikor néhány nappal később kihallgatták.","id":"20190103_Postaladakban_robbantott_petardat_egy_fiatal_szilveszter_ejjel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=087b011a-3f2a-45ab-af65-af2464a36738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7dc94e-5f7a-49c7-a31d-7effe7b65c88","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Postaladakban_robbantott_petardat_egy_fiatal_szilveszter_ejjel","timestamp":"2019. január. 03. 07:52","title":"Postaládákban robbantott petárdát egy fiatal szilveszter éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]