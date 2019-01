Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gázolót gyömrői otthonában fogták el, nagyapja szerint unokája nem akart elrejtőzni a rendőrök elől, csak ügyvédet keresett.","shortLead":"A gázolót gyömrői otthonában fogták el, nagyapja szerint unokája nem akart elrejtőzni a rendőrök elől, csak ügyvédet...","id":"20190104_A_Tankcsapda_gitarosa_talalt_ra_az_M3ason_elgazolt_fiatal_nore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10c9152-5241-4920-a57a-58e2ad55f3fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_A_Tankcsapda_gitarosa_talalt_ra_az_M3ason_elgazolt_fiatal_nore","timestamp":"2019. január. 04. 07:53","title":"A Tankcsapda gitárosa talált rá az M3-ason elgázolt fiatal nőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055e0c7c-86f6-456e-b5f3-8e8b67de6b5e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik megroncsolódott vagonban két újabb holttestet találtak. ","shortLead":"Az egyik megroncsolódott vagonban két újabb holttestet találtak. ","id":"20190103_Ujabb_holttesteket_talaltak_a_balesetet_szenvedett_dan_vonatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=055e0c7c-86f6-456e-b5f3-8e8b67de6b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d2166f-1d87-48c3-b24e-a6a6074e78d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Ujabb_holttesteket_talaltak_a_balesetet_szenvedett_dan_vonatban","timestamp":"2019. január. 03. 12:35","title":"Újabb holttesteket találták a balesetet szenvedett dán vonatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2fbc8f-b264-4a8f-89a4-c297852720fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett szerette volna bevinni a rendkívüli ülésre vendégként Buzinkay Györgyöt, Kövér viszont meglepetést okozott.","shortLead":"Szél Bernadett szerette volna bevinni a rendkívüli ülésre vendégként Buzinkay Györgyöt, Kövér viszont meglepetést...","id":"20190103_Kover_nem_indokolta_meg_miert_nem_engedtek_be_a_Momentum_elnoksegi_tagjat_a_Parlamentbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c2fbc8f-b264-4a8f-89a4-c297852720fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab80ee0-0566-4398-a1eb-3c390f738e9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Kover_nem_indokolta_meg_miert_nem_engedtek_be_a_Momentum_elnoksegi_tagjat_a_Parlamentbe","timestamp":"2019. január. 03. 11:39","title":"Kövér nem indokolta meg, miért nem engedték be a Momentum elnökségi tagját a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"Hadházy Ákos","category":"itthon","description":"A mostanra kialakult feltételekkel csak színjáték lesz az európai, az önkormányzati és a parlamenti választás is. Vélemény.","shortLead":"A mostanra kialakult feltételekkel csak színjáték lesz az európai, az önkormányzati és a parlamenti választás is...","id":"20190103_hadhazy_szinjatek_tiltakozas_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0a1253-07bd-4d38-b543-bc9e8f816d8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_hadhazy_szinjatek_tiltakozas_ellenzek","timestamp":"2019. január. 03. 13:23","title":"Hadházy Ákos: Színjáték?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258fd7fb-1029-47c8-83da-c65709abf375","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsi-gyártó első divatterepjáróra mostantól extrém nagy felniket is fel lehet tenni.","shortLead":"Az olasz sportkocsi-gyártó első divatterepjáróra mostantól extrém nagy felniket is fel lehet tenni.","id":"20190104_ugy_kellett_mar_a_24_colos_kerek_az_uj_lambora_mint_egy_falat_kenyer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=258fd7fb-1029-47c8-83da-c65709abf375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc91611-a86a-49c4-9de6-e5a6518fabab","keywords":null,"link":"/cegauto/20190104_ugy_kellett_mar_a_24_colos_kerek_az_uj_lambora_mint_egy_falat_kenyer","timestamp":"2019. január. 04. 13:21","title":"Úgy kellett már a 24 colos kerék az új Lambóra, mint egy falat kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc01dae-a77f-487a-89af-12d24ceb5e59","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Csakúgy, mint az összes számozott és nem „hivatalos” folytatás, a Rocky-sorozat legújabb darabja is ugyanabból a sablonból építkezik, mint a bokszfilmek általában. Igen ám, de azokban nem búcsúzik el (állítólag) végleg Sylvester Stallone, nincs bennük annyi ellenállhatatlan jelenet, és nem kap szép játékra lehetőséget Dolph Lundgren. Kritika.","shortLead":"Csakúgy, mint az összes számozott és nem „hivatalos” folytatás, a Rocky-sorozat legújabb darabja is ugyanabból...","id":"20190104_A_Creed_IIben_sokat_beszelnek_rola_de_meg_is_mutatjak_a_szeretet_erejet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcc01dae-a77f-487a-89af-12d24ceb5e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5042c8d0-f0af-4c85-986d-8ab3f97af4ea","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_A_Creed_IIben_sokat_beszelnek_rola_de_meg_is_mutatjak_a_szeretet_erejet","timestamp":"2019. január. 04. 17:40","title":"A Creed II-ben sokat beszélnek róla, de meg is mutatják a szeretet erejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7e15b5-ac76-4cde-ba84-5965d4b73e30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított szabadlábon védekezik.","shortLead":"A gyanúsított szabadlábon védekezik.","id":"20190104_Veronai_buszbaleset_a_gyanusitott_orvos_tudott_a_sofor_alvaszavararol_megsem_vegezte_el_a_vizsgalatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a7e15b5-ac76-4cde-ba84-5965d4b73e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c2cf2f-3002-4d0d-aeb1-6020f23f75e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Veronai_buszbaleset_a_gyanusitott_orvos_tudott_a_sofor_alvaszavararol_megsem_vegezte_el_a_vizsgalatot","timestamp":"2019. január. 04. 11:56","title":"Veronai buszbaleset: a gyanúsított orvos tudott a sofőr alvászavaráról, mégsem végezte el a vizsgálatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8df9aff-a6fa-42a8-bd93-9a5a8c6194cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két kislányon már több műtétet végzett egy magyar orvoscsoport. Most, hogy a szétválasztó operációt előkészítsék, Magyarországra hozzák őket.","shortLead":"A két kislányon már több műtétet végzett egy magyar orvoscsoport. Most, hogy a szétválasztó operációt előkészítsék...","id":"20190104_banglades_sziami_ikrek_kislanyok_elokeszito_operacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8df9aff-a6fa-42a8-bd93-9a5a8c6194cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3e7a3a-4307-4917-91a7-5db9c828a0fe","keywords":null,"link":"/elet/20190104_banglades_sziami_ikrek_kislanyok_elokeszito_operacio","timestamp":"2019. január. 04. 17:33","title":"Magyarországi kezelésre érkezik egy bangladesi sziámi ikerpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]