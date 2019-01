Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ace47c6-ed7b-46d6-9c6b-a0c795b539e3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Műszaki erődemonstrációból az elérhető kategóriába sorolta át új képernyőtechnológiáját a Samsung. A MicroLED nem csak a tévékben, a telefonokban is hódíthat.","shortLead":"Műszaki erődemonstrációból az elérhető kategóriába sorolta át új képernyőtechnológiáját a Samsung. A MicroLED nem csak...","id":"20190107_samsung_microled_tv_75_huvelykes_4k_teve_ces_2019_mled","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ace47c6-ed7b-46d6-9c6b-a0c795b539e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f221076-9ab8-4086-a8f4-512fe3ce41cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_samsung_microled_tv_75_huvelykes_4k_teve_ces_2019_mled","timestamp":"2019. január. 07. 08:33","title":"Megjött a Samsung új tévéje – és azt mondják, ez már a jövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74b3734c-78a2-494f-9319-7e959a168165","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eddig két dolgot hangsúlyoztak Parssal kapcsolatban, hogy a dopping eljárásban végig közreműködő volt és, hogy olyan szerrel akadt fenn az ellenőrzésen, ami ugyan tiltott szer, de nem számít teljesítmény fokozónak. ","shortLead":"Eddig két dolgot hangsúlyoztak Parssal kapcsolatban, hogy a dopping eljárásban végig közreműködő volt és, hogy olyan...","id":"20190105_pars_krisztian_dopping_kalapacsvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74b3734c-78a2-494f-9319-7e959a168165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19920556-0f9d-4959-8a12-a5c257f7d772","keywords":null,"link":"/sport/20190105_pars_krisztian_dopping_kalapacsvetes","timestamp":"2019. január. 05. 18:47","title":"Kokainról írnak Pars Krisztián doppingvétsége kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök szerint azok a médiumok, amelyek nem az ő véleményét közvetítik, veszélyesek az emberekre.","shortLead":"Az elnök szerint azok a médiumok, amelyek nem az ő véleményét közvetítik, veszélyesek az emberekre.","id":"20190107_Trump_az_ellenzeki_mediarol_Vissza_kell_hozni_az_oszinteseget_az_ujsagirasba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21e8827-c3db-4c9b-9b33-75e2f774e128","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Trump_az_ellenzeki_mediarol_Vissza_kell_hozni_az_oszinteseget_az_ujsagirasba","timestamp":"2019. január. 07. 15:12","title":"Trump az ellenzéki médiáról: Vissza kell hozni az őszinteséget az újságírásba!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Politikai oka lehet, hogy egy csecsemő hat évvel ezelőtti halála miatt indult perben a sajtó egy része a felesége felelősségét sugallja – ez állítja azRTL Klub híradója szerint Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely független polgármestere.","shortLead":"Politikai oka lehet, hogy egy csecsemő hat évvel ezelőtti halála miatt indult perben a sajtó egy része a felesége...","id":"20190106_MarkyZay_szerint_ahogy_no_a_nepszerusege_ugy_durvulnak_az_ot_ero_tamadasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b989fdce-0b25-4835-896e-f11f00eba75e","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_MarkyZay_szerint_ahogy_no_a_nepszerusege_ugy_durvulnak_az_ot_ero_tamadasok","timestamp":"2019. január. 06. 19:19","title":"Márki-Zay szerint ahogy nő a népszerűsége úgy durvulnak az őt érő támadások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ce2f65-c6b3-4e55-9f48-24ad77e121af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség helyszínel.","shortLead":"A rendőrség helyszínel.","id":"20190107_Betortek_egy_Fidesziroda_ablakat_a_Vaci_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37ce2f65-c6b3-4e55-9f48-24ad77e121af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c3ed01-e2b0-4293-9902-3313a0e4d27d","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Betortek_egy_Fidesziroda_ablakat_a_Vaci_uton","timestamp":"2019. január. 07. 10:36","title":"Betörték egy Fidesz-iroda ablakát a Váci úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d416744-52e1-4309-bb54-cdb563801dd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden Brüsszelben is tüntetnek Orbán Viktor kormányának politikája ellen, s a demonstráción felszólal Judith Sargentini is, az a zöldpárti EP-képviselő is, aki elkészítette az Orbán-kormányt elmarasztaló európai parlamenti jelentést.","shortLead":"Kedden Brüsszelben is tüntetnek Orbán Viktor kormányának politikája ellen, s a demonstráción felszólal Judith...","id":"20190106_A_magyar_ellenzekkel_egyutt_tuntet_Sargentini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d416744-52e1-4309-bb54-cdb563801dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469abb03-1412-4b0c-aa34-c7d02568787d","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_A_magyar_ellenzekkel_egyutt_tuntet_Sargentini","timestamp":"2019. január. 06. 14:53","title":"A magyar ellenzékkel együtt tüntet Sargentini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6281c85a-eed2-49ed-a332-ae2c92c8fbc2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak egy szavazaton múlt.","shortLead":"Csak egy szavazaton múlt.","id":"20190107_A_fuggetlen_jelolt_nyert_Herencsenyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6281c85a-eed2-49ed-a332-ae2c92c8fbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c20ddb2-1e7e-4e08-8ab6-d2431f40b934","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_A_fuggetlen_jelolt_nyert_Herencsenyben","timestamp":"2019. január. 07. 05:25","title":"A független jelölt nyert Herencsényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb34aeb-6589-48c4-98f5-cd27e108eac6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Beninben működő orosz nagykövetség közlése szerint a tengeri rablók a hat tengerészt, köztük a hajó kapitányát szerdán rabolták el egy konténerhajó fedélzetéről Benin térségében. A járművön összesen 26 tengerész tartózkodott a támadás idején: húsz orosz, két georgiai, és négy ukrán állampolgár.","shortLead":"A Beninben működő orosz nagykövetség közlése szerint a tengeri rablók a hat tengerészt, köztük a hajó kapitányát...","id":"20190105_Kalozok_hurcoltak_el_hat_orosz_tengereszt_a_nyugatafrikai_Guineaiobolben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fb34aeb-6589-48c4-98f5-cd27e108eac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5ab5c6-92e0-436f-b270-738334410407","keywords":null,"link":"/vilag/20190105_Kalozok_hurcoltak_el_hat_orosz_tengereszt_a_nyugatafrikai_Guineaiobolben","timestamp":"2019. január. 05. 15:39","title":"Kalózok hurcoltak el orosz tengerészeket a nyugat-afrikai Guineai-öbölben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]