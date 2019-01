Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korszerűsítik a történelmi állomásépületeket, a vasúti technológia viszont egyelőre nem újul meg. ","shortLead":"Korszerűsítik a történelmi állomásépületeket, a vasúti technológia viszont egyelőre nem újul meg. ","id":"20190105_Fopalyaudvar_lehet_a_Nyugatibol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04769bdc-9eb7-4e57-a87c-84a71267c626","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Fopalyaudvar_lehet_a_Nyugatibol","timestamp":"2019. január. 05. 08:40","title":"Főpályaudvar lehet a Nyugatiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21dfd733-5853-4f67-a1b7-2b591e5cf4b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feltételezett ebolás megbetegedéssel vizsgálnak egy pácienst Svédországban, az uppsalai egyetemi klinika elkülönítőjében – közölték helyi hatóságok.","shortLead":"Feltételezett ebolás megbetegedéssel vizsgálnak egy pácienst Svédországban, az uppsalai egyetemi klinika...","id":"20190104_ebolagyanu_beteg_svedorszag_uppsala_korhaz_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21dfd733-5853-4f67-a1b7-2b591e5cf4b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a416e1bf-af17-4954-9555-71b9d6f5672d","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_ebolagyanu_beteg_svedorszag_uppsala_korhaz_fertozes","timestamp":"2019. január. 04. 15:02","title":"Ebolagyanús beteget ápolnak Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. Lajos ellen gyilkossági kísérlet miatt eljárás indult. ","shortLead":"B. Lajos ellen gyilkossági kísérlet miatt eljárás indult. ","id":"20190104_Ragyujtotta_a_hajlektalanokra_a_bodejukat_egy_kaposvari_ferfi_mert_elege_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e626cb-9923-43d7-a6f8-096f7ddc9480","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Ragyujtotta_a_hajlektalanokra_a_bodejukat_egy_kaposvari_ferfi_mert_elege_lett","timestamp":"2019. január. 04. 14:23","title":"Rágyújtotta a hajléktalanokra a bódéjukat egy kaposvári férfi, mert mindenkiből elege lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9424ca90-0c7c-4345-9ad1-26148b7d50cc","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Rákerestünk, és ezt adta ki a térképadatbázis. Bár elég hamar le is szedték.","shortLead":"Rákerestünk, és ezt adta ki a térképadatbázis. Bár elég hamar le is szedték.","id":"20190104_Az_egyre_tapadosabb_jelzovel_jelolik_Orban_hazat_is_a_Google_Mapsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9424ca90-0c7c-4345-9ad1-26148b7d50cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fce5cfa-8618-4af2-b822-ef0d7bb0d726","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Az_egyre_tapadosabb_jelzovel_jelolik_Orban_hazat_is_a_Google_Mapsen","timestamp":"2019. január. 04. 14:08","title":"Az egyre tapadósabb jelzővel jelölik Orbán házát is a Google Mapsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0","c_author":"Péterfy Gergely","category":"velemeny","description":"Most bosszút áll. Most neki lett mindenben igaza. A tévéből, a rádióból, az újságból az ő igazsága harsog, az ő félelmeinek ad igazat a politika, és akik eddig nevettek rajta, most gúny és megvetés tárgyai lettek.","shortLead":"Most bosszút áll. Most neki lett mindenben igaza. A tévéből, a rádióból, az újságból az ő igazsága harsog, az ő...","id":"201901_a_kisordog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1e023f-e67c-461f-b879-7458a4aab819","keywords":null,"link":"/velemeny/201901_a_kisordog","timestamp":"2019. január. 05. 12:00","title":"Péterfy Gergely: A kisördög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több évtizedes vita zárulhat le, ha a december utolsó napjaiban elfogadott tervek szerint az M1-es és Esztergom között épül új autópálya.","shortLead":"Több évtizedes vita zárulhat le, ha a december utolsó napjaiban elfogadott tervek szerint az M1-es és Esztergom között...","id":"20190106_Megvan_kik_nyerhetnek_azzal_hogy_nem_epul_meg_az_M0as_nyugati_resze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92a2bba-7fd2-4ee6-ad9c-05a12569c8b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_Megvan_kik_nyerhetnek_azzal_hogy_nem_epul_meg_az_M0as_nyugati_resze","timestamp":"2019. január. 06. 09:54","title":"Megvan, kik nyerhetnek azzal, hogy nem épül meg az M0-ás nyugati része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2805947c-a8cd-4e5c-8368-da512b75bf47","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nórápon polgármestert, Herencsényben polgármestert és képviselőket, Edelényben pedig önkormányzati képviselőt választanak.","shortLead":"Nórápon polgármestert, Herencsényben polgármestert és képviselőket, Edelényben pedig önkormányzati képviselőt...","id":"20190106_Iden_az_elso_harom_telepulesen_tartanak_idokozi_valasztast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2805947c-a8cd-4e5c-8368-da512b75bf47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e422faf5-d7b1-40ec-a3a1-de898d7941a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Iden_az_elso_harom_telepulesen_tartanak_idokozi_valasztast","timestamp":"2019. január. 06. 08:06","title":"Idén az első: három településen tartanak időközi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A romániai magyar politikus jó kapcsolatot ápol Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, az ő oldalán mutatkozott utoljára nyilvánosan. A román lapok részben erre alapozzák feltételezésüket.","shortLead":"A romániai magyar politikus jó kapcsolatot ápol Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, az ő oldalán mutatkozott...","id":"20190104_budapest_korozes_rmdsz_szenator_olosz_gergely_elitelt_politikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1338653e-4d78-48a2-ac76-0280c95a4586","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_budapest_korozes_rmdsz_szenator_olosz_gergely_elitelt_politikus","timestamp":"2019. január. 04. 15:43","title":"A román sajtó szerint Budapesten lehet a körözött volt RMDSZ-szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]