Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"553c88da-d061-4547-b517-3d49bec527cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez egy igazán figyelemre méltó pajtalelet.","shortLead":"Ez egy igazán figyelemre méltó pajtalelet.","id":"20190102_bmw_5os_e34_pajtalelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=553c88da-d061-4547-b517-3d49bec527cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee0dc15-c08a-45c6-bfab-12265affb47f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_bmw_5os_e34_pajtalelet","timestamp":"2019. január. 02. 17:10","title":"Egy csapatnyi 25 éves, vadonatúj, forgalomba sem hozott BMW-t találtak egy bolgár garázsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk.","shortLead":"A felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk.","id":"20190103_figyelmeztetes_hozaporok_viharos_szel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8fd196-977c-4417-a6af-1a68cfdbe075","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_figyelmeztetes_hozaporok_viharos_szel","timestamp":"2019. január. 03. 05:40","title":"Újabb figyelmeztetés: hózáporok jönnek, viharos lesz a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134184ed-0b65-4939-8e41-5b075e5a3e55","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"2,5%-kal csökkent a GDP a világ harmadik legnagyobb gazdaságában tavaly a harmadik negyedévben. Így végképp elenyészett Abe Sinzo miniszterelnök reménye, hogy teljesítheti az ígéretét: 600 ezer milliárd jenes GDP-t a huszas évek elejére. Mit lehet tenni?","shortLead":"2,5%-kal csökkent a GDP a világ harmadik legnagyobb gazdaságában tavaly a harmadik negyedévben. Így végképp elenyészett...","id":"20190104_Kormanyfoi_intes_Ideje_szakitani_a_felsobbrendusegi_komplexussal_Japanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=134184ed-0b65-4939-8e41-5b075e5a3e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c114ca-2f49-4c7a-9abe-5405f0d510a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Kormanyfoi_intes_Ideje_szakitani_a_felsobbrendusegi_komplexussal_Japanban","timestamp":"2019. január. 04. 13:28","title":"Kormányfői intés: Ideje szakítani a felsőbbrendűségi komplexussal Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72","c_author":"Hamvay Péter","category":"hetilap","description":"Rendbe tette az erdélyi médiát, most a PIM élén bizonyíthat Demeter Szilárd.","shortLead":"Rendbe tette az erdélyi médiát, most a PIM élén bizonyíthat Demeter Szilárd.","id":"201901__demeter_szilard__pim__eloretolt_helyorseg__uj_idoknek_ujdalnokai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5755af69-3fd9-4a15-bf29-e35bbcdf1a79","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.01/201901__demeter_szilard__pim__eloretolt_helyorseg__uj_idoknek_ujdalnokai","timestamp":"2019. január. 03. 00:00","title":"Új időknek új dalnokai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64767483-d297-4552-851b-2d9e6f0e52bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok riasztást adtak ki, semmilyen hegyi túrát nem javasolnak.","shortLead":"A hatóságok riasztást adtak ki, semmilyen hegyi túrát nem javasolnak.","id":"20190104_Lavinaveszely_van_a_Tatraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64767483-d297-4552-851b-2d9e6f0e52bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be3cecf-c07d-41d6-af23-22be8214d035","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Lavinaveszely_van_a_Tatraban","timestamp":"2019. január. 04. 13:03","title":"Lavinaveszély van a Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 70 éves férfit a lakásában szúrta halálra. ","shortLead":"A 70 éves férfit a lakásában szúrta halálra. ","id":"20190103_Elfogtak_a_ferfit_aki_karacsonykor_megolt_otthonaban_egy_idos_ferfit_Miskolcon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577260e2-8353-462e-a648-c0f6e01a48b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Elfogtak_a_ferfit_aki_karacsonykor_megolt_otthonaban_egy_idos_ferfit_Miskolcon","timestamp":"2019. január. 03. 13:19","title":"Elfogták a férfit, aki karácsonykor megölt otthonában egy idős férfit Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f94ff5f-c214-4630-83d8-461bee51a1dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyetlen jelentkező volt csak a MÁV 180 millió forintos sorompójavítási és –üzemeltetési pályázatán.","shortLead":"Egyetlen jelentkező volt csak a MÁV 180 millió forintos sorompójavítási és –üzemeltetési pályázatán.","id":"20190102_Nem_kell_mar_sokat_varni_Meszaros_Lorinc_elso_nyertes_kozbeszerzesere_2019ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f94ff5f-c214-4630-83d8-461bee51a1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6935021a-2e45-4946-a3f0-326d7cf3a595","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Nem_kell_mar_sokat_varni_Meszaros_Lorinc_elso_nyertes_kozbeszerzesere_2019ben","timestamp":"2019. január. 02. 13:56","title":"Nem kell már sokat várni Mészáros Lőrinc első nyertes közbeszerzésére 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ba4735-8158-46a7-91ca-4b5ff2691122","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"enesacegem","description":"Sokan nem tudnak, mások egyenesen utálnak ügyeket intézni. Közülük kerülnek ki azok, akik kifizetnek inkább több tízezer forintot, hogy mások álljanak helyettük sorban. Akkor is, ha otthonról meg tudnák oldani az összes teendőjüket.","shortLead":"Sokan nem tudnak, mások egyenesen utálnak ügyeket intézni. Közülük kerülnek ki azok, akik kifizetnek inkább több...","id":"20190103_burokracia_ugyintezes_szuletes_papirok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64ba4735-8158-46a7-91ca-4b5ff2691122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0f5044-f1c4-46a0-977f-240f7490babb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190103_burokracia_ugyintezes_szuletes_papirok","timestamp":"2019. január. 03. 20:00","title":"Így keresnek tízezreket bérügyintézők a bölcsőtől a koporsóig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]