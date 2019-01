Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b16d54f-b56c-4e93-905c-25354e7e1bd6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi azt gondolhatta, hogy ha már az autóért nem fizetett, a benzinért sem fog.","shortLead":"A férfi azt gondolhatta, hogy ha már az autóért nem fizetett, a benzinért sem fog.","id":"20190107_Olyan_sietosen_tavozott_a_benzinkutrol_a_lopott_autoval_hogy_meg_a_toltocsovet_is_leszakitotta__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b16d54f-b56c-4e93-905c-25354e7e1bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03685c4f-3add-4d7b-9364-d7704a4193da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_Olyan_sietosen_tavozott_a_benzinkutrol_a_lopott_autoval_hogy_meg_a_toltocsovet_is_leszakitotta__video","timestamp":"2019. január. 07. 20:58","title":"Olyan sietősen távozott a benzinkútról a lopott autóval, hogy még a töltőcsövet is leszakította – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345e0522-65bc-4e3a-b0c5-54073f9706ee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Eddig 2016 a rekorder.","shortLead":"Eddig 2016 a rekorder.","id":"20190107_A_tavalyi_volt_a_negyedik_legmelegebb_ev_azota_hogy_mindezt_merni_kezdtuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=345e0522-65bc-4e3a-b0c5-54073f9706ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6da4e96-c4b6-43d6-bb23-4e4165959b78","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_A_tavalyi_volt_a_negyedik_legmelegebb_ev_azota_hogy_mindezt_merni_kezdtuk","timestamp":"2019. január. 07. 16:36","title":"A tavalyi volt a negyedik legmelegebb év azóta, hogy mindezt mérni kezdtük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8490d5-e10d-43ae-9a7b-35076175f739","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két amerikait, két pakisztánit és egy ír állampolgárt vettek őrizetbe.","shortLead":"Két amerikait, két pakisztánit és egy ír állampolgárt vettek őrizetbe.","id":"20190107_Az_Iszlam_Allam_ot_harcosat_fogtak_el_Sziriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a8490d5-e10d-43ae-9a7b-35076175f739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c1e307-0e99-4fda-8dc0-a3da1fa10e8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Az_Iszlam_Allam_ot_harcosat_fogtak_el_Sziriaban","timestamp":"2019. január. 07. 11:22","title":"Az Iszlám Állam öt harcosát fogták el Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742cb9ca-e68f-4311-81de-8eab8f240091","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarul Balóval műsorvezetője hétfő esti műsorának végén jelentette be, hogy egy ideig nem lesz látható az RTL Klubon. ","shortLead":"A Magyarul Balóval műsorvezetője hétfő esti műsorának végén jelentette be, hogy egy ideig nem lesz látható az RTL...","id":"20190108_balo_gyorgy_magyarul_baloval_rtl_klub_hirmusor_pihenes_orvosi_kezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742cb9ca-e68f-4311-81de-8eab8f240091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8932f3ef-c3ed-466b-b818-5244d2357ce0","keywords":null,"link":"/kultura/20190108_balo_gyorgy_magyarul_baloval_rtl_klub_hirmusor_pihenes_orvosi_kezeles","timestamp":"2019. január. 08. 09:17","title":"Pihennie kell Baló Györgynek, szünetelteti a műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef88560-90bf-4d09-863b-ba39ff5fec1c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Terjedelmes cikk jelent meg a New Yorker magazinban Orbán Viktorról, amely szerint a magyar miniszterelnök konfliktusról konfliktusra halad előre, és Magyarországon már annyira megszilárdult a hatalma, hogy egy kicsit beleunt az egészbe, ezért megcélozta Európát.","shortLead":"Terjedelmes cikk jelent meg a New Yorker magazinban Orbán Viktorról, amely szerint a magyar miniszterelnök...","id":"20190107_orban_viktor_new_yorker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bef88560-90bf-4d09-863b-ba39ff5fec1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91df23fb-c051-4ede-9f89-fefede6755b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_orban_viktor_new_yorker","timestamp":"2019. január. 07. 18:00","title":"Orbán Viktor végre fontos akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gavin Newsom kétmilliárd dolláros fejlesztési tervet eszelt ki. Az erről szóló törvénytervezetet még januárban előterjeszti. ","shortLead":"Gavin Newsom kétmilliárd dolláros fejlesztési tervet eszelt ki. Az erről szóló törvénytervezetet még januárban...","id":"20190108_Elkepeszto_penzt_koltene_az_oktatasra_Kaliforna_uj_kormanyzoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8117d3f-072d-4dff-9c76-6b2b82e164f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Elkepeszto_penzt_koltene_az_oktatasra_Kaliforna_uj_kormanyzoja","timestamp":"2019. január. 08. 07:15","title":"Elképesztő pénzt költene az oktatásra Kaliforna új kormányzója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a799b38a-9110-4a52-bc90-42788415b4b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190108_Felhaborodott_a_Mazsihisz_azon_ahogy_Szakaly_Sandor_a_numerus_claususrol_beszelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a799b38a-9110-4a52-bc90-42788415b4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58ad5b1-95e2-47c1-9e9c-5b8e330acee6","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Felhaborodott_a_Mazsihisz_azon_ahogy_Szakaly_Sandor_a_numerus_claususrol_beszelt","timestamp":"2019. január. 08. 16:07","title":"Felháborodott a Mazsihisz azon, ahogy Szakály Sándor a numerus claususról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ace47c6-ed7b-46d6-9c6b-a0c795b539e3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Műszaki erődemonstrációból az elérhető kategóriába sorolta át új képernyőtechnológiáját a Samsung. A MicroLED nem csak a tévékben, a telefonokban is hódíthat.","shortLead":"Műszaki erődemonstrációból az elérhető kategóriába sorolta át új képernyőtechnológiáját a Samsung. A MicroLED nem csak...","id":"20190107_samsung_microled_tv_75_huvelykes_4k_teve_ces_2019_mled","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ace47c6-ed7b-46d6-9c6b-a0c795b539e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f221076-9ab8-4086-a8f4-512fe3ce41cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_samsung_microled_tv_75_huvelykes_4k_teve_ces_2019_mled","timestamp":"2019. január. 07. 08:33","title":"Megjött a Samsung új tévéje – és azt mondják, ez már a jövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]