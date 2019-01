Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol labdarúgó válogatott egykori kapitányát a Washingtont kiszolgáló Dulles repülőtéren vették őrizetbe még decemberben.","shortLead":"Az angol labdarúgó válogatott egykori kapitányát a Washingtont kiszolgáló Dulles repülőtéren vették őrizetbe még...","id":"20190106_Karomkodas_es_reszegseg_miatt_orizetbe_vettek_Wayne_Rooneyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1e6c9b-83ae-42ae-a779-4c964e57a7ee","keywords":null,"link":"/sport/20190106_Karomkodas_es_reszegseg_miatt_orizetbe_vettek_Wayne_Rooneyt","timestamp":"2019. január. 06. 19:41","title":"Káromkodás és részegség miatt őrizetbe vették Wayne Rooney-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9413e946-34f5-4cb1-a256-9940fae68ece","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év egyik izgalmas technológiai eseményét a Samsung se hagyja ki, három új monitort is visz magával Las Vegasba. Köztük egy olyat, amely a kis munkafelülettel rendelkezők számára lehet ideális társ.","shortLead":"Az év egyik izgalmas technológiai eseményét a Samsung se hagyja ki, három új monitort is visz magával Las Vegasba...","id":"20190106_samsung_space_monitor_ces_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9413e946-34f5-4cb1-a256-9940fae68ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea1d46c-4093-44d5-a431-9dc8f25c2d9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190106_samsung_space_monitor_ces_2019","timestamp":"2019. január. 07. 00:03","title":"Kevés a hely az asztalán? Akkor nézze meg a Samsung új monitorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ad2be8-1a84-4c35-b437-ab62827a99a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"59 éves volt.","shortLead":"59 éves volt.","id":"20190107_Meghalt_Dallos_Andor_az_Allami_Menesgazdasag_igazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39ad2be8-1a84-4c35-b437-ab62827a99a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4829b3-6fd6-49bd-adb8-1c05e8dde61f","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Meghalt_Dallos_Andor_az_Allami_Menesgazdasag_igazgatoja","timestamp":"2019. január. 07. 15:36","title":"Meghalt Dallos Andor, az állami ménesgazdaság igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742cb9ca-e68f-4311-81de-8eab8f240091","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarul Balóval műsorvezetője hétfő esti műsorának végén jelentette be, hogy egy ideig nem lesz látható az RTL Klubon. ","shortLead":"A Magyarul Balóval műsorvezetője hétfő esti műsorának végén jelentette be, hogy egy ideig nem lesz látható az RTL...","id":"20190108_balo_gyorgy_magyarul_baloval_rtl_klub_hirmusor_pihenes_orvosi_kezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742cb9ca-e68f-4311-81de-8eab8f240091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8932f3ef-c3ed-466b-b818-5244d2357ce0","keywords":null,"link":"/kultura/20190108_balo_gyorgy_magyarul_baloval_rtl_klub_hirmusor_pihenes_orvosi_kezeles","timestamp":"2019. január. 08. 09:17","title":"Pihennie kell Baló Györgynek, szünetelteti a műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha egy kicsit is jobban nézett volna ki a londoni Tottenham High Road, Roman Abramovics most nem a Chelsea egyre rosszabb kedvű tulajdonosa lenne, hanem a Tottenham Hotspuré – ez is kiderül az angol labdarúgó elsőosztály, a Premier League történetéről szóló legújabb könyvből.","shortLead":"Ha egy kicsit is jobban nézett volna ki a londoni Tottenham High Road, Roman Abramovics most nem a Chelsea egyre...","id":"20190107_Abramovics_ezert_vette_meg_a_Chelseat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fd14f3-4342-4148-99e9-39a20e2006ad","keywords":null,"link":"/sport/20190107_Abramovics_ezert_vette_meg_a_Chelseat","timestamp":"2019. január. 07. 16:53","title":"Abramovics ezért vette meg a Chelsea-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345e0522-65bc-4e3a-b0c5-54073f9706ee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Eddig 2016 a rekorder.","shortLead":"Eddig 2016 a rekorder.","id":"20190107_A_tavalyi_volt_a_negyedik_legmelegebb_ev_azota_hogy_mindezt_merni_kezdtuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=345e0522-65bc-4e3a-b0c5-54073f9706ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6da4e96-c4b6-43d6-bb23-4e4165959b78","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_A_tavalyi_volt_a_negyedik_legmelegebb_ev_azota_hogy_mindezt_merni_kezdtuk","timestamp":"2019. január. 07. 16:36","title":"A tavalyi volt a negyedik legmelegebb év azóta, hogy mindezt mérni kezdtük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8490d5-e10d-43ae-9a7b-35076175f739","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két amerikait, két pakisztánit és egy ír állampolgárt vettek őrizetbe.","shortLead":"Két amerikait, két pakisztánit és egy ír állampolgárt vettek őrizetbe.","id":"20190107_Az_Iszlam_Allam_ot_harcosat_fogtak_el_Sziriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a8490d5-e10d-43ae-9a7b-35076175f739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c1e307-0e99-4fda-8dc0-a3da1fa10e8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Az_Iszlam_Allam_ot_harcosat_fogtak_el_Sziriaban","timestamp":"2019. január. 07. 11:22","title":"Az Iszlám Állam öt harcosát fogták el Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e797fc31-cc03-4367-8f31-266499d6384b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfival szemben jelentős mennyiségű kábítószerrel való kereskedelem, lőfegyverrel visszaélés, lopás, közokirat-hamisítás miatt vádat emeltek, de az emberölés miatt korábban kiszabott jogerős fegyházbüntetése elől álnéven, hamis okmányokkal bujkálva mintegy három éven át kábítószer-termesztésből és -kereskedelemből élt.","shortLead":"A férfival szemben jelentős mennyiségű kábítószerrel való kereskedelem, lőfegyverrel visszaélés, lopás...","id":"20190107_Gyilkolt_majd_hamis_papirokkal_bujkalt_es_drogtermesztesbol_elt__eliteltek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e797fc31-cc03-4367-8f31-266499d6384b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9eb427e-8a9b-44e1-bf56-741620cca6f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Gyilkolt_majd_hamis_papirokkal_bujkalt_es_drogtermesztesbol_elt__eliteltek","timestamp":"2019. január. 07. 10:11","title":"Gyilkolt, majd hamis papírokkal bujkált és drogtermesztésből élt - elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]